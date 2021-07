Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında müjdeyi duyurdu: İnşallah çok yakında...

2 yılı aşkın sürenin ardından yeniden sizlerle görüşmekten memnuniyet duyuyorum. Gerçekten çok özledim. Bu salgın bizi birbirimizden ayırdı.

Tank Palet Fabrikası'nda fabrikamızda yapılan işleri gururla takip ediyoruz. Fabrikamızı yeni yatırımlarla geliştirmek için yoğun gayret içindeyiz. Birileri savunma sanayindeki adımları engellemek için iftirayı kullanmaktan çekinmiyorsa da onlara rağmen ülkemizi marka haline getirmeyi başardık.

İsteseler de istemeseler de Türkiye'yi güvence altına alan adımları atacak, hedeflerine ulaşacaktır.

Bay Kemal senin gücün bunu engellemeye yetmez. Yanındakilerin gücü de yetmez. İşte millet Bay Kemal siz ise illetsiniz. Cumhur İttifakı bütün gücüyle yoluna devam ediyor.

Ülkemizi ve şehirlerimizi bu hedefe yaklaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Yatırım bedeli 2 milyar 600 milyon lirayı bulan 157 kalem eser ve hizmetin toplu açılışını yapıyoruz.

Elmalı ve Kaynarca Topçu Göletlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda sulama yatırımını bugün hizmete alıyoruz.



Sakarya Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin çok sayıda yol meydan park millet bahçesi projesi var. Onların da açılışlarını buradan gerçekleştiriyoruz. Şehrimizin en büyük alışveriş merkezlerinden olacak Cadde 54'ün açılışını da bugün yapıyoruz.

Biz 19 yıldır bu ülkede eserlerimiz, hizmet ve yatırımlarımızla konuşuyoruz. Geçmiş ihmallerin neticesi olan eksiklerini tamamlamayı hedefledik. Kimsenin kökenine, inancına bakmadan 84 milyonun tamamını layık oldukları hizmete ulaştırmak için çalışıyoruz.

Sıkıntılarımız tabii var ama bu ülkede o sıkıntıları çözebilecek azme biz sahibiz. Diğerlerinden bir şey olmaz. Bırakın gelişmiş ülkeler bile çaresiz kalırken biz Türkiye'yi en ileriye taşıdık.

Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri bile bu aşıları ücretle yapıyor. 50 sterlin, 100 avro... Bu şekilde para alarak yapıyorlar. Biz aşılarda halkımızdan bir kuruş aldık mı? Bize nasihat ettiler böyle olmaz belli bedel alın. Hayır.

Biz kim için varız. Halkımız için varız. Tüm vergiler neden alınıyor. Halkımız için... Hatırlarsanız şehir hastanelerinin yatırım ve işletmesinin önüne geçmek için her yola başvurmuşlardı. Neden yapıyorlar dediler, biz de halkımız daha huzurlu hizmet alsın diye dedik.



Salgın döneminde bu hastaneler can simidimiz olmuştur. Şimdi bir müjde veriyorum. İnşallah çok yakında Sakarya'mıza da 1000 yataklı şehir hastanesi kazandırıyoruz.

Aşılama çalışmaları devam ediyor. Yakında kendi aşımızı da devreye alıyoruz. Artık 18 yaş üstü herkese aşı yapabilecek kapasiteye ulaştık. Vatandaşlarımızdan kendilerini ve ülkemizi salgına karşı korumak için bir an önce aşılarını olmalarını bekliyorum.

Muhalefetin çapsızlığını her alanda görüyoruz. Biz ülkemizi SİHA, TİHA, tanklarla, topuyla, uçağıyla, her alanda öne çekmeye çalışırız karşı çıkarlar. Biz ülkemizin dört bir yanını otoyollarla, tünellerle donatırız. Karşı çıkarlar...

Biz ülkemizi diplomaside saygın konuma yükseltiriz. Gittikleri her yerde ülkemizi şikayet ederler. İşte Kanal İstanbul tartışmalarını takip ediyorsunuz. Bu tartışmalar kazandırılan her projede yaşanmıştır. Aklınıza gelecek her yatırımın karşısına ilk defa CHP çıkmıştır.