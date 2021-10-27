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Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında müjdeyi duyurdu

AA |  27 Ekim 2021 Çarşamba - 12:22 | Son Güncelleme : 27 10 2021 - 13:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu.
Erdoğan, "Ülkemize, Yeşil İklim Fonu'ndan, 3 milyar 157 milyon dolar kaynak sağlanmasıyla ilgili mutabakat zaptının imzalandığının müjdesini paylaşmak istiyorum." dedi.


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip  Erdoğan, Meclis'e sundukları 2022 yılı bütçe teklifinde merkezi yönetim bütçe  giderlerinin 1 trilyon 751 milyar lira, bütçe gelirlerinin 1 trilyon 473 milyar  lira, bütçe açığının ise 278 milyar lira öngörüldüğünü belirterek, "Tabii bu  ihtiyatla hazırlanmış bir bütçe teklifidir. Yıl sonu gerçekleşmelerinin çok daha  iyi olacağına inanıyoruz." dedi. 
 
Erdoğan, partisinin Meclis grup toplantısında yaptığı konuşmada,  TBMM'nin 1 Ekim'de başlayan yeni yasama yılı çalışmalarında milletvekillerine  tekrar başarılar diledi.
 
 
TBMM'ye sundukları 2022 yılı bütçe kanun teklifinin AK Parti'nin damga  vurduğu 20'nci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ise 4'üncü bütçesi olduğunu  belirten Erdoğan, bütçenin, hazırlıkları haziranda başlayan ve aralık sonuna  kadar devam eden, geniş bir zamana yayılan, büyük bir emek ve zahmet gerektiren  bir çalışma olduğunu dile getirdi.
 
Bakanlıklar ile ilgili tüm kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının  içinde yer aldığı uzun bir maratonun ardından ortaya çıkan bu bütçe teklifinin,  Türkiye'nin yol haritası mahiyetinde olduğuna işaret eden Erdoğan, eylül ayı  başında yayımladıkları Orta Vadeli Program'da, bütçenin ana omurgasını oluşturan hedeflerin zaten yer aldığını hatırlattı.
 
 
Erdoğan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmelerine başlanan ve 6  Aralık'tan itibaren Genel Kurulda devam edecek müzakerelerde, bütçe rakamları ve  bunlara bağlı ekonomik gelişmelerin enine boyuna değerlendirileceğini kaydederek,  "Meclis'e sunduğumuz bütçe teklifinde, merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon  751 milyar lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 473 milyar lira, bütçe açığı da 278  milyar lira olarak öngörülmektedir. Tabii bu ihtiyatla hazırlanmış bir bütçe  teklifidir. Yıl sonu gerçekleşmelerinin çok daha iyi olacağına inanıyoruz. Toplam  224 kamu idaresini kapsayan merkezi yönetim bütçe ödeneklerinin dağılımı,  ülkemizin kalkınma hedeflerini ve milletimizin ihtiyaçlarını gözeten; adil,  gerçekçi, sürdürülebilir bir anlayışla yapılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.
 
 
"Sağlığa ayrılan payda da ciddi artış yaptık"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütçede en büyük payı her zaman olduğu gibi  eğitimin aldığını vurgulayarak, "Bu yıl bütçede sağlığa ayrılan payda da ciddi  artış yaptık. Aynı şekilde sosyal harcamalar için tahsis edilen kaynağı da  ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımızın daha güçlü şekilde yanında olabilmek için  bütçenin yüzde 6'sı seviyesine yükselttik. Sanayicimizden esnaf ve sanatkarımıza  kadar her seviyedeki işletmelerimize verilecek destekler de bütçenin kayda değer  kalemleri arasında yer alıyor." diye konuştu.
 
İçinden geçilen kritik dönemde savunma sanayisini güçlendirecek  kaynağı da ihmal etmediklerine işaret eden Erdoğan, "Sonuç olarak merkezi yönetim  kapsamındaki idarelerin bütçelerinde ortalama yüzde 30 artışa gittik. Böylece  dünyada yaşanan çok boyutlu dalgalanmalara karşı ülkemizin güçlü bir duruş  sergilemesini sağlayacak manevralar için gereken mali altyapıyı oluşturduk.  Amacımız, koronavirüs salgını olarak başlayıp üretime, lojistiğe ve giderek tüm  ekonomik sisteme sirayet eden küresel krizi ülkemiz için fırsata dönüştürmektir."  görüşünü paylaştı.
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin,  istisnalar haricinde neredeyse tamamının küçüldüğü geçen yılı, Türkiye'nin  büyümeyle kapatıp bu doğrultuda ilk işaretleri verdiğini vurguladı.
 
Ülke ekonomisinin bu yılın ilk iki çeyreğinde de oldukça güçlü bir  büyüme performansı sergilediğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:
"Üretimde kapasiteleri sonuna kadar kullanıyoruz. İhracatımız rekor  üstüne rekor kırıyor. İstihdamda salgın öncesinin de üstünde bir yere geldik.  Yatırımcılarımız üretimi artırmak için makine ve ham madde peşinde koşuyor.  Geçtiğimiz 19 yılda kurduğumuz güçlü altyapı üzerinde yeniden yapılanan küresel  siyasi ve ekonomik sistemde ülkemizin hak ettiği yeri alması için çalışıyoruz.  İnşa ettiğimiz eğitim kurumlarının, hastanelerin, yolların, tünellerin,  barajların, sulama tesislerinin, organize sanayi bölgelerinin önemi bu süreçte  çok daha iyi anlaşılmıştır. Türkiye'nin, kendini, küresel kriz ikliminden pozitif  yönde ayrıştırarak üretim ve ihracat üssü haline gelmeye başlamasının gerisinde  işte böyle bir emek, böyle bir birikim bulunuyor."
 
 
Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada,  gelecek yılın bütçesini, küresel krizlerin etkilerine rağmen kalkınma  hedeflerinin çıtasını yükseltmek üzere şekillendirdiklerini söyledi.
 
Koronavirüs salgınının üstesinden güçlü sağlık altyapısıyla  gelindiğini, iklim değişikliğinin yol açtığı sorunları da Yeşil Kalkınma Devrimi  ile aşacaklarını dile getiren Erdoğan, Milli Teknoloji Hamlesi'nin, Türkiye'yi  savunma sanayi başta olmak üzere orta-yüksek teknoloji gerektiren alanlarda  önemli bir yere taşıdığını belirtti.
 
Yeşil Kalkınma Devrimi ile de aynı başarıyı "karbon nötr" hedefli  yatırımlarla her alanda yakalamakta kararlı olduklarını vurgulayan Erdoğan,  "Ülkemizi her karış toprağı ile geliştirecek, milletimizin her bir ferdinin  refahını artıracak projeleri hayata geçirmeye, yatırımları yapmaya, eserleri inşa  etmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile bir süredir müzakereleri yürütülen, ülkemize  Yeşil İklim Fonu'ndan 3 milyar 157 milyon dolar kaynak sağlanmasıyla ilgili  mutabakat zaptının geçtiğimiz günlerde imzalandığının müjdesini sizlerle  paylaşmak istiyorum." diye konuştu.
 
Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığının, Çevre ve Şehircilik  Bakanlığının ve Dışişleri Bakanlığının 2018'den beri takip ettiği bu mutabakatın  imzalanmasıyla kamu ve özel sektörün iklim değişikliği ile ilgili projelerine  uzun vadeli ve cazip finans desteği sağlanabileceğini, bu kaynağın 12,5 milyon  dolar ile 66,5 milyon dolar arasındaki bölümünün de hibe olarak kullanılacağını  kaydetti.
 
 
"Çiftçimizi en güçlü şekilde destekliyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yandan yangınlarla diğer yandan sellerle  boğuşulan bir yılın ardından şimdi de kuraklık tehdidi ile karşı karşıya  olunduğuna dikkati çekerek, "Ekim ayının sonuna gelmiş olmamıza rağmen ülkemizin  önemli bir kısmı halen tarım üretimi için ihtiyacımız olan yağışa kavuşamadı."  dedi.
 
Kuraklığın, 2020'de pek çok yerde rekoltenin düşmesine yol açtığını  anımsatan Erdoğan, dünyadaki genel ekonomik çalkantıların ülkeleri gıda tedariki  konusunda endişeye sevk ettiğini, bu durumun da stokları yükseltme eğilimine,  dolayısıyla küresel düzeyde fiyatların yükselişine neden olduğunu anlattı.
 
Bu tablo karşısında tedbirleri aldıklarını vurgulayan Erdoğan,  "Öncelikle kendi çiftçimizi en güçlü şekilde destekliyoruz. Hükümetlerimiz  döneminde verdiğimiz tarımsal destek rakamı bugünkü fiyatlarla 396 milyar lirayı  bulmuştur. Bu yıl gübre desteğinde yüzde 100 artış yaparken mazot maliyetinin  yüzde 50'sini karşılamayı sürdürdük. Özellikle arz açığımızın olduğu ürünlerin  üretimi hususunda çiftçimizi daha çok destekliyoruz. Bu anlayışla yağlı tohumlu  bitkilerin üretimi ve hayvancılık gibi alanlara özel önem veriyoruz." şeklinde  konuştu.
 
Kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme programları kapsamında bugüne  kadar 13 bin 634 projeye 3,6 milyar lira hibe verdiklerini bildiren Erdoğan,  böylece 108 binin üzerinde yeni istihdamın ortaya çıkmasını sağladıklarını  söyledi.
 
 
"Çiftçilerimizin yaşadığı sıkıntıları yakından takip ediyoruz"
Toprak Mahsulleri Ofisini hem ürünlerin hak ettikleri fiyattan alımı  hem de çiftçilere uygun fiyatlı hububat ve yem bitkisi satışı konusunda etkin  şekilde kullandıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
"Tarım Sigortası'ndan sonra Gelir Koruma Sigortası uygulamasını da  hayata geçirerek çiftçilerimizin alın terini güvence altına almaya gayret  gösteriyoruz. Çiftçimizi kuraklık karşısında korumaya yönelik sigortalardaki  devlet desteğini verim değerinde yüzde 80'e, primde yüzde 70'e yükselttik. Bu yıl  TARSİM kapsamında düzenlenen poliçe sayısı 1 milyon 810 bine, prim desteği  miktarı da 1,8 milyar liraya çıktı. Topraklarımızın verimini artıran sulama  sistemlerini yaygınlaştırıyoruz. Bugüne kadar 600 baraj ve 1457 sulama tesisi  inşa ederek ülkemizin hizmetine sunduk. Hükümetlerimiz döneminde 20 milyon hektar  yeni alanı sulamaya açarak yılda 60 milyar liralık zirai gelir artışı sağladık.  Geçtiğimiz hafta tamamlanan Su Şurası'nın ardından ülkemizin kısa, orta ve uzun  vadeli su stratejilerini kamuoyuyla paylaştık. Elbette son dönemde her kesim gibi  çiftçilerimizin yaşadığı sıkıntıları da yakından takip ediyoruz."
 
Erdoğan, salgınla birlikte başlayan küresel üretim ve lojistik  krizinin, tarım sektöründe gübre, yem ve enerji fiyatlarında çok ciddi artışlara  yol açtığına işaret ederek, "Küresel gelişmeler kaynaklı girdi maliyetlerindeki  artışları üreticilerimize en az şekilde yansıtmak için her türlü gayreti  gösteriyoruz. Üreticilerimizden ricam, tek karış boş araziyi bırakmadan  tarlalarını ve seralarını ekmeleri, ahırlarını dolu tutmalarıdır." dedi.
 
 
"Tarım sektörü en az savunma sanayi kadar önemli"
Dünyadaki bu dalgalanmanın bir müddet daha süreceğinin anlaşıldığını  dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:
"Bu zor dönemde yapılan hiçbir fedakarlığın, verilen hiçbir emeğin,  dökülen hiçbir alın terinin karşılıksız kalmayacağından emin olmanızı özellikle  istiyorum. Açıkladığımız alım fiyatlarını bu anlayışla en yüksek seviyede  belirliyoruz. Tarım ürünlerinde fiyat istikrarı ve üretim planlaması için  sözleşmeye dayalı yeni modeller geliştiriyoruz. Bizim için tarım sektörü en az  savunma sanayi kadar önemlidir. Üreticiyi koruyan, tüketiciyi kollayan bir  yaklaşımla çiftçilerimizin yanında yer almayı sürdüreceğiz. Meclisimizin de bu  konuda üzerine düşenleri yapacağından şüphe duymuyorum."
 
Milli iradenin tecelligahı olan Meclis'te hayata geçirilen her bir  faaliyetin hem demokrasinin güçlenmesine hem de milletin geleceğine daha güvenle  bakmasına vesile olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:
"Yasama sorumluluklarınız yanında cumhur ile Cumhuriyetin tüm  kurumları arasındaki en güçlü ilişkiyi de sağlayan milletvekillerinin  üzerlerindeki ağır yükün farkındayız. Bu kutlu çatı altında görev yapan her bir  parlamenter için milleti temsil etme şerefinden daha değerli bir paye olamaz. Her  bir milletvekili, seçildiği günden itibaren ismini tarihe altın harflerle  kazımaya başlamış demektir. Görev süreleri boyunca seçim bölgelerinde ve  Meclis'te ortaya koydukları gayretle, elde ettikleri başarıyla, geride  bıraktıkları hayırlı izlerle her milletvekili kendi karnesini kendi eliyle  doldurmaktadır. Yaptıkları hizmetler ve insanlarla kurdukları gönül köprüleri ile  milletin kalbini kazanmayı başaran milletvekili, nesiller boyunca unutulmaz, hep  saygı ile sevgi ile takdirle yad edilir. Siyasetini bu çıtaya yükseltmeyi  başarmış milletvekili emeğinin karşılığını sandıkta da mutlaka alır.
 
 
AK Parti kurulduğu günden itibaren siyasete hep bu anlayışla  yaklaşmıştır. Girdiğimiz ilk seçimden tek başına iktidar olarak çıktığımızdan  beri aynı ilkelerle yolumuza devam ediyoruz. Bu sayede parti olarak katıldığımız  her milletvekili ve belediye başkanlığı seçimini her halk oylamasını birincilikle  tamamlamayı başardık. Aynı şekilde doğrudan halk tarafından belirlenmeye  başladığı 2014'ten beri de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ipi göğüsleyen hep biz  olduk."
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her dönemde sahada milletimizle bağımızı en  güçlü şekilde tutarken yönetim seviyesinde de zorlu bir mücadele verdik. Tıpkı  Türkiye'nin ve milletimizin bu coğrafyadaki varlığını bin yıldır hazmedemeyenler  olduğu gibi AK Parti'nin 20 yılı geride bırakan iktidarını da hala  kabullenemeyenler var. İlk günden beri söylediğimiz gibi bizim tüm bu  başarılarımızın tek formülü Allah'ın ipine sarılmak ve milletimize güvenmek,  milletimize dayanmaktadır." diye konuştu.
 
Mehmet Akif Ersoy'un "İmandır o cevher ki İlâhî ne büyüktür, imansız  olan paslı yürek sinede yüktür" dizesini hatırlatan Erdoğan, "Biz imanımızla,  inancımızla, azmimizle, gece gündüz çalışmakla bugünlere geldik. Karşımıza çıkan  her engeli, önümüze kurulan her tuzağı, arkamızdan yazılan her senaryoyu bu  şekilde aşarak yolumuza devam ettik." dedi.
 
AK Parti iktidarının ilk gününden itibaren sürekli rejim  tartışmalarının yürütüldüğünü belirten Erdoğan, "Aradan 20 yıl geçti. Hala aynı  tartışmanın ekmeğini yemeye çalışanlar olduğunu görüyoruz. Halbuki Türkiye bu  süreçte demokraside, ekonomide, diplomaside, temel hizmet altyapılarında nice  tarihi reformları hayata geçirdi. Eğitimiyle, sağlığıyla, güvenliğiyle,  adaletiyle, ulaştırmasıyla, enerjisiyle, sanayisiyle, tarımıyla, şehirciliğiyle,  sporuyla, turizmiyle, sosyal yardımlarıyla, her alanda ülkenin çehresini biz  değiştirdik." değerlendirmesini yaptı.
 
 
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerle, refah seviyesi  yükselen, hayat kalitesi artan, ufku genişleyen milletimiz geleceğine güvenle  bakmaya başlamıştır. Buna rağmen kendi siyasi ve şahsi ikbalini çalışmak ve proje  üretmek yerine ülkenin ve milletin felaketine bağlayanların çırpınışları,  hezeyanları, yalan ve iftira kampanyaları hiç durmamıştır. Türkiye'ye husumet  besleyenler veya besleyen çevreler, terör örgütleriyle, küresel şer çeteleriyle  birlikte çalışmaktan çekinmeyecek kadar gözü dönen, eşi benzeri görülmemiş bir  ekiple karşı karşıyayız. Bunlar sürekli olarak 'Ülke çöktü, devlet battı, millet  bitti.' edebiyatı yapmaktadır. Kalbinin ve kafasının pusulası, kendi ülkesini ve  milletini değil de başka yerleri gösterenler ile bu toprakların asil evlatları  arasındaki mücadele hiç bitmedi, bitmeyecek.
 
Biz düşmanın fiziki olarak bu topraklardan attık ama geride bıraktığı  zihniyet kirinden hâlâ kurtulamadık. Tarihi veya güncel konular üzerinden  ülkemize yönelik her saldırının gönüllü fedaisi olmayı, varlık gayeleri haline  getirenlere en güzel cevabı yine merhum Akif veriyor:
 
'Âfâkına yüklense de binlerce mehalik, batmazdı bu devlet,  'Batacaktır!' demeyeydik. Batmazdı, hayır batmadı, hem batmayacaktır; tek sen  uluyan ye'si gebert, azmi uyandır. Kâfî ona can vermeye bir nefha-i îman;  davransın ümîdin, bu ne heybet, bu ne hirman? Mâzideki hicranları susturmaya  başla; evlâdına sağlam bir emel mâyesi aşla. Allah’a dayan, sa'ye sarıl, hikmete  râm ol; yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol.'
 
Nice aşılmaz sanılan engelleri aştığımız, bitirilemez sanılan  sıkıntıları bitirdiğimiz gibi bu kirli, karanlık, bozguncu zihniyetin de  köklerini Allah'ın izniyle kurutacağız. Umutsuzluk ve kötümserlik yerine azmi ve  çalışkanlığı esas alan bir yaklaşımla milletimizin her meselesinin çözümü için  gayret göstermeyi sürdüreceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını adım adım  gerçekleştiriyoruz."
 
 
"HDP'lilere ağızlarının payını vermesi beklenirdi"
Dün TBMM Genel Kurulunda, Türkiye'nin Irak ve Suriye topraklarına  terörle mücadele amacıyla sınır ötesi operasyonlar yapabilmesi için  Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılması ile ilgili bir tezkere  oylandığını anımsatan Erdoğan, esasen bu tezkerenin Türkiye'ye yönelik sınır  ötesi terör tehditlerine karşı uzun yıllardır devam eden rutin bir uygulama  olduğunu; son 71 yılda 76 ayrı tezkerenin Mecliste görüşülüp ve kabul edildiğini  söyledi.
 
"Suriye ve Irak ile ilgili tezkerenin amacı da sınırlarımız boyunca  kurulmak istenen terör koridoruna izin vermemek ve ülkemize yönelik terör  saldırılarını kaynağında kurutmak." diyen Erdoğan, bu tehdidin PKK, YPG'nin  yanında DEAŞ gibi terör örgütlerinden de kaynaklandığını ifade etti.
 
Son tezkere oylaması öncesinde HDP yöneticileri CHP'ye bir çağrı  yaptıklarını hatırlatan Erdoğan şunları kaydetti:
"Bu çağrıda, HDP'nin içinde fiilen yer aldığı ama resmen varlığının  inkar edildiği siyasi ittifakın devamı, CHP'nin tezkereye destek olmaması şartına  bağlanıyordu. Hatta bununla da kalınmayarak CHP açıkça tehdit ediliyordu. Tabii  böyle bir durumda onurlu bir partinin ve liderin çıkıp 'Siz kim oluyorsunuz da  bizi tehdit ediyorsunuz, biz kendi politikamızı kendimiz belirleriz.' diyerek  HDP'lilere ağızlarının payını vermesi beklenirdi. Ama karşımızda maalesef artık  böyle bir CHP mevcut değildir. CHP yönetimi oylamaya saatler kala tezkereye  'hayır' diyeceklerini ilan etti. Biz bugüne kadar nasıl CHP ve iplerini ellerine  verdiği efendilerine rağmen ülkemizin güvenliğini sağlayacak adımları atmışsak  bundan sonra da atmayı sürdüreceğiz."
 
 

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