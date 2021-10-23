Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında müjdeyi duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir'de 52 fabrikanın toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pusuya yatarak ülkemizin tökezlemesinden medet umanlara diyorum ki hiç heveslenmeyin, bu ülkedeki istikrar ve güven iklimini bozmaya kimsenin gücü yetmez." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gücümüze güç katan, büyük ve güçlü Türkiye'nin taşıyıcı sütunları olan müteşebbislerimizle birlikte altından kalkamayacağımız yük yoktur." diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye'ye yatırım yapan Türkiye'nin aydınlık geleceğine güvenen herkes kazanmaya devam edecek.

Hedefimiz güçlü potansiyele sahip Türkiyemizi dünyada hakettiği yere getirmektir. Bu yatırımlarımızın toplam değeri 639 milyonu buluyor.

Bu yatırımlarla birlikte birçok alanda ithal ettiğimiz ürünleri ikame ediyoruz. Üretim kapasitemizi artırıyoruz.

Bu yatırımlar için Eskişehir'in seçilmesi fevkalede isabetlidir. Eskişehir sanayileşme kültürü, ulaşım ağlarının üzerinde yer alması ile biçilmiş kaftandır.

Sanayimizin dikkatini sadece üretime yöneltmek için her türlü ihtiyaçlarının sunulduğu bir sistem kuruyoruz. Bu planlı OSB'ler sayesinde ihracat ve istihdam istikametinde yolumuza devam ediyoruz.

Salgına rağmen yatırımlarına cesurca devam eden babayiğit iş insanlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye'ye yatırım yapan herkes kazanmaya devam edecek.

Eskişehir 1 milyar dolara yaklaşan rakamı ile ülkemizin en fazla ihracat yapan şehirlerimizden biri. Ülkemizin ilk ve tek yerli şanzımanı bu şehrin alametifarikalarındandır.

Hükümetlerimiz döneminde Eskişehir'e yaptığımız yatırımlar 30 milyarı aştı. Burada sanayicimize bir müjde vermeyi özellikle arzuluyorum.

SANAYİCİLERE MÜJDE Buradan sanayicimize bir müjde vermek istiyorum: Sivrihisar Organize Sanayi Bölgesi'ni bu yıl sonu itibariyle tamamlayarak sanayicimizin hizmetine sunuyoruz.

Pusuya yatarak ülkemizin tökezlemesini bekleyenlere diyorum ki; hiç heveslenmeyin bu ülkedeki istikrar ve güven ortamını bozmaya hiç kimsenin gücü yetmez. Bizim gündemimiz yatırımdır, insanımıza hizmettir, refahı artırmaktır.

Dünyanın kabuğuna çekildiği salgın döneminde biz varımızla yoğumuzla dünyaya açılıyoruz. Yatırımcı kaliteli altyapıya yatırım yapar, iyi işleyen bir ekosisteme yatırım yapar, cazip teşviklere yatırım yapar.