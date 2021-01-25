Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında müjdeyi duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul İl Başkanlığından, AK Parti 7. Olağan Denizli, Mersin, Uşak il kongrelerine canlı bağlantı ile katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları:
Şubat ayı sonuna kadar il kongrelerimizi tamamlamayı düşünüyoruz. Kongrelerimize eskiden iştirak ediyorduk, şimdi bunları canlı bağlantılar ile yapmaya çalışıyoruz. Kalplerimiz daima birdir, beraberdir.
İnşallah 7.Olağan büyük kongremizi salgının kontrol altına alınması ile en coşkulu şekilde, kalbimizden geçtiği gibi yapmayı istiyoruz. Her kongre bizim için yeni bir heyecan ve yeni bir enerjidir.
Denizli'de, Mersin'de, Uşak'ta salonu görüyorum, gerçekten iftihar ediyorum. Bu birlik ve beraberliğimiz bizi 2023'te farklı bir yere taşıyacak, 2024 yerel seçimlerinden de başarı ile çıkmamızı sağlayacak.
İster görevlerine devam etsinler, ister yeni vazife almış olsunlar, tüm teşkilatlarımızdan büyük beklentim var. AK Parti'nin geleceğin de partisi olduğunu göstereceğiz.
11 milyon üye ile ülkemizin en geniş tabanlı partisi olarak büyük avantaja sahiptir. AK Parti'nin kurucusu da, lokomotifi de milletimizdir. Ne yaptıysak, ne başardıysak milletimiz ile başardık.
Önce gönül kazanacağız, sonra oy isteyeceğiz. Yapmamız gereken her bir insanımızın kapısını çalmak, derdini dinlemek, beklentisini duymak, yardımcı olunacak konularda gerekli irtibatı sağlamaktır. Gönlüne dokunmadığımız tek bir kişi bile varsa bu bizim eksiğimizdir.
Genel başkanından, sandık görevlisi ve üyesine kadar uzanan bu siyaset tarzı AK Parti'yi iktidara taşımış ve 18 yıl iktidarda kalmasını sağlamıştır. Bu çizgiden uzaklaşırsak, sandıktaki desteğimizi kaybederiz. Bizim bu millete kazandıracak daha çok eserimiz var.
Cumhur İttifakı ve AK Parti'yi güçlü tutmalıyız. İnşallah 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı ve AK Parti'yi zafere sizler taşıyacaksınız. Kendini bu büyük ailenin ferdi olarak hisseden herkese partinin de, gönlümüzün kapısı da açıktır, açık kalacaktır. Fedakarlıklarınız için her birinize teşekkür ediyorum.
Cumhuriyet tarihinde yapılanların katbekat fazlasını 18 yılda kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Terörle mücadeleden, sınırlarımızın güvenliğini sağlamaya kadar onurlu ve kararlı politikalar ile ülkemizin itibarını artırdık. Her bir vatandaşımızın yaşam kalitesini hiç olmadığı kadar artırdık.
AK Parti'nin girdiği 15 seçimin tamamında birinci olmasının gerisinde bu gurur tablosu vardır. Tüm başarıları vesayetin, darbecilerin, husumet besleyen nice çevrelerin saldırı ve engelleme çabalarına rağmen elde ettik. Uzun iktidar dönemimizde karşımızda hep bir muhalefet bulduk.
Üzüntü ile ifade etmek isterim ki, karşımıza çıkan anamuhalefet kadrolarının hiçbiri bizimle eser siyaseti yarışmasına girmemiştir. Darbecilere göz kırparak kendilerine iktidarın bahşedilmesini beklemişlerdir.
Biz ne diyorsak, tersini söylemeyi, karşı çıkmayı, nereye gidiyorsak aksi istikamete gitmeyi tercih etmişlerdir.
CHP acaba kendi için ne yapıyor, hangi projeyi yapıyor? Bunların hepsi cevapsız sorulardır. CHP elbette ifa ettiği bir görev var. Teraziye benzetebiliriz. Terazinin bir kefesinde HDP, diğerinde İYİ Parti var. CHP'nin görevi bu yarı gizli, yarı açık ittifakın bozulmasını engellemektir.
CHP'de şuan tek adamcağız siyaseti işliyor. Türkiye'nin ilk siyasi partisini tek adamcağıza ve ne olduğu belli olmayan stratejilerine mahkum ettiler. Partisinin başına tek kasetle gelen genel başkan bu zattır.
Esnaf va sanatkarlara kullanılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 6 aylık dönemdeki ödenmesi gereken taksitleri ertelenmiştir.