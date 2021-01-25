Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında müjdeyi duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları:

Şubat ayı sonuna kadar il kongrelerimizi tamamlamayı düşünüyoruz. Kongrelerimize eskiden iştirak ediyorduk, şimdi bunları canlı bağlantılar ile yapmaya çalışıyoruz. Kalplerimiz daima birdir, beraberdir.

İnşallah 7.Olağan büyük kongremizi salgının kontrol altına alınması ile en coşkulu şekilde, kalbimizden geçtiği gibi yapmayı istiyoruz. Her kongre bizim için yeni bir heyecan ve yeni bir enerjidir.

Denizli'de, Mersin'de, Uşak'ta salonu görüyorum, gerçekten iftihar ediyorum. Bu birlik ve beraberliğimiz bizi 2023'te farklı bir yere taşıyacak, 2024 yerel seçimlerinden de başarı ile çıkmamızı sağlayacak.

İster görevlerine devam etsinler, ister yeni vazife almış olsunlar, tüm teşkilatlarımızdan büyük beklentim var. AK Parti'nin geleceğin de partisi olduğunu göstereceğiz.

11 milyon üye ile ülkemizin en geniş tabanlı partisi olarak büyük avantaja sahiptir. AK Parti'nin kurucusu da, lokomotifi de milletimizdir. Ne yaptıysak, ne başardıysak milletimiz ile başardık.