Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu: Yeni müjdeler gelebilir

Caminin inşaasında emeği geçen mimarından işçisine kadar herkese şükranlarımı sunuyorum.

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması önemli ve anlamlıdır. Çamlıca'da inşa ettiğimiz camimiz nesiller boyunca milletimizi gururlandıracaktır.

Geçtğimiz hafta Taksim'de açılışını yaptığımız camimica de medeniyetimizin mührü olarak hizmet verecektir. Bugün de Uzun Mehmet Camii'ni de aynı duygularla açıyoruz.

Kapalı alanında 6 bin, açık alanında 7 bin 500 kişilik bir kapasiye mevcuttur camimiz. Her bir santimi özenle işlenmiş özel bir eser olan Uzun Mehmet Camii şehre ve yakışır bir şekilde tasarlandı. Biz bir yere isim veriyorsak onun bir anlamı vardır.

Kömürün önemli bir role sahip olduğunu en iyi bu şehirdeki insanlar bilir. Bir kez daha asırlardır vatanları için canlarını seve seve feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Çağlar değişse de milletimize duyulan husumetin derinliği hiç değişmiyor. Bayrağımıza tahammul edemeyenler, milletimizin birliğine, beraberliğine saldırmaya başladılar. Camilerimizi hedef almaktan çekinmiyorlar. Birliğimizi bozamayacaklar.

FETÖ'den PKK 'ya kadar hepsi milletimizin inancına saldırmıştır. Dini kurumlarımıza saldıran bu nasipsizler her zaman bu süreci devam ettirdiler. Ülkemize operasyon çekmeye çalıştıklarını görüyoruz.

Duaların milleti ve dini eksik etmeyen milletimiz bu fitnelere geçit vermedi. Bu yüzden camilerimize sahip çıkmalıyız. Birbirimize sıkı sıkıya sarılmalıyız.