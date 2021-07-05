Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu: Yeni kanun hazırlıyoruz

Yapımı tamamlanan sulama ve atıksu tesislerimizin açılış töreninde sizlerle bir arada olmanın memnuniyetini belirtmek istiyorum. Bugün 5 eseri resmen hizmete alıyoruz.

Hiçbir enerji tüketmeden cazibeli olarak Çamlıdere Barajı'na iletilmektedir. İçme suyu sağlamanın yanında 2050'ye kadar olan içme suyu ihtiyacı da gideriliyor.

Ankara'ya şu ana kadar projeyle 312 milyon metreküp su, ekonomik karşılığı 1 milyar lirayı buluyor.

Gerede'nin yanı sıra atıksu tesislerimizi de hizmete alıyoruz. Komşu şehirleri de ihmal etmiyoruz. Hem topraklarımızın verimi artacak hem de çiftçilerimizin daha tasarruflu olduğundan enerji maliyetleri düşecek.

Şu an çalışan sulama tesisiyle yıllık 17 milyon lira gelir artışı ve 2300 kişiye istihdam oluşturacak. Enerji yükünü çiftçimizin hafifletmektedir. Toplam yatırım tutarı 1 milyar 470 milyon lira olan tüm tesislerin hayırlı olmasını diliyorum.

Su kirliliğinin önüne geçmeye çalışıyoruz. İklim değişikliği nedeniyle su kaynaklarımız azalıyor.

Bundan sonraki süreçte açık karalat değil kapalı sistemle suyu kullanacağız. Buna göre yatırımlarımızı yapacağız. İçme ve kullanma suyu ihtiyacı artıyor. Sularımız her geçen gün kirleniyor.

Dünya genelinde 2025'e kadar su kıtlığı yüzünde 700 milyon insanın göç etmek zorunda kalacağı ifade ediliyor. Su kaynaklarının azalması su stresi çeken bir ülke için ciddi riskler geçmektedir.

Bu tablo karşısında Türkiye'nin gereken adımları şimdiden atması şarttır. Suyumuzu korumak ve vatanımızı korumak arasında fark görmüyoruz.



Ülkemizin su ve gıda güvenliğini garanti altına alacak pek çok adım attık. 81 il içme suyu eylem planı hazırladık.

İllerimizi 2040, 2050 ve 2070'e kadar içme suyu planını yapmış bulunuyoruz. İçme suyu sorunu en büyük sebebi kayıp kaçak oranıdır. Belediyelerimizin yüzde 38'den yüzde 25'e düşürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Toplam 277 milyar liralık yatırımla 600 barajı, 423 göleti, 590 hidroelektrik santralini, 1457 sulama tesisini, 262 içme suyu tesisini hizmete alarak adeta destan yazdık.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçtiğimiz 3 yılda 41 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık.

'MECLİS'TE SU KANUNU HAZIRLIYORUZ'