Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu: Yakında her ilde devreye alıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları" Kura Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün kura çekerek görevlerine başlayacak olanları tebrik ediyorum.

Ülkemizde toplam 21 bin 844 hakim ve savcı görev yapmaktadır. Bu kura töreniyle, hakim ve savcı sayımızı 22 bin 859'a yükseltmiş olacağız.

Adalet mülkün temeli olduğu kadar sosyal barışın, refahın, istikrarın, kalkınma ve büyümenin de lokomotifidir.

Temel hak ve özgürlüklerin teminat altına alınmadığı, adaletin sağlanamadığı, adalete güvenin zedelendiği bir toplumda siyasi iradenin, ekonomik kalkınma yönünde yapacağı hamlelere eksik kalmaya mahkumdur.

Son 19 yılda adliye kapısını adalet kapısı haline getirmek için tarihi adımlar attık.

Geciken adalet adalet değildir. Adalet sisteminin hızlı işleyebilmesi için çaba harcıyoruz.

Hakim ve savcıları merdiven altında sandalyelerde adalet dağıtmak gibi utanç sahnelerinden kurtardık. Adli yıl açılışında 10 bloktan oluşan yeni Yargıtay binamızı törenle hizmete aldık.

6 ayrı binaya bölünmüş Yargıtay'ı tek çatı altında toplayarak kalite ve vakit kaybının önüne geçtik. Ankara 'ya modern bir adliye binası yapmak için çalışmalarımız devam ediyor. 2021 yılı bitmeden yeni adliye binamızın temelini atmayı planlıyoruz.

Adaletin tecellisi için sağlıklı bir çalışma ortamının önemi elbette tartışma götürmez. Ama sadece modern binalar yapmakla adaletin tesis edilemeyeceği de bir gerçektir.

Temel şart, güçlü, tarafsız ve bağımsız bir hukuk sisteminin varlığıdır. Yargı camiamız uzun yıllar boyunca ya vesayetçilerin ya da halka rağmen halkçılık yapan jakoben düşüncenin tasavvuru altında kalmıştır.

Bir sağdan bir soldan gençlerin darağacına gönderildiği dönemler yaşadık. Uyduruk davalarla başbakanların asıldığı yüz kızartıcı durumlara şahitlik ettik. Darbecileri ayakta alkışlayan sözde yargı mensupları gördük.

Haksız ithamlara ve eleştirilere rağmen 2002'den bu yana adaleti hakim kılmak için reform irademizi daima canlı tuttuk.

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