Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu: Talimatı verdim denizlerimizi müsilaj belasından kurtaracağız

Hastanelerimiz salgın döneminde milletimizin sağlığını korumada hayati öneme sahipse millet bahçeleri ve yeşil alanlarımız da adeta insanlarımıza nefes borusu görevi görmüştür.

Pek çok şehrimize yapışan hava kirliliği sorununun azaltılması, doğal gazın yaygınlaşması ve parkların açılması milletimize faydalı olmuştur. Ülkemizin tamamında toplam 56 milyon metrekarelik alanı bulan 324 millet bahçesi yapmak için kollarımızı sıvamıştık.

61 millet bahçesini tamamladık. 46 ilimizde 80 millet bahçesi şu anda yapım aşamasındadır. Ülke genelinde 183 millet bahçesiyle ilgili çalışmalarımızda sürüyor.

İBB Başkanlığı görevini devraldığımda İstanbul 'da ağaç falan yoktu zaten. Görevi devraldık orta refüjlere kadar ağaçlandırdık. Fidan dikmedik, ağaç diktik. Fidanlar zaman alırdı. Ağaç ithal ederek 10 yaş 15 yaş grubundan ağaçlarla orta şeritleri ve yol kenarlarını ağaçlarla döşedik.

Geçmişte şehir merkezlerindeki alanları milletimize kapatan anlayışı silmekle kalmadık, şehirlerimizi çok daha yeşil alanla buluşturduk. Çevre bizim işimiz, yeşil bizim işimiz. Bundan sonra da bunu yapmakla kalmayacağız, özellikle ağaçlandırmayı hızlandıracağız.

Şehirlerimizde bisiklet kullanımı teşvik ediyoruz. Tıpkı Konya gibi. Giderek yaygınlaştırdığımız bisiklet yolları ile bisiklet kullanımı artırıyoruz. Bisiklet Yolu Master projemiz tamamlandığında Edirne 'den Hakkari 'ye kadar güvenli ve kolay bir şekilde bisikletle gidebilecektir.

Pendik ve Kartal'ı metan gazı tehlikesinden biz kurtardık. Katı atık toplama tesislerimiz nüfusumuzun 70 milyonuna hizmet veriyor. Atık su arıtma tesisi sayısını 145'ten 1175'e çıkardık. Artık atık suyun pek çok farklı alanda ullanma ihtimali doğmuştur. Bu tür yatırımları destekliyoruz.

"TALİMATI VERDİM, BU BELADAN DENİZLERİMİZİ KURTARACAĞIZ"

Müsilaj gibi sorunların temeli arıtılmadan denize dökülen sulardır. Talimatı verdim Bakanımıza, İBB niye yapmıyor falan demeyeceğiz.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak bu işi koordinasyonunuza alacaksınız. Üniversitelerle el ele vererek denizlerimizi bu müsilaj belasından kurtaracağız.