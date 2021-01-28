Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu: Seferber ettik! Başlamak üzere...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Bu yıl TÜBİTAK Ödülleri'nde 18 bilim insanımıza TÜBA Ödülleri'nde ise 43 bilim insanına takdirlerimizi iletiyoruz.
2020 yılın ödül almaya hak kazanan insanlarımızı tebrik ediyorum. Bu arkadaşlarımızın başarılarını diğer bilim insanlarını da teşvik edeceğine inanıyorum. Her birinize şükranlarımı sunuyorum.
Türkiye son 18 yıl ortaya koyduğu başarıları ilim ve irfana sahip çıkmasına borçludur. Sizlerin ortaya koyduğu her yeni çalışma, bilim dünyasında Türkiye'nin varlığını kadim medeniyetimizin gücünü ifade ediyor. Her bilim insanımızın yanında olarak biz de üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz.
Eğitimi ve bilimsel çalışmayı desteklemeyi önceliklerimizin en başına yerleştirdik. Daha önceki dönemlerde kısırı ideolojik bakış açılarıyla eğitim-öğretim üzerine kurulan bariyerleri kaldırdık. Zorunlu eğitimi 8 yıldan 12 yıla çıkararak lise seviyesinde okullaşma oranını yüzde 100'e yaklaştırdık.
En büyük atılımlardan birisini de yükseköğretimde gerçekleştirdik, üniversite sayımızı 207'ye çıkardık. Şimdi okul öncesi eğitime odaklandık. Biz geldiğimizde yüzde 10 olan okul öncesi öğretimi yüzde 75'lere yükselttik. Okullaşma oranını yüksek öğretim seviyesinde yüzde 15'ten yüzde 44'e çıkardık.
Eğitim alanında yaptığımız yatırımlar meyvelerini verdikçe önümüzdeki yıllarda çok daha büyük kazanımlar elde edeceğimize inanıyorum.
Bilim insanlarımızı rol model olarak gösteriyoruz. Bilim olimpiyatları ile çocuklarımızı bilim insanı olma ve girişimcilik konularında geleceğe hazırlıyoruz.
TeknoFest ile gençlerimizi icat peşinde koşmaya teşvik ediyoruz. TÜBİTAK Sanayi Doktora programı ile 1162 doktora öğrencisini yetiştirdik. TÜBA'nın genç bilim inşalarına yönelik ödülleri çok önemli görüyorum.
Hiç şüphesiz bilim ve teknoloji insanlığın faydasına kullanıldığında faydalıdır. Bir ilmin sadece eyleme dönüşmesi yeterli değildir. Gerekli olan faydalı hale gelmesidir.
Biz yeni bir teknoloji geliştirdiğimizde sefaletin, o coğrafyalardaki hayatı değiştirmek için kullanırız. Tüm bilim adamlarından beklenen duruş da budur.
Sizlerin laboratuvarlarda, AR-GE merkezlerinde yaptığınız çalışmaların somutlaşması çok önemlidir. Bilim adamlarımızın sağlık alanında da elde ettikleri başarıları dikkatle takip ediyoruz.
Salgın henüz ülkemiz sınırlarına dayanmadan kurduğumuz TÜBİTAK Covid-19 Platformu ile bilim seferberliği başlattık. Aşı ve ilaç odaklı 17 proje yürütülüyor. Birlikte geliştirme modeli kullanılıyor. Şu anda 3 yenilikçi aşı adayımız faz aşamasına başlamak üzere. İnaktif olarak daha etkin olmaya aday bir aşı çalışmamız da devam ediyor.
DSÖ verilerine göre, ABD ve Çin'den sonra en çok aşı projesi yürüten 3'üncü ülke durumundayız. İnşallah kendi aşısını tasarlayan, geliştiren ve pazarlayan bir ülke olarak uluslararası arenada önemli bir oyuncu haline geleceğiz.