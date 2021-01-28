Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu: Seferber ettik! Başlamak üzere...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bu yıl TÜBİTAK Ödülleri'nde 18 bilim insanımıza TÜBA Ödülleri'nde ise 43 bilim insanına takdirlerimizi iletiyoruz.

2020 yılın ödül almaya hak kazanan insanlarımızı tebrik ediyorum. Bu arkadaşlarımızın başarılarını diğer bilim insanlarını da teşvik edeceğine inanıyorum. Her birinize şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye son 18 yıl ortaya koyduğu başarıları ilim ve irfana sahip çıkmasına borçludur. Sizlerin ortaya koyduğu her yeni çalışma, bilim dünyasında Türkiye'nin varlığını kadim medeniyetimizin gücünü ifade ediyor. Her bilim insanımızın yanında olarak biz de üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz.

Eğitimi ve bilimsel çalışmayı desteklemeyi önceliklerimizin en başına yerleştirdik. Daha önceki dönemlerde kısırı ideolojik bakış açılarıyla eğitim -öğretim üzerine kurulan bariyerleri kaldırdık. Zorunlu eğitimi 8 yıldan 12 yıla çıkararak lise seviyesinde okullaşma oranını yüzde 100'e yaklaştırdık.

En büyük atılımlardan birisini de yükseköğretimde gerçekleştirdik, üniversite sayımızı 207'ye çıkardık. Şimdi okul öncesi eğitime odaklandık. Biz geldiğimizde yüzde 10 olan okul öncesi öğretimi yüzde 75'lere yükselttik. Okullaşma oranını yüksek öğretim seviyesinde yüzde 15'ten yüzde 44'e çıkardık.

Eğitim alanında yaptığımız yatırımlar meyvelerini verdikçe önümüzdeki yıllarda çok daha büyük kazanımlar elde edeceğimize inanıyorum.

Bilim insanlarımızı rol model olarak gösteriyoruz. Bilim olimpiyatları ile çocuklarımızı bilim insanı olma ve girişimcilik konularında geleceğe hazırlıyoruz.

TeknoFest ile gençlerimizi icat peşinde koşmaya teşvik ediyoruz. TÜBİTAK Sanayi Doktora programı ile 1162 doktora öğrencisini yetiştirdik. TÜBA'nın genç bilim inşalarına yönelik ödülleri çok önemli görüyorum.

Hiç şüphesiz bilim ve teknoloji insanlığın faydasına kullanıldığında faydalıdır. Bir ilmin sadece eyleme dönüşmesi yeterli değildir. Gerekli olan faydalı hale gelmesidir.