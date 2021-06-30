Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu: Seçim Haziran 2023'tedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz Milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum.

Milletvekillerimiz ile gruplar halinde yaptığımız değerlendirme toplantılarımıza devam etmeye başladık. Yarın da bir grup arkadaşımız ile bir araya geleceğiz.

Sohbet toplantılarımıza da tekrar başlayacağız. AK Parti'nin istişare kültürü olarak gördüğüm bu toplabntılarda söz alan arkadaşlarımız düşüncelerini samimiyetle ifade ediyor.

Dün MYK toplantımızda da ifade ettim. Türkiye 2023'e yüüdükçe partimiz ve ülkemize yönelik saldırıların artacağı anlaşılıyor.



Muhalefet ve onunla yol yürüyen partiler buna ortak olmaktadırlar. Her dönemde iktidar ile uhalefet arasında görüş ayrılıkları, tartışmalar yaşanmıştır. Ama bu kez karşımızda babaşka bir fotoğraf vardır.

CHP'nin dışarıdan aldığı sözleri biz söylemiyoruz, bizzat kendileri ikrar ediyorlar. Kıyılarımız nasıl müsilajın tehdidi altında oksjensiz kalma riski ile karşı karşıyaysa milli her adımı yok etmeye çalışan siyaset i kirleten bir müsilajla da karşı karşıyayız.

CHP'nin başını çektiği bu siyasi müsilaj her türlü yalanı, sosyal medya ağı ile milletimizin üzerine adeta yağmur gibi yağdırmaktadır. Burada sehven bilgi verme değil, bilinçli bir iftira, yalan hali, hatta stratejisi yürütülmektedir. Ortada klinik bir vaka söz konusudur.

Türkiye, CHP zihniyetinin yalan ve iftira zulmüne maruz kalmaktadır. Bunun adı da yalan terörüdür.

Bunlara göre Cumhurbaşkanından başlayarak, bakanlarından milletvekillerine, bürokratından iş adamına kadar her kesim taammüden vatanına ihanet etmektedir. Herkes yolsuzluk yapmaktadır, herkes hırsızdır, herkes satılmıştır.

Bizim bunca yalanı büyük bir keyifle ardı ardına sıralayan siyasetçi sıfatlı bu ruh hastasına ayıracak tek saniyemiz yoktur. Hukuk önünde hesap sorulacak hususların avukatlarımız vasıtasıyla takipçisiyiz.



Diğer hususlarda ise diyoruz ki, CHP Genel Başkanı artık tıp ilminin, psikiyatrinin konusudur. Hakikat ile bağını bu derece koparmış insana doktorlar herhalde bir teşhis koyacaktır. Bize düşen Allah şifa versin demektir.

SEÇİM HAZİRAN 2023'TE

Bay Kemal 6 ay sonra seçim var diyor. Duydunuz mu? Yeni mi duydunuz? Bay Kemal diyorsa doğrudur. Türkiye'nin gündeminde seçim yoktur. Seçim Haziran 2023'tedir.