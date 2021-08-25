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Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu: Müsaade etmeyeceğiz...

AA |  25 Ağustos 2021 Çarşamba - 15:38 | Son Güncelleme : 25 08 2021 - 17:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıldönümü kutlamalarında açıklama yaptı.
Erdoğan, "Kimi zaman sağcı solcu diyerek kimi zaman Alevi-Sünni diyerek kimi zaman Türk-Kürt diyerek birbirine düşürmek istedikleri gençlerimiz bu defa oyuna gelmemiştir, gelmeyecektir. Artık hiç kimsenin hiçbir kesimin hiçbir gücün ülkemize, milletimize, gençlerimize kayıplar verdirmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Selçuklu Meydan  Mezarlığı bizim bugün bu topraklardaki bin yıllık varlığımızın hafıza  kayıtlarıdır. Anadolu'nun Orhun Abideleri diyebileceğimiz Ahlat mezar taşları,  bugün adeta milletimize ait bir tapu senedi hükmündedir." dedi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıl dönümü  dolayısıyla Ahlat'taki etkinlik alanını ziyaretinde konuştu. Malazgirt Zaferi'nin  950. yılının hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, "Demiri demirle  dövenlerin Anadolu'yu aşkla yoğuranların destanına şehadet etmek üzere bir kez  daha Ahlat'tayız." ifadesini kullandı.
 
Erdoğan, Türk milletine Anadolu'nun kapılarını açan, büyük zaferin  950. yılında bu toprakların vatan haline gelmesi ve o şekilde kalması için  gözlerini kırpmadan canlarını ortaya koyan tüm şehitleri, gazileri, kahramanları  rahmetle, şükranla, minnetle yad ettiğini, Anadolu'nun fatihi, Malazgirt  destanının şanlı komutanı Sultan Alparslan'dan bugüne kadar her seviyede millete  hizmet etmiş, eser vermiş, gönüller yapmış tüm büyüklerini tazimle andığını  söyledi.
 
 
"Ahlat, günümüzde de tarihe şahitlik etmeyi sürdürüyor"
Dünyada her şehrin farklı bir hikayesi bulunduğunu, Ahlat'ın  hikayesinin ise tamamen kendine özgü olduğunu aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:
"Çünkü bu şehir tarih boyunca hep doğu ve batı medeniyetleri arasında  köprü vazifesi görmüştür. Medeniyetimize Hazreti Ömer'in armağanı olan bu bölge,  Orta Asya'dan batıya doğru yönelen Müslüman Türk göçerlerinin de toplanma ve  dağılma merkezi olmuştur. Asırlar boyunca nice sultanları, alimleri, seyyahları,  dervişleri, tacirleri, zanaatkarları misafir eden bu kadim şehri Selçuklular  İslam'ın kubbesi, Osmanlılar ise ata şehri diye anarlar. Kale, kümbet, hamam,  zaviye, atölye, mezarlık gibi eserleriyle Ahlat, günümüzde de tarihe şahitlik  etmeyi sürdürüyor.
 
Ahlat için 'taşların konuştuğu şehir' derler. Tarihi İslam  mezarlıklarının en büyüğü unvanını taşıyan Selçuklu Meydan Mezarlığı bizim bugün  bu topraklardaki bin yıllık varlığımızın hafıza kayıtlarıdır. Anadolu'nun Orhun  Abideleri diyebileceğimiz Ahlat mezar taşları, bugün adeta milletimize ait bir  tapu senedi hükmündedir. Gerçi bu büyük mirası ecdadımıza çok görüp başka  toplumlara, medeniyetlere yamama girişimlerine şahit olmuyor değiliz ama  hamdolsun namuslu tarihçilerimiz ve milletimizin sağlam hafıza kayıtları  sayesinde biz buranın neresi olduğunu, ne anlama geldiğini gayet iyi biliyoruz."
 
 
"Kapsamlı çalışmalar başlattık"
Malazgirt Savaşı'nın kazanılmasında da Ahlat'ın çok büyük önemi  olduğunu anlatan Erdoğan, Bizans imparatorunun Ahlat'a gelen öncü kuvvetlerinin,  buradaki Selçuklu güçleri tarafından yok edilmesinin zaferin ilk adımı olduğunu  ifade etti.
 
Daha sonraki asırlarda Horasan bölgesinden Ahlat'a gelen ve buradan  bütün Anadolu'ya dağılan gönül erlerinin bu topraklarda sevgi, hoşgörü ve  kardeşlik iklimini tesis ettiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
"Ecdat bu topraklara geldiğinde harap, bitap, yıkık coğrafyayla  karşılaşmıştır. Anadolu'nun bizim desenlerimizle bezendiği o yıllarda Ahlat da  önemli ilim ve sanat merkezi oldu. Birçok bilim adamı, mimar ve sanatkarı bu  şehir yetiştirdi. Ahlatlı alimler, arifler ve gönül erleri Anadolu'ya İslam mührü  vurulmasında çok büyük rol oynamıştır. Yıllarca ihmal edilen bu hazineyi yeniden  ayağa kaldırmanın boynumuzun borcu olduğu inancıyla hem eski mezarlıklarda hem  şehirde kapsamlı çalışmalar başlattık. İşte bugün burada yapılan etkinlikle hem  ecdadı yad ediyor hem bu toprakları ilelebet vatanımız olarak koruma irademizi  tüm dünyaya tekrar tekrar haykırıyoruz."
 
 
İnsanların hayatlarında çok uzun gibi gözüken 30 yıllık, 50 yıllık  dönemlerin, milletlerin ve devletlerin tarihinde çok kısa süreler olduğunu  belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bu kısa süreleri hakkıyla değerlendirdiğimizde milletimizin ve  devletimizin önünde asırlar ötesine uzanan bir ışık yaktığımızı unutmamalıyız.  Biz geçtiğimiz 19 yılda, nasıl Cumhuriyet tarihinde yapılanların 5 katı, 10 katı  hizmeti ülkemize kazandırmışsak, gençlerimizin çok daha büyük başarılara imza  atacağından şüphe duymuyorum. Gençlerimizin gözündeki azim ve kararlılık,  birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize yönelik saldırıların hiçbirinin de  başarıya ulaşamayacağının en büyük ispatıdır. Rabbime, bana sizler gibi yol  arkadaşları, dava arkadaşları, gönül yoldaşları nasip ettiği için ne kadar hamd  etsem azdır."
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt ve Ahlat'ta düzenlenen programların,  Okçular Vakfı ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençler sayesinde bugünkü  canlılığına kavuştuğunu söyledi.
 
 
Beşinci yılına ulaşan bu programların, salgın dönemindeki istisna  haricinde, her yıl daha coşkuyla, daha geniş katılımlı, kapsamlı etkinliklerle  zenginleştiğini görmekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Erdoğan, yurt  dışından misafirlerin de eşlik ettiği bu programların, en güzel şekilde ifası  için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve İçişleri  Bakanlığının çok önemli altyapı yatırımlarını yaptıklarını anlattı.
 
Erdoğan, geçen yıl Ahlat Gençlik Kampı'nın açılışının yapıldığını,  bugün de Ahlat Millet Bahçesi ve yapımı tamamlanan otogarın açılışını  gerçekleştireceklerini belirterek, eserlerin, Bitlis ve Türkiye'ye hayırlı  olmasını diledi.
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 167 bin metrekarelik alan üzerinde kurulan  Millet Bahçesinin, içindeki peyzaj alanları, oba çadırları, gösteri alanları,  tribünü, at ve okçuluk sporları üniteleri ve diğer hizmet birimleriyle Ahlat'ın  şanına layık bir eser olduğunu kaydetti.
 
Erdoğan, şunları söyledi:
"Bu eserleri ve gerisindeki manayı görebilmek için gören göz, işiten  kulak, hakikatleri ifade edebilecek dil ve en önemlisi ülke ve millet sevdası ile  dolu bir yürek lazımdır. Hamdolsun milletimizle 19 yıldır aynı istikamete  baktığımız, aynı hayalleri paylaştığımız, aynı hedeflerin peşinden gittiğimiz,  aynı mücadeleleri verdiğimiz için ülkemizi hep ileriye taşıdık. Bu şekilde sahip  olduğumuz sağlam altyapının üzerinde büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolundaki  yürüyüşümüze, ne vesayetin oyunları ne terör örgütlerinin saldırıları ne  darbecilerin girişimleri ne ekonomik tetikçilerin tuzakları engel olabildi."
 
 
"Dünyada her kritik mesele de söz sahibi bir ülkeye dönüştük"
Küresel siyasi ve ekonomik düzenin yeniden yapılanma sürecinde,  Türkiye'nin gücünün önemini çok daha iyi gördüklerini belirten Cumhurbaşkanı  Erdoğan, şöyle konuştu:
"Dün kendi sınırları içinde adeta varlık yokluk mücadelesi veren bir  ülkeden, bugün bölgesinde ve dünyada her kritik mesele de söz sahibi bir ülkeye  hamdolsun dönüştük. Gençlerimizle birlikte, kendimiz ve tüm dostlarımız için inşa  ettiğimiz güvenin, istikrarın, refahın, adaletin, vicdanın, ahlakın, sembolü olan  geleceğe inşallah çok az kaldı. Ülkemize yönelik saldırıların giderek biçim  değiştirmesinin ve özellikle gençlerimizi hedef almasının gerisindeki sebep işte  budur.
 
 
Geçmişte kimi zaman sağcı-solcu diyerek, kimi zaman Alevi-Sünni  diyerek, kimi zaman ilerici-gerici diyerek, kimi zaman Türk-Kürt diyerek  birbirine düşürmek istedikleri gençlerimiz, bu defa oyuna gelmemiştir,  gelmeyecektir ve Cumhur İttifakı olarak karşılarında dimdik bizleri görecektir.  En son PKK ve FETÖ hadiseleri bize gençlerimizin, milli ve manevi değerlerle,  çağın gereği olan teknolojik kabiliyetlerle donanması, kendilerini  geliştirebilecekleri her alanda önlerinin açılması konusunda en küçük eksik,  gedik bırakmamız gerektiğini gösteriyor. Artık hiç kimsenin, hiçbir kesimin,  hiçbir gücün, ülkemize, milletimize, gençlerimize böyle bir acı yaşatmasına,  kayıplar verdirmesine Allah'ın izniyle müsaade etmeyeceğiz. İlhamını kendi  medeniyetimizden alan, iyi, güzel, doğru, hakka ve adalete uygun ne varsa hepsini  de milletimizin emrine sunmak için daha çok çalışacağız. Kendi ülkelerinin ve  milletlerinin felaketinden medet umanların aksine, biz 84 milyon vatandaşımızın her birine, layık olduğu hizmetleri sunmak, eserleri kazandırmak için tüm  imkanları harekete geçiriyoruz."
 
 
Doğu Karadeniz, Bartın, Sinop ve Kastamonu'daki afetlerde anında  gerekli adımların atıldığını, yangın felaketlerinde yapılanları herkesin  gördüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kaybedecek tek bir günümüzün, tek bir  saatimizin, tek bir anımızın olmadığının bilinciyle mücadele bayrağını hep daha  iyi taşıyarak, yolumuza devam edeceğiz." dedi.
 
Erdoğan, konuşmasının sonunda, 2 yıl önce trafik kazasında hayatını  kaybeden Prof. Dr. Haluk Dursun'u rahmetle yad ederek, "Ömrünü kültüre, tarihe ve  ülkemizin gençlerine adayan Haluk Hocamızın mücadelesini çok daha ileriye  taşımakta kararlıyız. Rabbim kendisini cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın."  diye konuştu.
 
 
Notlar
Erdoğan, konuşmasının ardından beraberindekilerle han çadırına geçti,  ardından gösteri alanındaki atlı gösterileri izledi.
 
Programa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Büyük  Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP  Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli  Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı  Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel  Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanlığı İletişim  Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.
 
Alanda, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği de gösteri  düzenledi.
 

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