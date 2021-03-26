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Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu: Mayıs, Haziran gibi bitirmeyi hedefliyoruz

AA |  26 Mart 2021 Cuma - 14:13 | Son Güncelleme : 26 03 2021 - 15:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan aşılama çalışamaları ile ilgili olarak, "Temenni ederiz ki mayıs haziran gibi bu iş tamamlansın, bitsin. Yaz mevsimine de huzurlu bir şekilde girmiş olalım." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aşılama  çalışmalarına ilişkin, "Temenni ederiz ki mayıs, haziran gibi bu iş tamamlansın,  bitsin ve yaz mevsimine de çok daha huzurlu bir şekilde girmiş olalım." dedi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Üsküdar'daki Kerem  Aydınlar Camisi çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını  yanıtladı.
 
Aşılama takvimi ve yerli aşı konusundaki çalışmaların sorulması  üzerine Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşılama konusundaki  açıklamasının dünkü Bilim Kurulu ile yapılan müzakerelerin bir neticesi  olabileceğini belirtti.
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Ben şu an itibarıyla bakanımızın bu açıklamasını bizzat kendisinden  dinlemiş değilim. Fakat bu süreç ne getirir, ne götürür onu da tabii tam  göremiyoruz, tam bilemiyoruz. Temenni ederiz ki mayıs, haziran gibi bu iş  tamamlansın, bitsin ve yaz mevsimine de çok daha huzurlu bir şekilde girmiş  olalım. Diğer konuya gelince biz tabii hazırlıklarımızı yapıyoruz ve Çin'den  aldığımız aşıların dışında dün de Çin Dışişleri Bakanı'yla bunları etraflıca  görüştüm. Bizim Çin'le yaptığımız ilk anlaşma aslında 100 milyon faz aşıydı, Çin  aşısı. Bunun tabii ilk etabı 50 milyon fazdı. Şu an itibarıyla bu 50 milyon faz  aşı henüz bize ulaşmış değil. Bu 50 milyon faz, şubat sonu itibarıyla bize  ulaşacak idi. Dün kendilerine bunu tekrar hatırlattım. Dedim ki 'Bu 50 milyon faz  aşıyı biz sizden süratle bekliyoruz. Çünkü sözleşmemiz bu istikametteydi. 'Ben  bunu çok daha yakından takip edeceğim. Bunu sayın başkanla da görüşeceğim.' dedi.  'Bu yetmez, aramızda 100 milyon anlaşmamız var.' dedim. Bu da nisan sonu  itibarıyla idi. 'Bunları konuşacağım, görüşeceğim ve size de bunları  bildireceğim.' dedi. Ama bu arada da evvelsi gün 1 milyon 400 bin Almanya'dan  BioNTech aşısı da elimize ulaştı, geldi ve onun da biliyorsunuz tamamı 10 milyon  itibarıyla elimize ulaşacak. Ama bu arada Rusya'yla da olan görüşmelerimiz devam  ediyor. Rusya'dan da yine aynı şekilde aşı gelme itibarıyla bu bizi rahatlatacak.  Çünkü aşıyı doğrusu bu süreç içerisinde insanımız için en tesirli kaynak olarak  görüyoruz. Tabii bir de ilaç çalışmaları devam ediyor. Bunları yerli olarak aşı  çalışmalarımız devam ederken, ilaç çalışması da yine yerli olarak devam ediyor."
 
 
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bulunan camiye yönelik saldırıya ilişkin  bir soru üzerine de Erdoğan, "Yani Güney Kıbrıs, bu tür şeyler orada bizim yeni  alıştığımız şeyler değil. Maalesef Güney Kıbrıs, Rumlar bu tür şeyleri her zaman  yapıyorlar. Avrupa Birliğindeki bu zirve döneminde bunun yapılması tahrikten  başka bir şey değildir. Konuyla ilgili de zaten Dışişleri Bakanlığımız gerekli  girişimlerde bulunmuş vaziyette." değerlendirmesini yaptı.
 
Askeri okullar yönetmeliğindeki "irticai faaliyet" ifadesinin terörle  iltisaklı ve irtibatlı olarak değiştirilmesi ve muhalefetin bu konudaki  eleştirilerine ilişkin değerlendirmesi sorulan Erdoğan, muhalefetin bu tür  eleştirilerine alışık olduklarını söyledi.
 
İrticai faaliyetin farklı bir olay olduğunu dile getiren Erdoğan, "Ama  terörle irtibatlı veya iltisaklı olan faaliyetler ayrı bir olay. Bu bir yasal  düzenleme değildir, bir yönetmeliktir. Bakanlık veya bakanlıklarımız bu tür  yönetmelikleri zaman zaman ülkemizin veyahut da ordumuzun huzuru için yaparlar.  Bu da bu vesileyle atılmış bir adımdır, alınmış bir kararır." diye konuştu.
 
 
Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi
İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çekilme  kararına yönelik muhalefetin eleştirilerinin hatırlatılması üzerine Erdoğan,  şöyle konuştu:
"Meclis'in alacağı bir karar filan değildir. Muhalefet bu işleri  bilmiyor, bilse zaten böyle bir ifadeyi de böyle bir lafı da yapmazlar. Burada  Cumhurbaşkanlığının attığı adım tamamıyla yasaldır ve bu attığı adımla da yoluna  devam edecektir. Bunlar birçok şeyleri karıştırıyor. Yani bir defa uluslararası  anlaşmaların altında mıdır, üstünde midir, bunları konuşmak sadece havayı  bulandırmaktan başka bir şey değildir. Biz bu kararımızı aldık. 3 ay içerisinde  de zaten bunu, özellikle konsey de söylüyor, 3 ay sonra da bununla ilgili  kararını onlar da açıklayacaktır. Bizler de buradan çıkmış olacağız. Olay bu  kadar basittir. Bu bizimle alakalı değil, yine Meclisle alakalıdır diye herhangi  bir şey söz konusu değil. Biz kararımızı verdik. Gireriz ve girdiğimiz gibi de  çıkarız. Bunun kimse de ne önünü ne arkasını karıştırmasın. Çıkma kararını  verdik, kendilerine de durumu bildirdik ve bu işte böylece bitmiştir.
 
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Kerem Aydınlar Camisi'nde  kıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma  namazını Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için Üsküdar Kısıklı'daki  konutundan Kerem Aydınlar Camisi'ne geçti.
 
 
Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun,  Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti  İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve  Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.
 
Cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan  Erdoğan, daha sonra yürüyerek Vahdettin Köşkü'ne geçti.
 

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