Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Kıymetli yol arkadaşlarım sözlerimin hemen başında aziz milletimi ve sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Miraç Gecesi ve mübarek 3 aylar vesilesiyle Rabbimden milletimize, tüm insanlığa huzur ve esenlik vermesini bekliyorum.
Dün hem siyasi tarihimiz hem de ülkemiz açısından önemli bir yıl dönümüydü. AK Parti 3 Kasım 2002 seçimlerinden yüzde 34 oy oranı ve 363 milletvekiliyle açık ara birinci parti çıkıp iktidara gelmişti.
Ancak iktidar iktidar partisinin genel başkanı olarak biz siyasi yasaklı olduğumuz için maalesef Meclis dışında kalmıştık. O dönemde CHP Genel Başkanı olan sayın Deniz Baykal'ın sergilediği duruşla Meclis'te yapılan değişikliğin ardından bu yasağımız kaldı.
Siirt'teki seçimin yenilenmesi kararıyla biz de 9 Mart 2003 tarihiyle Meclis'teki yerimizi aldık, ardından da başbakanlık görevini üstlendik. Bu hadise, millet iradesinin önünde hiçbir gücün duramayacağının sembolü olmuştur.
2021'i Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı olarak ilan ettik. Tam 100 yıl önce bir 12 Mart günü Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen İstiklal Marşımız geçmişimizin özeti olması yanında geleceğimizin de rehberidir. İstiklal Marşımızı ve Mehmet Akif Ersoy'u tüm yönleriyle anlatacağız. İnşallah yarın da büyük bir anma programı gerçekleştiriyoruz. Yıl boyunca bu çalışmaları sürdüreceğiz.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları olmak üzere, İstiklal mücadelemizi, yine 15 Temmuz'da "Allah bir daha bu millete istiklal marşı yazdırmasın" diye sokaklara dökülen milletimin her bir ferdini şükranla anıyorum.
Bugün Akkuyu Nükleer üçüncü kuyu temel atma törenine canlı bağlantı ile iştirak edeceğiz. Bu anlamda Türkiye dünyada en büyük atılımları yapan ülkelerden biridir. Rüzgardan jeotermale enerji üretebilecek tüm imkanlarımızdan istifade ediyoruz. Enerji anlamındaki yatırımlarımızdan biri de Akkuyu Nükleer santralimizdir.
Biz de Türkiye'ye nükleer güç kazandırmak için yola çıktığımızda pek çok sıkıntı ile karşılaştık. Bunların başında da CHP zihniyeti karşımıza çıktı.
Son haftalarda bir şey çok dikkatimi çekiyor. Bu CHP zihniyeti mensupları bir yoğun twit yarışındalar. Yatıp kalkıyorlar "damat da damat" Damat kadar taş düşsün başınıza. Şurada Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı yaptığı yıllardan itibaren sayın Berat Bey'in attığı adımları CHP zihniyetnde görmek mümkün mü? Yok
Tutturmuşlar "şu kadar para nerede, bu kadar para nerede?" Kaybolan bir şey yok. Hepsi Merkez Bankası rezervinde. Ve şu anda da hamdolsun döviz rezervimiz kendini toparlamaya başladı. İşte buralarda çalışıyoruz. Bizim bir tane sismik araştırma gemimiz yoktu. O dönemde Berat Bey döneminde mevcut bakanımız da kendisinin yardımcısı idi 3 tane sondaj gemisi aldık. Şimdi yine alıyoruz. Ve filomuz dünyadaki en güçlüler haline geliyor.
Ey o tweetleri atanlar. İşte "damat" diye dalga geçtiğiniz Berat Bey döneminde oldu bunlar.
Şurada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptığından itibaren sayın Berat Bey'in attığı adımları acaba CHP zihniyetinde görmek mümkün mü? Tutturmuşlar şu kadar para nerede? O kadar paranın hepsi bu milletin hazinesinde ve Merkez Bankası'nda. Kaybolan bir şey yok. Eğer kayıp varsa bunlar sizdedir. Sizin o kayıp yıllar düşündüğümüz zamanlar var ya, orada işte. Hep söylüyorum yine söyleyeceğim: Biz görevi devraldığımızda IMF'ye borç 23,5 milyar dolardı. Kimden devraldık, CHP zihniyetinden. Merkez Bankası'nın rezervi 27,5 milyar dolardı. Sizden devraldık.
Başbakanlığım döneminde 135 milyar dolara kadar döviz rezervimiz çıktı bizim. Döviz rezervimiz kendini toparlamaya başladı.
Bu temel atma töreninin de şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali, 4800 megavatlık kurulu gücüyle elektrik üretecektir. Bu tesis tek başına ülkemizin elektrik üretiminin yüzde 10'unu karşılayacak. Bay Kemal bunlardan anlar mısın? Yanındaki çantacıların bunlardan anlar mı? Kafa yorun da millet sizi adam sansın.
Kalkınmanın temel altyapısı olan enerji konusunda geçtiğimiz 18 yılda takdire şayan gelişme gösterdiğimizi kimse inkar edemez. Bunlar istedikleri kadar inkar etsinler, biz işimize bakıyoruz. Maliyeciyim falan diyor ama bunun maliyeci olması bu rakamları değiştirmez, biz işimize bakalım. Bunlar içinde de yerli enerji kaynaklarına dayalı kurulu gücümüz 19 bin megavattan 61 bin megavatın üzerine çıktı. Kalkıp da sen bize Merkez Bankası'nın şu kadar parası nereye gitti, ne oldu diye sorma. Siz tarihine bakın. Sizin döneminizde Merkez Bankası'nın rezervleri nasıl buharlaştı, onun hesabını verin. Bu sondajları kiralık gemi ile yaptırsaydık satın aldığınızdan daha fazla bedel ödeyecektik. Derin sondaj alanında Türkiye'nin önde gelen bir kaç ülkesinden biri olduk. Bu kazanımları saylayan sayın Berat Albayrak ve Fatih Dönmez'e ben teşekkür ediyorum.
Doğal gaz imkanı sunulan nüfusun oranı son 10 yılda yüzde 25'ten yüzde 84.4'e çıktı. Bu refah düzeyinin nereden nereye geldiğini gösteriyor. Artık kömür kullanan ev neredeyse kalmadı. Büyük oranda vatandaşlarımız doğal gaza geçiyor. Bugün 81 ilin tamamında doğal gazdan istifade ediliyor. Boru kütüklerle gönderirlerdi.