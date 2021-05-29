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Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu: Haziran sonunda başlıyor...

AA |  29 Mayıs 2021 Cumartesi - 14:33 | Son Güncelleme : 29 05 2021 - 16:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Kulesi açılış töreninde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iletişim ve yayıncılık faaliyetlerinde tek verici tesisi modeline geçilen Çamlıca Kulesi sayesinde, Çamlıca'nın görüntü kirliliğine son verildiğini belirterek, "Aynı modeli şartların müsait olduğu yerlerden başlayarak ülke genelinde yaygınlaştırmayı planlıyoruz." diyen Erdoğan Kanal İstanbul için ise şu açıklamayı yaptı "İnşallah haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temelini atıyoruz."


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Kulesi Açılış Töreni'nde yaptığı  konuşmada, İstanbul'a yeni bir güzellik katacağına inandığı, şehrin önemli bir  sembolü olan ve temelinin atıldığı günden bu yana büyük bir heyecanla izledikleri  Çamlıca Verici Tesisi'ni resmen hizmete açmak üzere bir arada olduklarını  belirtti.
 
Erdoğan, televizyon ve radyo medya kuruluşları ile haberleşme  operatörlerine hizmet sağlayacak Çamlı Kulesi'nin ülkeye ve şehre hayırlı  olmasını diledi.
"Bizi sevindiren mutlu kılan şu, Büyük Çamlıca Camii'ni bitirdik,  tabii büyük Çamlıca Camii'nin bitmesiyle birlikte de caminin kıble tarafı işgal  altındaydı. Oradaki o metal kuleler adeta orayı işgal etmiş, görüntü kirliliği  diyorsanız orada bu kirlilik vardı." diyen Erdoğan, bu kirliliği ortadan  kaldırmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi.
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Acaba bunları ara ara mı kaldırsak, yoksa  burada farklı bir uygulama mı yapsak, bunları da hep düşündük. Sonunda dedik ki  'Biz yapacağımız kulemize inşallah bunları yerleştirebilir miyiz? Yerleştiririz.  100 kadar olur mu? Olur ve o ilk adımı attığımız anda Binali Bey'le bunların  üzerinde o zaman çok çalıştık." diye konuştu.
 
 
Erdoğan, proje üzerinde çok çalıştıklarını, sonunda sadece ülkede  değil, tüm dünyada örnek teşkil edecek bu projeyi başarıyla hayata geçirdiklerini  ifade ederek, şunları kaydetti:
"Tabii sevindiğimiz bir başka boyut, yani 100 kadar radyonun buradan  yayın yapıyor olması, ortak yayın yapıyor olması bu da bizim ayrıca bir başarımız  oldu. Bundan dolayı da tüm radyo vericilerine hayırlı olsun diyoruz, onları da  kutluyoruz. İletişim ve yayıncılık faaliyetlerinde tek verici tesisi modeline  geçtiğimiz bu kule sayesinde Çamlıca görüntü kirliliğine son verdi. Aynı modeli  şartların müsait olduğu yerlerden başlayarak ülke genelinde yaygınlaştırmayı  planlıyoruz. Böylece hem mükerrer yatırımların önüne geçecek, hem çevre  kirliliğini önleyecek hem de hizmet kalitesini yükselteceğiz. Kim çevreci? İşte  bu ortada. AK Parti çevreciliğin ispatını bugüne kadar yaptığı yatırımlarla  ortaya koymuş olan bir partidir. Çevrecilik lafla olmuyor. Çevrecilik, ispat-ı  vücutla oluyor. Bunu yapan da biziz. Diktiğimiz ağaçlardan tutun, bu tür eserlere  varıncaya kadar. Bu iş aklidir, bu iş ispat-ı vücut gerektirir. Milyonlarca ağacı  biz ülkemizin dört bir yanına diktik. Bir taraftan teröristler geldiler yaktılar,  yıktılar, biz ise o yakılan, yıkılan yerlere hemen, anında ağaçları diktik. AK  Parti budur. Öyle lafla peynir gemisi yürümüyor. Ancak ispat edeceğiz. İşte biz  bunları yaptık."
 
 
"Kulemiz, sayısal ve karasal yayın hizmetlerini birlikte  verebilecektir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan lisans alan  PTT bünyesindeki verici tesis ve işletim şirketinin kısa sürede bu toparlanmayı  ayrıca gerçekleştireceğine inandığını dile getirdi.
 
Nitekim Çanakkale'de de benzer bir eserin inşa edilmiş olmasının  önemli bir adım olduğunu aktaran Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Çamlıca'da faaliyete geçen kulemizi yeni dönemin en önemli  yatırımlarından ve sembol eserlerinden biri olarak görüyorum. Ayrıca mutluyum.  Ünlü Fransız düşünür Lamartine'in, 'Dünyaya son bir kez bakacaksın deseler, o  bakışı Çamlıca Tepelerinden atmayı arzulardım.' ifadelerini kullanarak  hayranlığını dile getirdiği şu mekanın şanına uygun bir esere kavuşmuş olmasından  şahsım, milletim adına ayrıca memnuniyet duyuyorum. Boğaz'a hakim bir manzaranın  üzerinde, deniz seviyesinden itibaren 587 metre uzunluğa sahip bu kule, aynı  zamanda İstanbul'un en yüksek yapısı unvanına da sahiptir. Dünyada ilk defa 100  radyonun frekansları birbirine karışmadan aynı anda yayın yapabileceği teknolojik  alt yapıya sahip kulemiz, sayısal ve karasal yayın hizmetlerini birlikte  verebilecektir. Kule bünyesindeki sosyal tesislerin de Türk turizmine önemli  katkılar sağlayacağı açıktır. Böylesine önemli işlevlere sahip Çamlıca Kulesi'nin  inşasında emeği geçen tüm kurumlarımızı, yüklenici firmadan mühendisinden  işçisine kadar herkesi tebrik ediyorum. Bu kuleden yayınlarını sürdürecek medya  kuruluşlarımıza, haberleşme şirketlerimize özellikle başarılar diliyorum.  Kulemizdeki seyir katlarından ve restoranlardan şehrimizle ilgili şiirleri ve  şairleri, şarkılarıyla beraber terennüm ederek, İstanbul'un güzelliklerini  doyasıya yaşayacak misafirlerimize şimdiden keyifli vakitler temenni ediyorum."
 
 
Erdoğan, Çamlıca Kulesi Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, Türkiye'nin  dünyanın en stratejik pek çok güzelliği bir arada barındıran coğrafyada kurulan  bir ülke olduğunu, İstanbul'un da tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de  dikkatleri üzerinde topladığını söyledi.
 
İstanbul'un bu güzel coğrafyanın adeta kalbi durumunda bulunduğunu  dile getiren Erdoğan, Anadolu ve Trakya'daki tüm yerleşim yerlerinin, buralarda  yaşayanların İstanbul'la mutlaka irtibatlı olduğunu kaydetti.
 
 
Erdoğan, İstanbul'un, 81 vilayetin adeta bayrağının dalgalandığı bir  şehir olduğunu vurgulayarak, nüfusun ve iş gücünün neredeyse beşte birini  barındıran kentin milli gelirin üçte birini, ihracatın yarısını, vergi  gelirlerinin yarıya yakınını ürettiğini anlattı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyada böylesine eski yerleşime sahip,  böylesine çok tarihi mekanı olan, üç büyük devlete başkentlik yapmış, eğitimden  turizme böylesine güçlü altyapı inşa etmiş, ekonomiden sanata her alanda küresel  düzeyde en üst seviyeye ulaşmış başka bir şehir göremezsiniz. İstanbul böyle bir  şehir." ifadelerini kullandı.
 
 
Deniziyle, boğazıyla, adalarıyla, ormanlarıyla, tepeleriyle,  hisarlarıyla, köprüleriyle, Boğazın altından geçen tünelleriyle, camileriyle  İstanbul'un her geçen yıl daha da güzelleşmekte olduğunu belirten Erdoğan,  Ayasofya'nın bir yıl önce açıldığını, ardından dün Taksim Camii'ni inşa edip  açılışını yaptıklarını, bugün de Çamlıca Kulesi'nin açılışının  gerçekleştirildiğini anlattı.
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Bitmedi, şimdi inşallah haziran ayının sonunda falan Kanal İstanbul'u  şehrimize kazandırmak üzere temelini atıyoruz. Rahatsız olanlar var, olacaklar,  varsın olsunlar. Biz bu eserleri İstanbul'umuza, İstanbullu bütün  vatandaşlarımıza kazandırdıkça onların onuru, onların bunlardan inanıyorum ki  şevk alacağı bir İstanbul...Kanal İstanbul'u İstanbul'a kazandırdığımızda  İstanbul'un hem coğrafi hem stratejik hem tabii güzelliği bir kat daha  artacaktır. Kanal İstanbul'un üzerinde altı tane köprü göreceksiniz. Bu altı  köprüyle adeta Kanal İstanbul'un sağında, solunda 2 şehir inşa edeceğiz. Bu 2  şehirle beraber İstanbul bir başka olacak. Daha başka bir güzel olacak. Ya bunlar  nereden çıkardı bunları diyecekler. Kim? O malum tipler. Ama biz yapacağız. Çünkü  biz tarihe not düşüyoruz. İki kıtaya yayılmış böyle bir şehirde yaşamakla ülke  olarak böyle bir şehre sahip olmakla ne kadar iftihar etsek azdır. Şairlerin her  köşesini ayrı bir hissiyatla anlattığı, şarkıların her vasfını aynı bir nameyle  dillendirdiği İstanbul'un kıymetini çok iyi bilmeliyiz."
 
 
"İstanbul geçmişte hoyrat davranışlara maruz kaldı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehrin geçmişte tarihi ve tabi güzellikleri  yanında insanlarıyla çok örselendiğini, çok hoyrat davranışlara maruz kaldığını,  çok yıpratıldığını dile getirerek, şöyle konuştu:
"İstanbul'a belediye başkanı seçildiğimizde karşımızda öyle bir  manzara bulduk ki emin olun içimiz burkuldu, parçalandı, yüreğimiz dağlandı. En  temel sorunlardan başlayarak İstanbul'un üzerine çöken kara bulutları birer birer  dağıttık. Çünkü biz Ümraniye çöplüğünün patlamasıyla 39 vatandaşını kaybeden bir  siyasi irade değildik. CHP işte o Ümraniye çöplüğünün patlamasına seyirci kaldı.  Onlar patlattı, biz yaptık. Şimdi orada spor tesisleri var. Aramızdaki fark bu.  Vatandaşlarımıza bunu özellikle anlatmak istiyoruz. Temizliğinden ulaşımına,  suyundan doğalgazına, yeşilinden havasına, kültür sanatından sporuna, sanayi  ticaretinden sosyal desteklerine kadar hiçbir unsuru ihmal etmeden İstanbul'u  baştan sona eserlerimizle, hizmetlerimizle adeta yeni baştan inşa ettik."
 
 
Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak da şehre yapılan her yatırımı,  getirilen her hizmeti adım adım takip ettiğini, her projenin bizzat içinde yer  aldığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:
"İstanbul'a yapılan her hizmetin Türkiye'nin tamamına yapıldığının,  burada ortaya çıkan her değerin insanımızın her birinin hayatına yansıdığının  bilinciyle hareket ettik. Tabii bazılarına bu gerçekleri anlatmak ah kardeşlerim,  ekranları başına bizi izleyenler çok zor. Anlamıyorlar. Halbuki mesela dünyanın  en büyüklerinden biri olan İstanbul Havalimanı sadece İstanbul'a mı hizmet  veriyor? Mesela geçtiğimiz günlerde sonradan ilave edilen kısım hariç son etabını  hizmete açtığımız Kuzey Marmara Otoyolu sadece İstanbul'un ulaşımını mı  kolaylaştırıyor? Mesela İstanbul'da yapılan sanayi, ticaret, finans, turizm,  kültür, sanat, spor yatırımları sadece İstanbul'a mı değer üretiyor? Elbette bu  şehre kazandırılan her eserin, her hizmetin olumlu etkisi dalga dalga tüm  Türkiye'ye yayılıyor. İstanbul'u hak etmek için önce bu şehre kalpten gelen bir  aşkla sevdayla bağlı olmak gerekiyor. İstanbul'u şöyle kuş bakışı seyrettiğinizde  yüreğiniz kıpır kıpır etmiyorsa, gördüğünüz eksiklikler karşısında da kalbiniz  sıkışmıyorsa demek ki bu şehri hak etmiyorsunuz demektir. Semalarımızı beş vakit  süsleyen ezanlar sizi alıp başka alemlere götürmüyorsa, Boğaz'dan esen rüzgarlara  kendinizi bırakıp hülyalara dalmıyorsanız bu şehri hak etmiyorsunuz demektir.  Meşhur Süleymaniye'de bayram sabahlarına muhtaç değil miyiz? Aynen böyle. Bu  şehrin büyüklüğünden kaynaklanan cefasını da en az sefası kadar öpüp başınızın  üzerine koymuyorsanız İstanbul'u hak etmiyorsunuz demektir. Çay simidiyle balık  ekmeğiyle kestanesiyle lokmasıyla turşusuyla mısırıyla tavuklu pilavıyla  sokaklarındaki tüm lezzetleriyle yaşamıyorsanız bu şehri hak etmiyorsunuz  demektir."
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanı olduğunda çay simidini  İstanbulluya önce Çamlıca Tepesi'nde ikram ettiklerini, piyasadaki fiyatlardan  çok daha ucuz ve farklı satıldığını belirterek, bundan sonra yarışın başladığını  anlattı.
 
Tüm ömrünü İstanbul'a hakim değil hadim olmak için harcadığını ve  bundan zerre kadar da pişmanlık duymadıklarını vurgulayan Erdoğan, bundan sonra  da Allah'ın verdiği her nefesi şehre hizmet için kullanmanın, en büyük duası  olduğunu kaydetti.
 
 
"İstanbul'u daha çok sevmek için bir sebebe daha sahip olduk"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün İstanbul'u daha çok sevmek, daha şevkle  ona hizmet etmek için bir sebebe daha sahip olduk. Çamlıca Kulemizi şehrimize  kattığı değerle fiziki olarak yerine getirdiği görevlerin çok ötesinde bir  misyonla İstanbul'a armağan ediyoruz." dedi.
 
Kulenin hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, şöyle konuştu:
"Emeği geçenleri, bugüne kadar gelmiş tüm bakan arkadaşlarımı,  yüklenici firmayı tekrar tekrar tebrik ediyorum. Hepinize sevgilerimi saygılarımı  sunuyorum. İnşallah gerek restoran katlarından, gerek seyir kulelerinden  İstanbul'u çok daha farklı izleyeceksiniz, çok daha farklı göreceksiniz. Ben  birkaç kez izledim ve bir başka güç, bir başka hamdolsun zevk aldık. Sizlerin de  alacağına inanıyorum. Hayırlı olsun, mübarek olsun diyorum. Rabb'im Çamlıca  Kulesi'ni İstanbul'umuza, tüm milletimize, tüm insanlığa hayırlı kılsın diyorum.  Rabb'im yar ve yardımcımız olsun diyorum."
 
 
Konuşmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu  günün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Büyük Çamlıca Camisi, Çamlıca Kulesi ve  Türk Bayrağı'nın dalgalandığı direğin bir arada gösterildiği bir tablo hediye  etti.
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Çamlıca Camii'nin bitirildiğini,  Çamlıca'ya dev bir Türk bayrağı direğinin de dikildiğini hatırlatarak, "111 metre  uzunluğunda bir direk. Bin metrekare de bayrağımızın yüz ölçümü. Bu da zaten  bayrakların ölçüsünün gereği olduğu için bu şekilde yapıldı, gerekirse daha  büyüğünü de yapabiliriz. Çünkü İstanbul'umuza, ülkemize bunlar yakışır. Hele hele  Çamlıca'nın tepesine... Tabii bir de şimdi bu kulemizle beraber ayrı bir  güzelliği buraya böyle bir üçlüyü Çamlıca'nın tepesine nakşettik. Emeği  geçenlerden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.
 
 
Daha sonra kurdele kesim törenine geçildi. "Rabb'im bu kulemizi  ülkemiz için, milletimiz için hayırlara vesile kılsın." diyen Erdoğan, Rabbi  Yessir duasını okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra besmele çekerek protokol  üyeleriyle birlikte açılış kurdelesini kesti.
 

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