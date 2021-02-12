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Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu: Dünyanın ilk 10 ülkesi arasına gireceğiz

AA |  12 Şubat 2021 Cuma - 14:06 | Son Güncelleme : 12 02 2021 - 15:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin ek binalarının açılış töreninde konuştu.
Erdoğan, "Dünyanın ilk 10 ülkesi arasına gireceğiz, uzaya da gideceğiz. Bölgesel ve küresel lider de olacağız. Buna inanıyoruz." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yarın öbür gün uzaya  kendi aracımızı, bilim insanımızı gönderdiğimizde 'dünyaya mı sığmadınız'  diyeceklerini şimdiden duyar gibiyim." dedi. 
 
Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık  Fakültesi Ek Binası ile Çayeli Eğitim Fakültesi Ek Binasının açılış programında  konuştu.
 
Türkiye'nin ilk İmam Hatip Lisesi Müdürü Mahmut Celaleddin Ökten'in  "Asrın ihtiyaçlarını müdrik, Doğu'yu ve Batı'yı bilen münevver, dindar  görüneceğim diye mutaassıp olmayan, tavizsiz fakat müsamahakar bir gençlik."  sözlerini hatırlatarak konuşmasına başlayan Erdoğan, buna ihtiyacın büyük  olduğunu belirtti.
 
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi yöneticilerini, hocalarını,  misafirleri, hemşehrilerini bu anlayış ve idrak içinde gördüğünü dile getiren  Erdoğan, onları alkışladığını söyledi.
 
Erdoğan, yaklaşık 6 aylık bir aranın ardından bugün bir kez daha  ana-baba ocağı, ata yurdu Rize'de olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade  etti.
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa bir süre önce bir televizyon programında  76'dan 207'ye yükseltilen üniversitelerin sayılarıyla adeta dalga geçilirken,  "Bugün profesörü olmayan üniversiteler var, bunlarla mı övünüyorlar?" denildiğini  aktardı. "Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ndeki profesör sayısını rektörümüzden  duyunca, bu kulakları olup da duymayanlar inşallah duymuşlardır diye temenni  ediyorum." diyen Erdoğan, üniversitede 100'ün üzerinde profesörün bulunduğunu,  bundan daha fazla doçentin görev yaptığını söyledi.
 
Rize'ye dün gece geldiklerini kaydeden Erdoğan, "Mutluyuz, hafta  sonunu zor çektim. Dedim ki ne zaman perşembe olacak da Rize'ye gideceğiz? Cuma,  cumartesi, pazar, pazartesi ondan sonra da Trabzon'a geçip daha sonra Ankara'ya  döneceğiz." dedi.
 
Ankara'da da Yunus Emre Haftası vesilesiyle kongre merkezinde muhteşem  bir geceye katılacaklarını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:
"İnşallah salı sabahına kadar buradayız. Cuma namazını, açılışını da  gerçekleştirdiğimiz Ahmet Erdoğan Camisi'nde kıldık. Yaptıranlardan Allah razı  olsun. Fatih Erdoğan, Asuman Erdoğan kardeşime teşekkür ediyorum. Rabb'im  ecirlerini ziyade etsin. Yarın tabii çok daha farklı, denizin üzerinde inşa  ettiğimiz Rize-Artvin Havalimanı'mızın inşaatını şöyle bir yerinde görelim  istiyorum. Buradan havalimanı 25 dakika olacak. Rize merkez 20 dakika olacak.  Tabii bu şimdi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin, havalimanından buraya  ulaşımının nereden nereye geldiğini göstermesi bakımından çok önemli. Aynı  zamanda Artvin'e olan mesafenin de artık, Cankurtaran Tüneli'ni de düşündüğümüz  zaman ne kadar kısaldığını düşünelim. Çünkü biz yolları kısalttık. Çünkü 'yol  medeniyettir' dedik, bu adımları attık, atmaya da devam ediyoruz."
 
Erdoğan, fırsat bulabilirse, hava şartları da uygun düşerse Ayder  Yaylası'ndaki çalışmaları da yerinde göreceğini belirterek, dağlara delerek düz  ettikleri Ovit Tüneli'ndeki son durumu da yerinde görmek istediğini kaydetti.
 
 
"İftihar ettiğimiz düzeye geldi"
Yakında gövde betonu bitecek olan Yusufeli Barajı inşaatını da  yakından takip ettiklerini aktaran Erdoğan, bu barajla enerjide, sulamada devasa  bir adımın atılmış olacağını söyledi.
 
Erdoğan, pazartesi günü Rize'de, salı günü Trabzon'da il kongrelerinin  olduğunu, bunlara katıldıktan sonra Ankara'ya döneceğini ifade etti.
 
"Rize'ye kadar gelmişken, adımızı taşıyan üniversitemizi ziyaret  etmemek ve buradaki gelişmelerin heyecanını sizlerle paylaşmamak mümkün olmazdı."  diyen Erdoğan, bugün hizmete alacakları Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ile  Çayeli Eğitim Fakültesi'nin ek binalarının üniversiteye, şehre ve gençlere  hayırlı olmasını diledi.
 
Bu eserlerin, üniversitelere kazandırılmasında emeği geçen herkese  teşekkür eden Erdoğan, Rize'de yaklaşık 70 yıllık geçmişi olan yüksek öğrenim  noktasındaki yapılaşma altyapısını 2006'da üniversite ile taçlandırdıklarını  hatırlattı.
 
Büyük bir kadirşinaslık örneğiyle sonradan isminin verildiği  üniversiteye her türlü desteği sağladıklarının altını çizen Erdoğan, bugün artık  25 fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitüsü, 2 bini aşkın akademik ve  idari kadrosu, 18 bini bulan öğrenci sayısıyla üniversitenin iftihar ettikleri  bir düzeye geldiğini vurguladı.
 
 
"Her türlü hizmetkarlığı yapmaya hazırım"
Erdoğan, bu seviyeyi yeterli bulmadıklarını belirterek, şunları  kaydetti:
"Derdimiz kemiyetten çok keyfiyet. Hele hele bunu yakaladığımız zaman  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkiye'de parmakla gösterilen üniversitelerden  biri olacak. Üniversitemizin önce ülkemizde ilk 10'a yükselmesini, ardından  dünyada ilk 500'e girmesini bekliyoruz. Ben, değerli hocalarıma bu noktada  güveniyorum. Recep Tayyip Erdoğan ismini taşıyan bir üniversiteye yakışan da  budur. Bu noktada her türlü hizmetkarlığı yapmaya hazırım. Ve bunu da inşallah  yapacağız. İnşallah adım adım üniversitemizi buralara çıkartacağız."
 
Üniversiteye lojmanlarla bir başka güç, güzellik kattıklarını dile  getiren Erdoğan, şu anda Türkiye'de bu imkanda bir başka üniversitenin olmadığını  belirtti.
 
"Bunu niye yaptık? İstedik ki bu lojmanlarla tüm hocalarımızın ayağına  gidelim ve yavrularımız orada okullarını, eğitimlerini, öğretimlerini alsınlar.  Bu noktada herhangi bir sıkıntı çekmesinler." diyen Erdoğan, bunun dünyada  örneklerinin olduğunu, "Dünyada varsa bizde de olacak" diyerek bu adımı  attıklarını söyledi.
 
 
"Rahatsız oluyorlar"
Geçen günlerde Milli Uzay Programı'nı kamuoyuyla ve tüm dünya ile  paylaştıklarını anımsatan Erdoğan, Türkiye'nin uzay yarışında böylesine iddialı  hedefler ortaya koymasının, kalbinde azıcık ülke sevgisi olan herkesi  heyecanlandırdığını dile getirdi.
 
"Ama maalesef bir kesim var ki ülkelerinde yaşanan her iyi, olumlu,  hayırlı gelişme onların üzerine adeta kabus gibi çöküyor. Rahatsız oluyorlar."  diyen Erdoğan, şunları ifade etti:
"Kimi şakaya vurarak kimi de göstere göstere husumetlerini, kinlerini,  nefretlerini sergilemekten çekinmiyor. Dünyada kendi ülkesinin felaketini  dileyecek ve yaşanan her felaketten haz duyacak kadar insanına yabancılaşmış  başka bir kesim var mıdır bilmiyorum. Türkiye'nin ilan ettiği her hedefi,  sağladığı her başarıyı, katettiği her mesafeyi kahırla karşılayan bu kesimi mazur  görmek istiyoruz ama maalesef bu hüsnüniyeti bile hak etmiyorlar. Artık bu ruh  hali siyasi rekabetle, ideolojik çekişmeyle, dünya görüşü farklılığıyla, hatta  çıkar çatışmasıyla izah edilmeyecek bir görünüme bürünmüştür. Bölünmüş yol,  otoyol yaparsınız ne diyorlar, 'buraya uçak mı inecek', havalimanı yaparsınız,  'buraya uzay mekiği mi inecek' derler. Uzay programı açıklarsınız, 'yapacak başka  işiniz mi kalmadı' derler. Kurum bütçesiyle birçok farklı kurumun aynı amaç  doğrultusunda yürüttükleri projelerin bütçelerinin farkını bilmeden 'bu parayla  mı' diye burun kıvırırlar. Yarın öbür gün uzaya kendi aracımızı, kendi bilim  insanımızı gönderdiğimizde 'dünyaya mı sığmadınız' diyeceklerini şimdiden duyar  gibiyim. Türkiye bilimde, araştırmada ilerlesin, yetişmiş insan kaynağı gücünü  artırsın diye her ilimizde üniversite kurduğumuzda, bunların nasıl feveran  ettiğini unutmadık."
 
 
Yeni kurulan üniversiteler içinde, şimdiden köklü üniversiteleri  geride bırakacak başarılara imza atanların olduğunu belirten Erdoğan, "Tabii  bunların asıl sıkıntısı, siyasetten iş dünyasına, medyadan akademiye uzanan,  devleti ve toplumu diledikleri gibi yönlendirebildikleri gizli iktidarlarının  yıkılıyor olmasıdır. Gerçi tarih boyunca birileri hep değişimin, ilerlemenin,  hayırda yarışın öncüsü olmuş, birileri de hep böyle oturdukları yerden lafla  peynir gemisi yürütmeye çalışmıştır. Kimsenin lafında, peynirinde, gemisinde  elbette gözümüz yok ama bu kör husumetin, yürütülen işlere takoz olma noktasına  getirilmesine de izin veremeyiz." ifadelerini kullandı.
 
Ömürlerini yatırım, hizmet, eser, bunları hayata geçirmek ve  açılışlarını yapmakla geçirdiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle  devam etti:
"Bunların ise en büyük marifeti yatırım yapmama, açılış yapmama, temel  atmama. En fazlası borç bulma törenleri düzenlemek. Olmayan projeleri, olmayan  kredileri ballandırarak anlatırken, kendilerine ait olmayan işleri sahiplenerek  de icraat açıklarını kapatmaya çalışırlar. Bakınız hiçbir belediye Hazine ve  Maliye Bakanlığının olurunu almadan tahvil çıkaramaz. Cumhurbaşkanı'nın onayı  olmadan tahvil çıkaramaz, yurtdışından borçlanamaz. Geçenlerde ana muhalefetin  başındaki zat, 'Biz şu kadar ucuz faizle yurtdışından borçlanma yaptık.' diyor.  Daha sonra Hazine ve Maliye Bakanlığımız bunun nasıl bir yalan olduğunu  belgeleriyle açıkladı. Bir şeyi öğren, öyle konuş, öyle konuş. Yalana gerek yok,  dürüst ol. Ana muhalefetin başındaki bir zatsın. Bunlar yakışmıyor ama  alışkanlıkları bu. Çünkü yarışa girmek güç ister, istikrar ister. Bunlarda bu  yok."
 
 
"Türkiye'nin yarınını da inşallah biz inşa edeceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz günlerde baktım birisi, öğrenci  sayısının 3,5 milyonu geçtiği koskoca İstanbul'da 40 bin tablet dağıtmakla  övünüyor. Birileri de bunu allayıp pulluyor, şişirdikçe şişiriyor. Böyle allamak,  pullamak olur mu?" ifadesini kullandı.
 
Milli Eğitim Bakanlığının bugüne kadar dağıttığı 2 milyonu aşkın  tablet bir yana, sadece Şahinbey İlçe Belediyesinin dağıttığı 50 bin tabletin ise  birilerince görülmediğini veya görülmek istenmediğini belirten Erdoğan, "Bu  zihniyetin ülkemize kaybettirdiği vaktin ve enerjinin kıymetini, geçtiğimiz 18  yılda yine bunlara rağmen yaptığımız işlere bakınca daha iyi anlıyoruz." dedi.
 
Türkiye'nin, 2023 hedeflerine de ulaşacağını, dünyanın en büyük 10  ekonomisi arasına gireceğini, uzaya gideceğini, küresel ve bölgesel lider  olacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz buna inandık. İnanmak ve harekete  geçmek başarmanın yarısıdır. Biz, 18 yılda Cumhuriyet tarihinde yapılanların  katbekat fazlasını, bu sayede ülkemize kazandırdık. Üstadın, 'Gün doğmuş, gün  batmış, ebet bizimdir' mesajına uygun şekilde, Türkiye'nin dünü ve bugününün  altında imzamız olduğu gibi, inşallah yarınını da biz inşa edeceğiz." ifadelerini  kullandı.
 
YÖK Anadolu Projesi tanıtım töreninde ifade ettiği, altyapıya ve insan  kaynağına yaptıkları yatırımlar sayesinde Türk yükseköğretim sisteminin, bugün  ileri bir seviyeye ulaştığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
"Üniversite sayımızı 76'dan 207'ye, öğrenci sayımızı 1 milyon 600  binden... Almanya'nın çok çok önündeyiz. Bunu Şansölye Merkel'le Almanya  ziyaretimde konuşurken, 'Ne kadar var?' dediğimde, bana komik rakamları  verdiğinde kendisine bizim '8 milyon 400 bin üniversite gençliğimiz var' deyince,  üfledi şaşırdı. Bizim eksiğimiz nerede? Keyfiyette. Şimdi biz o keyfiyeti de  başardığımız zaman bunların hepsini sollayıp geçeceğiz. Öğretim elemanı sayımız  70 binden 180 bine çıktı. Bu da bu işin en müşahhas örneği. Öğrenci sayısı  itibariyle Avrupa'da üniversiteye erişim konusunda ilk sıraya çıktık. Bütçeden  üniversitelerimiz için ayırdığımız payı 2,5 milyar liradan bu yıl itibariyle 36  milyar liraya yükselttik, üniversitelere verdiğimiz bütçe desteğini. Sadece  sayısal değişimlerle yetinmedik, aynı zamanda kalite odaklı yapısal dönüşümler de  gerçekleştirdik. Üniversitelerimiz tek tipçi, jakoben anlayıştan uzaklaştıkça  farklı değerler üretir hale gelmiştir."
 
 
"Anadolu'daki üniversitelerimizin başarısız olmasını isteyenler var"
"Her ile bir üniversite projesi" ve üniversite sayısındaki artışın,  elbette beraberinde bazı tartışmaları da getirdiğini belirten Cumhurbaşkanı  Erdoğan, "Anadolu'nun ilim ve irfan yolunda kalkınma hamlesi olan her ile  üniversite kurma atılımımızı, sürekli yeni projelerle, yeni programlarla  destekleyerek geliştirdik. Hala Anadolu'daki üniversitelerimizin başarısız  olmasını isteyenler var. Anadolu'daki üniversitelerimizin bu habis zihniyete  vereceği en güzel cevap, ulusal ve uluslararası düzeyde gösterecekleri başarılar  olacaktır." dedi.
 
Erdoğan, Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversitelerde eğitim gören  200 bini aşkın yabancı öğrencinin ülkenin dünyada en büyük başarısı olduğunu,  bunun ülkenin katettiği mesafenin işareti olduğunu söyledi.
 
Türkiye'nin Avrupa Yükseköğretim Alanı'nı oluşturmak üzere başlatılan  Bolonya Süreci'nde giderek yükselen yerinin de bir başka önemli gösterge olduğunu  belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
"Anadolu'da yeni kurulmuş olan üniversitelerimizi köklü  üniversitelerle eşleştirmek suretiyle başlattığımız YÖK Anadolu Projesi'nin, bu  çerçevede yeni bir atılıma vesile olmasını diliyorum. Bu vesileyle burada, bir  hususta özeleştiri yapmak istiyorum. Evet, ülkemizde tarihimizin en büyük altyapı  hamlesini gerçekleştirdik. Reformlarla hukuktan ekonomiye her alanda yepyeni bir  Türkiye inşa ettik. Evet, ülkemizi güvenlikten diplomasiye her alanda itibarlı  bir seviyeye çıkardık. Ama tüm bunları yaparken aile, eğitim ve kültür  konularında arzu ettiğimiz inkişafı sağlayamadığımızı da kabul etmemiz gerekiyor.  Elbette eskiden beri bu hususlarda ciddi eksikler, ciddi baskılar, ciddi saptırma  gayretleri vardı. Bizden önceki neslin, bizim neslimizin ve hatta bizden sonraki  ilk neslin hayatı, bu çarpılıklarla mücadele ederek geçti. Tüm baskılara rağmen,  ailemize sahip çıktık, inancımıza sahip çıktık, kültürümüze, medeniyet  değerlerimize sahip çıktık. Ayasofya'dan başörtüsüne, kamuya girişten iş  dünyasına kadar her alanda süren bu mücadele hepimizi hem yetiştirdi, hem diri  tuttu. Bugün tüm bu hususlarda çok daha ileri seviyelerde olmamız gerekirken, pek  çok sıkıntılı görüntüyle karşı karşıyayız. Demek ki, bir yerlerde bir şeyleri  eksik bıraktık. İnşallah önümüzdeki dönem, aileden eğitime, kültürden sanata tüm  bu alanları önceliklerimizin en başına alacağız. Bu konuda en büyük desteği de  üniversitelerimizden, akademi dünyamızdan bekliyoruz. Sizlere inanıyor ve  güveniyorum. İlmin rehberliğinde, irfanın yüceliğinde inşallah saygıdeğer  hocalarım başaracaklar. Ülkemizi her alanda geliştirirken, yine aynı rehberlikte  güçlü bir toplumsal altyapı da kuracağız."
 
 
Notlar
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman  üniversitenin tarih bölümü akademisyenlerince hazırlanan "İlk Çağdan Günümüze  Rize" kitap setini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti. Erdoğan, üniversite  yerleşkesine cami yaptıran hayırseverlere plaket verdi.
 
Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, kurdele keserek  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ek binası,  Çayeli Eğitim Fakültesi ek binası ve Hacı Ahmet Erdoğan Camisi'nin açılışını  gerçekleştirdi.
 
Erdoğan, Rektör Karaman'ı da makamında ziyaret etti.
 
Törene, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı  Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel  Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek  İstişare Kurulu Üyesi İsmail Kahraman da katıldı.

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