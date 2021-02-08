Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu: Çarşamba günü açıklayacağım...

Sevgili Bayburtlu, Giresunlu, Niğdeli, Zonguldaklı kardeşlerim, AK Parti il teşkilatlarımızın değerli insanları, değerli dava ve yol arkadaşlarım sizleri hasret ile, muhabbet ile selamlıyorum.

Görev alacak arkadaşlarımızı şimdiden tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Temizlik, Maske ve Mesafe kurllarına dikkat ederek kongrelerimizi gerçekleştirmeyi sürdürüyoruz.

Ülkemize milletimize hizmet heyecanımızı yenileyen kongrelerimizi şölene çeviren kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Bizim davamızın mayası, ülkemize, milletimize hizmet etme aşkı ile yoğrulmuştur.

Hiçbir sıfat, hiçbir görev, hiçbir konum davamıza yaptığımız katkının verdiği manevi huzurdan büyük değildir, olamaz. Partimizin tüm kademelerinde gerek vazifelerine devam eden, gerekse yeni görev üstlenen kardeşlerimizden azimli ve verimli çalışmalar bekliyoruz.

AK Parti'nin ülkemizi büyütme ve refahını artırmak için verdiği mücadelede herkese kapımız da, gönlümüz de sonuna kadar açıktır.