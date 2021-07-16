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Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu: Bir müjdemiz var KKTC'de açıklayacağım

AA |  16 Temmuz 2021 Cuma - 14:13 | Son Güncelleme : 16 07 2021 - 15:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan, "KKTC'de müjdeyi parlamentoda vermek istiyorum. Güzel bir adımımız var. Ön çalışmalarımızı tamamladık. Tüm dünyaya mesajlarımız olacak." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'deki  sel felaketinde şu an itibarıyla 2 kaybın dışında 6 vefatın olduğunu bildirdi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Ayasofya-i Kebir Cami-i  Şerifi çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
 
KKTC'ye yapacağı ziyarete ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, 19 Temmuz  Pazartesi günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne seyahat edeceklerini, geniş bir  heyetle bu seyahati gerçekleştireceklerini ifade etti.
 
Erdoğan, birinci gün Kuzey Kıbrıs Parlamentosunda milletvekillerine  hitapları olacağını aktararak, "Bunun yanında yine Kuzey Kıbrıs'a müjdesini orada  parlamentoda vermek istiyoruz, şimdi verirsem yanlış olur, güzel bir adımımız  var, ön çalışmalarını bitirdik. Salı günü de yine Kuzey Kıbrıs'ta malum her yıl  yaptığımız törenlerimiz var. Törenlerimizi de orada geniş bir heyetle yapmak  suretiyle salı akşamı tekrar yurda döneceğiz. Temennim odur ki bu yılki  merasimlerimizle en güzel şekilde, gerek Ada'ya gerekse tüm dünyaya dünya  barışının tesisi için mesajlarımız olacak." diye konuştu.
 
Seyahat kapsamında Cumhurbaşkanları arasında ikili görüşme  yapılacağını da belirten Erdoğan, heyetler arasında da görüşmelerin  gerçekleştireceğini, böylece de bu seyahati verimli hale getireceklerini söyledi.
 
 
"Şu an itibarıyla 2 kaybın dışında, 6 vefatımız var"
Bir gazetecinin, "Rize'de ve sonrasında Almanya'da sel felaketi  yaşanıyor. Almanya'da çok sayıda vatandaşımız yaşıyor. Bir bilgi var mı ? Sayın  Merkel ile yardımlaşma konusunda bir görüşmeniz oldu mu?" şeklindeki soruya  Erdoğan, şu yanıtı verdi:
"O konuda Almanya'dan böyle bir talep söz konusu değil. Ama felaketin  boyutunun Almanya'da çok çok büyük olduğu aldığımız bilgiler ışığında. Maalesef  Rize'deki sel felaketinde de kendi ilçem de dahil olmak üzere şu an itibarıyla 2  kaybın dışında, 6 vefatımız var. Üç bakanımız orada. Gerek Süleyman Bey, gerek  Murat Kurum Bey, gerekse Adil Bey oradalar, sürekli kendileriyle irtibat  halindeyim. Valimiz Kemal Bey ile irtibat halindeyim. Yoğun bir şekilde  AFAD'ımızın çalışması var. Tüm iş makinalarıyla oradaki çalışmalarımızı devam  ettiriyoruz. Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabb'im bu tür  felaketlerden bizleri muhafaza buyursun diyorum."
 
Doğu Karadeniz'in her zaman bu tür felaketlerle karşı karşıya olduğunu  dile getiren Erdoğan, "Çünkü bol yağmur alan bir ilimiz. Bundan da biliyorsunuz  saatte 202 metreküp orada yağmur aldı. Bununla karşı karşıya kaldı. Tabii çay  bitkisi aynı zamanda gübreleme tekniği sebebiyle de aldığı o yağmurla gübrenin,  yani azotun özellikle bir balçığa dönüştüğü bir bitki. Tabii bu balçığa dönüşmesi  de dikey bir kök olmadığı için, yatay olduğu için onlar hep birlikte aşağı doğru  iniyor. Ağaçlama çay arasında yok. Eskiden dikey köklü ağaçlarımız var. Şimdi o  ağaçlar artık kalmadı. Çünkü o ağaçlar söküldü. Onların yerine çaylıklar yapıldı.  Şu an itibarıyla da bütün bu çaylıkların kendi dayılarımın evlerinin altındaki  yerler de dahil olmak üzere onlar da kaydılar. Ciddi manada onlarda da zararlar  söz konusu. Tabii temennimiz cana bir şey gelmesin." ifadelerini kullandı.
 
Hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır dileyen Erdoğan, bütün  imkanlarla ne gerekiyorsa yerine getireceklerini söyledi.
 
 
"15 Temmuz Demokrasi Müzesi dijital içerikli bir müze oldu"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'un 5. yılındaki  etkinliklere ilişkin bir soru üzerine, şunları kaydetti:
"Dün Şafak Vakti filmi vizyona girdi. Ulusal, uluslararası yüzlerce  canlı yayın bu vesileyle gerçekleştirildi. 00.13'te 90 bin camimizde Diyanet  İşleri Başkanımız selalar okuttu ve 15 Temmuz itibarıyla toplamda 3 bin 876 proje  ulusal, uluslararası gerçekleştirildi. Çeşitli yürüyüşler, sergiler, anma  toplantıları gerçekleştirildi. Bütün bunlardan öte Külliyemizin tam karşısında  bir 15 Temmuz Demokrasi Müzesi açılışını yaptık. Gerçekten dijital içerikli bir  müze oldu. Herhalde şu anda Türkiye'mizde bir ilk bu müze. Dün onu da Devlet  Bey'le birlikte geniş bir toplulukla ziyaret ettik, gezdik. İnanıyorum ki sadece  ulusal değil, uluslararası bazda da bu müzemiz dünyaya çok güzel mesajlar  verecek. İçeriği itibarıyla insanı duygulandıran, yeri geldiğinde de gözyaşlarına  hakim olamadığımız bir müze oldu. Eseri hazırlayan arkadaşlarımdan Allah razı  olsun. Emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum, kutluyorum."
 

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