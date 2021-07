Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu: Bir müjdemiz var KKTC'de açıklayacağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize 'deki sel felaketinde şu an itibarıyla 2 kaybın dışında 6 vefatın olduğunu bildirdi.

Erdoğan, birinci gün Kuzey Kıbrıs Parlamentosunda milletvekillerine hitapları olacağını aktararak, "Bunun yanında yine Kuzey Kıbrıs'a müjdesini orada parlamentoda vermek istiyoruz, şimdi verirsem yanlış olur, güzel bir adımımız var, ön çalışmalarını bitirdik. Salı günü de yine Kuzey Kıbrıs'ta malum her yıl yaptığımız törenlerimiz var. Törenlerimizi de orada geniş bir heyetle yapmak suretiyle salı akşamı tekrar yurda döneceğiz. Temennim odur ki bu yılki merasimlerimizle en güzel şekilde, gerek Ada'ya gerekse tüm dünyaya dünya barışının tesisi için mesajlarımız olacak." diye konuştu.

Seyahat kapsamında Cumhurbaşkanları arasında ikili görüşme yapılacağını da belirten Erdoğan, heyetler arasında da görüşmelerin gerçekleştireceğini, böylece de bu seyahati verimli hale getireceklerini söyledi.

"Şu an itibarıyla 2 kaybın dışında, 6 vefatımız var"

"O konuda Almanya'dan böyle bir talep söz konusu değil. Ama felaketin boyutunun Almanya'da çok çok büyük olduğu aldığımız bilgiler ışığında. Maalesef Rize'deki sel felaketinde de kendi ilçem de dahil olmak üzere şu an itibarıyla 2 kaybın dışında, 6 vefatımız var. Üç bakanımız orada. Gerek Süleyman Bey, gerek Murat Kurum Bey, gerekse Adil Bey oradalar, sürekli kendileriyle irtibat halindeyim. Valimiz Kemal Bey ile irtibat halindeyim. Yoğun bir şekilde AFAD 'ımızın çalışması var. Tüm iş makinalarıyla oradaki çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabb'im bu tür felaketlerden bizleri muhafaza buyursun diyorum."

Doğu Karadeniz 'in her zaman bu tür felaketlerle karşı karşıya olduğunu dile getiren Erdoğan, "Çünkü bol yağmur alan bir ilimiz. Bundan da biliyorsunuz saatte 202 metreküp orada yağmur aldı. Bununla karşı karşıya kaldı. Tabii çay bitkisi aynı zamanda gübreleme tekniği sebebiyle de aldığı o yağmurla gübrenin, yani azotun özellikle bir balçığa dönüştüğü bir bitki. Tabii bu balçığa dönüşmesi de dikey bir kök olmadığı için, yatay olduğu için onlar hep birlikte aşağı doğru iniyor. Ağaçlama çay arasında yok. Eskiden dikey köklü ağaçlarımız var. Şimdi o ağaçlar artık kalmadı. Çünkü o ağaçlar söküldü. Onların yerine çaylıklar yapıldı. Şu an itibarıyla da bütün bu çaylıkların kendi dayılarımın evlerinin altındaki yerler de dahil olmak üzere onlar da kaydılar. Ciddi manada onlarda da zararlar söz konusu. Tabii temennimiz cana bir şey gelmesin." ifadelerini kullandı.