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Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu: Afrika ülkelerine aşı yardımı yapacağız

AA |  22 Ekim 2021 Cuma - 15:25 | Son Güncelleme : 22 10 2021 - 16:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, "Son 2 yıllık sürece baktığımızda batılı ülkeler başta olmak üzere gelişmiş devletlerin salgın sürecini adalete ve hakkaniyete uygun yönetmediklerini görüyoruz. Afrika halkı salgın sürecinde yalnız bırakılmıştır. TURKOVAC aşımız devreye girdiğinde örnek bir davranış sergileyeceğiz. Kar eksenli yaklaşılmasını doğru bulmuyoruz. Kıta ülkelerine aşı yardımı da yapacağız." dedi


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika'da  kapısı çalınmadık dost, yarası sarılmadık gönül, iş birliği yapılmadık ülke  bırakmadıklarını belirterek, "Afrika halklarının da ülkemize ve milletimize aynı  samimiyetle yaklaştığını görmekten de ayrıca memnuniyet duyuyoruz." dedi. 
 
Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika 3.  Ekonomi ve İş Forumu'ndaki konuşmasında, forumun üçüncüsünün yapılması  vesilesiyle katılımcıları misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
 
Koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl forumun çevrim içi  düzenlendiğini anımsatan Erdoğan, buna rağmen ikinci forumun katılım ve sonuçları  itibarıyla başarılı olduğunu kaydetti.
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üçüncü toplantının yüz yüze  gerçekleştirildiğini belirterek, "Üstelik Afrika ziyaretinden sonra bunu  gerçekleştirmiş olmak bize ayrı bir mutluluk veriyor. Afrika'yı gezdik, dolaştık  ve Afrika'nın liderleriyle bir araya geldik. Afrika'da durum nedir, ne değildir,  bunları konuştuk. Şimdi de buradayız." diye konuştu.
 
Ticaret Bakanlığına, Dışişleri Bakanlığına ve Afrika Birliği  Sekretaryasına forumun düzenlenmesinde gösterdikleri çabalar dolayısıyla teşekkür  eden Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nu organizasyon için tebrik etti,  forumun, Türkiye'nin gönül köprüleri kurduğu Afrika kıtasıyla iş birliğinin  güçlenmesine katkı sağlamasını diledi.
 
 
Dün ve bugün yapılan oturumlarda enerjiden tarıma, sağlıktan  bankacılık sistemine, inovasyona kadar birçok alanda karşılıklı yatırım  fırsatlarının ele alındığını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:
 
"Türkiye ile kıta ülkeleri arasındaki potansiyeli harekete geçirecek  politika önerileri, foruma katılan yetkin isimler tarafından paylaşıldı. İş  birliğimizin güçlü yönlerinin yanı sıra üzerinde hep birlikte çalışmamız gereken  başlıklar da forum çerçevesinde tartışıldı, değerlendirildi. Burada gündeme  getirilen hususların kıtayla ilişkilerimizi güçlendirme gayretlerimizde bize yol  göstereceğine inanıyorum. Koronavirüs salgınının küresel ticareti etkilediği bir  dönemde düzenlenen bu forumun iş dünyamız için de ufuk açıcı olduğunu  düşünüyorum. Bu vesileyle bir kez daha özgün fikirleriyle forumu zenginleştiren  tüm katılımcılara teşekkürlerimi iletiyorum."
 
 
"Türk iş dünyasının yatırımlarından Afrikalılar da istifade ediyor"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika'nın kalplerdeki müstesna  yerini her vesileyle dile getirdiğini belirterek, "Afrikalı kardeşlerimize  muhabbetlerimizin sadece bir retorik olmadığını kıta genelinde yaptığımız  çalışmalarla ortaya koyuyoruz. Afrika'da kapısı çalınmadık dost, yarası  sarılmadık gönül, iş birliği yapılmadık ülke bırakmıyoruz. Afrika halklarının da  ülkemize ve milletimize aynı samimiyetle yaklaştığını görmekten de ayrıca  memnuniyet duyuyoruz. Ülke olarak biz adım atınca Afrikalı siyasetçiler çok daha  büyük bir hüsnükabulle aynen burada görüldüğü gibi buna karşılık veriyorlar."  diye konuştu.
 
 
Türk iş dünyasının kıta ülkelerindeki yatırımları arttıkça bundan Türk  girişimcilerinin yanı sıra Afrikalıların da istifade ettiğini dile getiren  Erdoğan, kıtaya yaptığı son seyahatinde buna bir kez daha şahit olduğunu söyledi.
 
Erdoğan, pazar günü başladığı Afrika temasları kapsamında beraberinde  bakanlar ve kalabalık bir iş adamı heyeti ile önce Angola, sonra Togo ve  Nijerya'da çok verimli temaslarda bulunduklarını anlatarak, şunları kaydetti:
"Her üç ülkede devlet başkanları ve siyasetçilerle bire bir ve  heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdik. Togo'da ayrıca Burkina Faso ve Liberya  devlet başkanlarıyla da bir araya geldik. Ziyaretimiz kapsamında Angola ve  Nijerya'da iş forumları düzenledik. Şunu memnuniyetle ifade etmeliyim ki, her üç  ülkede de Afrikalı kardeşlerimiz bizi çok büyük bir muhabbetle karşıladı.  Afrika'da şahsımıza ve heyetimize gösterilen sıcak ilgi ve samimiyet karşısında  bu aziz milletin bir ferdi olmaktan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olmaktan bir kez daha gurur duydum."
 
 
Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika 3.  Ekonomi ve İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, eşi Emine Erdoğan'ın Afrika  seyahatlerinde edindiği izlenim ve hatıralarını içeren "Afrika Ziyaretlerim"  kitabının da kendilerinin bu muhteşem coğrafyaya bağlılıklarının anlamlı bir  nişanesi olduğunu ifade etti.
 
Türkiye ve Türk kültürüne yönelik ilginin Afrikalı dostlarının  arasında arttığını görmenin kendilerini ayrıca mutlu ettiğini belirten Erdoğan,  gelecek dönemde aralarındaki bu samimi bağların daha da kuvvetleneceğine  inandığını söyledi.
 
 
Nitekim ortak çabalarının pek çok alanda meyvelerini vermeye  başladığına dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye-Afrika ilişkileri, eşit ortaklık ve kazan-kazan temelinde çok  boyutlu bir şekilde hamdolsun günden güne güçleniyor. Türk yatırımcıların kıtayla  ilgisi artarken, Afrikalı dostlarımız da Türkiye'nin özellikle turizm, sağlık,  altyapı ve üretim alanındaki imkanlarını keşfediyor, Türkiye'nin modern ve  kaliteli sağlık altyapısıyla tanışan Afrikalı kardeşlerimiz hastalıklarına  şifalarını Türkiye'deki hastanelerde arıyor. Türkiye'nin ürettiği savunma sanayi  ürünleri Afrika halklarının hem sınır güvenliğine hem de terörle mücadelesine  büyük katkı sağlıyor. İş adamlarımızın kurduğu fabrikalar, üretim tesisleri,  ticari mekanizmalar, on binlerce Afrikalı kardeşlerimize istihdam imkanı sunuyor.  Bugün Afrika'da havalimanlarından limanlara, kamu binalarından yollara, tünellere  kadar birçok yatırımın altında Türk müteahhitlerinin imzası var. Türk firmaları  kıta genelinde toplam değeri 70 milyar doları aşan 1150'den fazla projeyi  üstlendiler. Kıta çapındaki yatırımlarımızın değeri de 6 milyar doları aşmış  durumda. Bölgeyle toplam ticaretimiz 2003 yılındaki 5,4 milyar dolar seviyesinden  2020 yılı sonunda 25,3 milyar dolara yükseldi. Hedefimiz bu hacmi önce 50 milyar  dolara, bilahare 75 milyar dolara taşımaktır. El birliği içinde çalışarak, bu  hedeflerimize de ulaşacağımıza inanıyorum."
 
 
Afrika ülkelerinin salgınla mücadelesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 2 yıldır koronavirüs salgınıyla mücadele  edildiğini hatırlatarak, koronavirüs gerçeğinin bir müddet daha küresel gündemi  belirleyeceğinin anlaşıldığını söyledi.
 
Burada salgının yönetimiyle ilgili bazı hususların da artık açıkça  ifade edilmesi gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, "Son 2 yıllık sürece  baktığımızda Batılı ülkeler başta olmak üzere ekonomik bakımdan gelişmiş  devletlerin salgın sürecini adalete ve hakkaniyete uygun bir şekilde  yönetemediklerini görüyoruz. Tüm dünyada hayatı altüst eden böylesi büyük bir  sağlık krizi karşısında Afrika halkları yalnız bırakılmış, salgınla  mücadelelerinde sadra şifa olacak hiçbir katkı alamamışlardır. Yükselen gümrük  duvarları ve korumacı tedbirler, en çok Afrika ülkelerinin kırılgan ekonomilerine  zarar vermiştir." değerlendirmesinde bulundu.
 
 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Bölge Ofisi verilerine değinerek,  bugüne kadar yaklaşık 6 milyonu aşkın Afrikalı'nın Kovid-19'a yakalandığını  aktaran Erdoğan, bu vesileyle salgında hayatını kaybeden Afrikalılar için bir kez  daha taziye sunduğunu dile getirdi.
 
Erdoğan, bir Afrika atasözünde "Hayırseverlik varlıktan değil  kalptendir." denildiğini belirterek, şöyle devam etti:
"Biz de güzel Türkçemizde 'Az veren candan, çok veren maldan.'  diyoruz. Bu anlayışla salgın sürecinde vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini  sunarken elimizdeki imkanları Afrikalı kardeşlerimizle de paylaştık. Tıbbi  teçhizat ve malzeme desteğinde bulunduğumuz devletlerin arasında 44 Afrika ülkesi  de yer alıyor. Yerli ve milli solunum cihazlarımızın, maske ve tulumların  Afrika'nın virüsle mücadelesine yaptığı katkıları görmekten memnuniyet duyuyoruz.  İnşallah onay aşamalarından sonra TURKOVAC aşımızın da kullanıma girmesiyle aşı  meselesinde de örnek bir tutum sergileyeceğiz. Zira yaşadığımız acılar ortadayken  aşı meselesine tamamen maddi çıkar ve kar eksenli yaklaşılmasını doğru  bulmuyoruz. Bu anlayışla Türkiye'nin öncülüğünde Türk Konseyi üyeleriyle birlikte  kıta ülkelerine aşı yardımı da yapacağız."
 
 
"Türkiye olarak Afrika içi ticaretin geliştirilme çabalarını  destekliyoruz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık dönemiyle birlikte 30  Afrika ülkesine toplam 50 ziyaret gerçekleştirdiğini belirterek, uluslararası  toplumun görmezden geldiği Somali'yi 2011'de eşi Emine Erdoğan ile beraber  ziyaret eden ilk lider olduğunu anlattı.
 
 
Bu ziyaretleri hem eski sömürgeci güçlerin hem de yurt içinde Afrika  kıtasına karşı ön yargılı kesimlerin duydukları rahatsızlığa rağmen  düzenlediklerini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Salgın şartlarının Afrika'yla karşılıklı üst düzey ziyaret  trafiğimizi aksatmasına asla müsaade etmedik. Sadece bu yıl Sahraaltı Afrika  ülkelerinden 36 üst düzey heyete ev sahipliği yaptık. Türk Hava Yollarının kısa  süre içinde kıtada salgın öncesi uçuş sayılarını tekrar yakalayacağına hatta  geçeceğine inanıyorum. Serbest ticaret anlaşmalarının, ikili ticaretimizin  kolaylaştırılmasında oynadığı rolü hepimiz biliyoruz. Bugün yürürlükte olan 22  anlaşmadan 4'ünü Afrika ülkeleriyle yaptık. Ayrıca 4 farklı Afrika ülkesiyle  serbest ticaret anlaşması müzakerelerimiz sürüyor.
 
 
Yine bir dizi Afrika ülkesiyle de müzakereleri başlatmayı planlıyoruz.  Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması'nın yürürlüğe girme ve uygulama  süreçlerini de yakından takip ediyoruz. Türkiye olarak Afrika içi ticaretin  geliştirilme çabalarını destekliyor, kıtayla iş yapan firmalarımızı yerelleşme  hususunda teşvik ediyoruz. İş dünyamızın Afrika'yla ticari iş birliklerini  ilerletirken bu anlaşmanın getireceği yeni şartlara göre strateji belirlemeleri  son derece önemlidir. Öte yandan, finans ve bankacılık yönü eksik kalan ticaret  ve yatırımın ilişkilerde ivme kaybına yol açması kaçınılmazdır. Gerek Afrika'daki  güçlü finans kuruluşlarının gerekse Türk bankacılık sektörünün bu konuda daha  vizyoner davranmasını bekliyoruz. Ticaretle beraber karşılıklı yatırım  ilişkilerimiz de güçlendikçe inşallah halklarımız arasındaki kültürel yakınlaşma  da hızlanacaktır. 17-18 Aralık 2021 tarihlerinde yine İstanbul'da  düzenleyeceğimiz 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin tüm bu başlıklarda  bizlere yeni ufuklar kazandıracağına inanıyorum."
 
 
Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nun hayırlara vesile olmasını  temenni eden Erdoğan, Afrika ülkelerine ve halklarına İstanbul'dan dostluk ve  kardeşlik mesajlarını ilettiğini sözlerine ekledi.
 
Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)  Başkanı Nail Olpak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cibutili engelli bir kadın sanatçı  tarafından 2016'da yapılan mozaik tabloyu armağan etti.
 
 
Tablonun, Emine Erdoğan'ın inisiyatifiyle Afrikalı kadınların el emeği  ürünlerinin Türkiye'de adil bir pazara ulaşması ve gelirlerinin Afrikalı  kadınlarla paylaşılması amacıyla hayata geçirilen Afrika El Sanatları Pazarı ve  Kültür Evi'nde sergilendiği belirtildi.
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet  Çalık, Mapa Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nazif Günal ve Vestel Genel Müdürü  Ergün Güler'e Türkiye-Afrika İş Birliği ödülünü takdim ederek, katılımcılarla  fotoğraf çektirdi.
 

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