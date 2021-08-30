30 Ağustos 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.458 0.67 EURO 9,8910 0.36
USD 8,3820 0.46 ALTIN 488,720 0.23
CANLI BORSA
TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu: 19 Mayıs 2023'te açılacak

AA |  30 Ağustos 2021 Pazartesi - 15:59 | Son Güncelleme : 30 08 2021 - 17:04

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da “Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Projesi Temel Atma Töreni”nde önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ay Yıldız Projesi kapsamındaki yerleşkenin 19 Mayıs 2023'te açılacağını bildirdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ay Yıldız Projesi'ne  ilişkin, "Her şeyiyle, duruşuyla düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı  burada meydana getirmiş olacağız." dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ay Yıldız Projesi kapsamındaki yerleşkenin 19  Mayıs 2023'te açılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Yerleşkesi  Temel Atma Töreni'nde konuştu.
 
 
Sözlerine Dumlupınar Zaferi'nin 99. yıl dönümünü kutlayarak başlayan  Erdoğan, "26 Ağustos 1922 tarihinde başlayan ve 9 Eylül'de düşmanın İzmir'den  denize dökülmesiyle sonuçlanan Büyük Taarruz'un en önemli safhası olan Dumlupınar  Zaferi'nin 99. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Bu savaşı Osmanlı'nın en büyük  zaferlerinden biri olan Sırpsındığı'na benzeterek 'Rumsındığı' diye adlandıran  ordularımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere büyük zaferin  kazanılmasında emeği geçen kahramanlarımızın her birini rahmetle, şükranla yad  ediyorum." ifadelerini kullandı.
 
 
Gerek bu zaferde gerekse İstiklal Harbi'nin tamamında gözlerini  kırpmadan canlarını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Erdoğan,  sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kahraman ordumuz 14 gün gibi kısa bir sürede düşmanı Anadolu'nun  ortalarından İzmir'e kadar sürmeyi başararak tarihte eşine ender rastlanacak bir  başarıya imza atmıştır. Bu başarının tesadüf olmadığını son yıllarda sınır  ötesinde ardı ardına yaptığımız harekatlarla bir kez daha gösteren kahraman  ordumuz, milletimizi Anadolu'dan söküp atma heveslerini kursaklarda bırakmayı  sürdürmüştür. İnşallah bundan sonra da 30 Ağustos ruhunu nesilden nesile  aktararak istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkmaktaki kararlılığımızı tüm  dünyaya göstermeye devam edeceğiz. Bir kez daha milletimin ve kahraman ordumuzun  30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum. Şunu unutmayalım, bizim kınalı  yavrularımız bitmedi, var ve bundan sonra da olacak."
 
 
Bugün böyle anlamlı bir günde Ay Yıldız Projesi'nin temel atma töreni  vesilesiyle bir araya gelmelerini de önemli bir mesaj olarak gördüğünü belirten  Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığının 1930'lu yıllarda  dönemin şartları ve ihtiyaçlarına göre inşa edilen Kızılay semtindeki binalarda  faaliyet gösterdiğini hatırlattı.
 
 
Kara Kuvvetleri binasının 1937, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin müşterek  binalarının 1960 yılında inşa edildiğini, Hava Kuvvetlerinin 1985 yılında ayrı  bir binaya taşındığını anımsatan Erdoğan, Türkiye'nin gelişen ve değişen savunma  ihtiyaçlarının, tüm birimlerin ortak bir çatı altında güçlü bir altyapı ile yakın  koordinasyon içinde faaliyet göstermesini mecburi hale getirdiğini bildirdi.
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunu Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı  ve kuvvet komutanlarıyla enine boyuna değerlendirdiğini aktararak, "Artık bize  bir müşterek merkez gerekiyor dedik. Bu müşterek merkezden hem yatırım hem  harcamalar hem her yönüyle özellikle de savunma noktasında bize öyle bir merkez  gerekiyor ki bu merkezle beraber biz daha bulunduğumuz yerden dünyaya farklı bir  sinyal verelim. Hele hele siber güvenliğin, siber savunmanın konuşulduğu böyle  bir dönemde bize işte şu anda temelini atacağımız böyle bir Ay Yıldız Projesi  yakışır dedik ve inşallah bugün de bu temeli beraber atıyoruz. Rabim yar  yardımcımız olsun." diye konuştu.
 
 
"Ay Yıldız Projesi ile Milli Savunma Bakanlığımızı, Genelkurmay  Başkanlığımızı, tüm kuvvet komutanlıklarımızı bir araya toplamış oluyoruz" diyen  Erdoğan, burada inşa edilecek binaların en son teknolojiyle donatılmanın yanında  çevreye duyarlılığıyla da öne çıkacağını söyledi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Merkezi bir savunma sistemini, müşterek bir  savunma sistemini bulunduracağız." dedi.
 
 
Yaklaşık 12,6 milyon metrekarelik arazi üzerinde konumlandırılan proje  kapsamında 890 bin metrekare kapalı alan inşa edileceğini ve bu sayede 15 bin  kişiye hizmet verebileceğini anlatan Erdoğan, "Artık Kızılay'ın içinde dağınık,  sağda solda böyle bir Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri olmayacak.  Az önce ekranda da izlediniz her şeyiyle, duruşuyla düşmana korku, dosta güven  veren bir yapıyı burada meydana getirmiş olacağız." ifadesini kullandı.
 
 
Projeye adını veren hilal şeklindeki yapıda farklı kapasitelerde  konferans salonları bulunacağına, ortasında da 23 bin metrekarelik bir tören  alanı yer alacağına değinen Erdoğan, "Bölgesinin ve dünyanın yükselen yıldızı  Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarına cevap verecek bu güzel, muhteşem projenin  milletimize, ülkemize ve ordumuza hayırlı olmasını diliyorum. Kahraman ordumuzun  gücüne güç ekleyeceğinden şüphe etmediğim bu projenin aynı zamanda başkentimize  ve bu bölgeye ayrı bir değer katacağına inanıyorum." değerlendimesinde bulundu.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, projede emeği geçen ve geçecek herkese teşekkür  etti. Özellikle mimarları ve mühendisleri kutlayan Erdoğan, müteahhit firmaya da  inandığını ve güvendiğini, burayı kısa sürede bitireceğinden şüphe duymadığını  vurguladı.
 
 
Malazgirt Zaferi
Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın kendisinden 4 kat fazla askere sahip  Bizans ordusunu yendiği zaferin 950. yıl dönümünün kutlandığını anımsatan  Erdoğan, şunları kaydetti:
"Malazgirt'te her yıl iştirak ettiğimiz törenlerde yaşadığımız  atmosfer bize adeta bu zaferin hangi şartlarda, nasıl zorluklarla,  fedakarlıklarla kazanıldığını tekrar tekrar hatırlatıyor. Esasen milletimiz kadim  çağlardan beri Anadolu'da mevcudiyet göstermiştir. Ancak bu coğrafyanın kalıcı  yurdumuz haline gelmesinin dönüm noktası Malazgirt Zaferi olmuştur. Nitekim kimi  takvimlerde ağustos ayı Alparslan ayı olarak geçmektedir. İşte bu sebeple  Malazgirt'i bugünkü tapumuzu almamızın miladı olarak görüyoruz. Bu büyük zaferden  bir kaç yıl sonra yeni vatanımızdaki ilk devletimiz Anadolu Selçuklu Devleti önce  İznik, sonra Konya başkentli olarak kuruldu. Anadolu Selçuklu Devleti yönünü  batıya ve güneye çevirerek büyümüş, güçlenmiş, özellikle haçlı seferlerinde çok  büyük mücadeleler vermiş, nihayet misyonunu Osmanlı'ya devrederek tarih  sahnesinden çekilmiştir. Anadolu merkezli en büyük devletimiz Osmanlı'nın  Söğüt'te diktiği ulu çınar yaklaşık 600 yıl yaşamış ve 24 milyon kilometrekareye  varan bir etki alanına ulaşmıştır."
 
 
Bu projede de çınarların unutulmamasını isteyen Erdoğan, "Çamları da  unutmayacağız ama çınarlar buradan inşallah bu savunma sistemimizin ne denli  güçlü olduğunun en güzel işaretleri olacak. Sonbaharda yaprakları dökülüyor ama  bunları biz Cumhurbaşkanlığında olduğu gibi takviyelerle çok daha farklı bir hale  getirebiliriz." ifadesini kullandı.
 

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Savunma Bakanlığı Ay Yıldız Projesi Temel Atma Töreni
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.