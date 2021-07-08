Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu: 14 ay gibi rekor bir sürede tamamladık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden A400M Fasbat Uçak Bakım Tesisleri Açılışı, Retrofiti Yapılan İlk A400M Uçağının Teslimi ve Stratejik İşbirliği Anlaşmaları Sertifika Töreni'ne katıldı. Erdoğan, "Projeyi 14 ay gibi rekor bir sürede tamamladık.Ülkemizi savunma sanayinde dışa bağımlılıktan tamamen kurtarıncaya kadar yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden A400M Fasbat Uçak Bakım Tesisleri Açılışı, Retrofiti Yapılan İlk A400M Uçağının Teslimi ve Stratejik İşbirliği Anlaşmaları Sertifika Töreni'ne katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ülkemizi savunma sanayinde dışa bağımlılıktan tamamen kurtarıncaya kadar yatırımlarımızı artırarak devam ettireceğiz.

Ülkemiz talep ettiğinde kırk dereden su getirilen silahlar, DEAŞ'la mücadele kisvesi altında Suriye 'deki teröristlere binlerce tır ve uçak seferiyle teslim edildi.

Vatan savunmasında karşılaştığımız tüm haksızlıkları ve hukuksuzlukları kendi göbeğimizi kendimiz keserek aşmakta kararlıyız.

Sözde dostlarımız bizi zaafa düşürmeye çalıştı.

TSK'ya, milletimize ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Ordumuzun ihtiyaçları kapsamında bu projeyi 14 ay gibi rekor bir seviyede tamamladık.

Başarının temel şartı çıtayı sürekli yukarı taşımaktır.

Birilerinin sürekli peşkeş çekiyor diyerek karaladığı projeler, esasında Türk Savunma Sanayi için yapılan en önemli yatırımlardır.

Savunma Sanayi Başkanlığımızın rehberliğinde, özel sektör çok önemli başarılara imza atıyor.

Dünyanın ilk 100 savunma şirketleri listesinde 7 şirketle temsil ediliyoruz. İHA, SİHA ve TİHA üretiminde ilk 4 ülke içindeyiz.

Bunun için biz işimize bakıyoruz. Hedeflerimize odaklanıyoruz. Kaynaklarımızı tabana yayayrak savunma sanayinde güçlü bir sistem oluşturmaya çalışıyoruz."