22 Mayıs 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.452 0.14 EURO 10,2830 0.21
USD 8,4280 0.56 ALTIN 508,680 0.56
CANLI BORSA
TÜMÜ
  • Haberler »
  • Siyaset Haberleri »
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında dünyaya ilan etti: Rumların şımarıklıkları nedeniyle sonuçsuz kalmıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında dünyaya ilan etti: Rumların şımarıklıkları nedeniyle sonuçsuz kalmıştır

AA |  22 Mayıs 2021 Cumartesi - 15:24 | Son Güncelleme : 22 05 2021 - 16:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni’ne canlı bağlantı ile katıldı.
Erdoğan, "Kıbrıs Türkü, adaletsizliğin ve çifte standardın ne demek olduğunu gayet iyi bilir. Kıbrıs Türkleri çözümsüzlüğün en büyük mağdurları olmuşlardır. Rum tarafının uzlaşmaz adadaki gerçeklerden kopuk durumu ve şımarıklıkları nedeniyle sonuçsuz kalmıştır. Kıbrıs Türk halkını katledenler müzakerelerde çözüme yaklaşıldığında masadan kaçmışlardır." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs  Türkünün, adaletsizliğin ve çifte standardın ne demek olduğunu gayet iyi  bildiğini belirterek, "Yarım asırdır süren müzakere sürecinde Kıbrıs Türkleri  çözümsüzlüğün en büyük mağduru olmuşlardır. Kapalı kapılar ardında Kıbrıs  Türklerinin hakkını teslim edenler, iş icraata geldiğinde maalesef hep üç maymunu  oynadılar. Herkesin hakkına saygı gösteren adaletli bir çözüm yerine Kıbrıslı  kardeşlerimizi öz yurtlarında azınlık statüsüne mahkum etmek istediler" dedi.   
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme  Töreni'ne, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.
 
Bir ada ülkesi olması ve kısıtlı doğal kaynakları nedeniyle Kuzey  Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin son 30 yıldır giderek artan bir şekilde su sıkıntısı  yaşadığını ifade eden Erdoğan, su ihtiyaçlarının tamamen yer altı su  kaynaklarından karşılandığı Kıbrıs'ta aşırı çekim neticesinde yer altı suyuna  deniz suyu karıştığını, bu durumun yer altı sularının tuzlanmasına neden olduğunu  söyledi.
 
Erdoğan, bu sorunun çözümü için Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a içme ve  sulama amaçlı su götürülmesinin her dönem gündeme geldiğini ancak bu projenin bir  türlü gerçeğe dönüşmediğini vurguladı.
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2015 yılında 80 kilometre uzunluğunda, denizin  250 metre altından geçen 'Askıda Deniz Geçiş Sistemi'yle yıllık 75 milyon  metreküp suyu anavatandan, yavru vatana ulaştırdık. Ayrıca modern içme suyu  arıtma tesisi ve 529 kilometre uzunluğundaki dağıtım hattıyla Kuzey Kıbrıs'ın  tamamına memba suyu kalitesinde içme, kullanma suyu temin ettik. Dünyada eşi  benzeri olmayan bu projenin deniz geçişi ishale hattında 8 Ocak 2020'de meydana  gelen arızayı da en kısa sürede çözüme kavuşturduk. Böylece Türkiye ile Kuzey  Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki tarihi, kültürel, coğrafi bağlara bir yenisini  daha eklemiş olduk." diye konuştu.
 
Bugün de anavatanın suyunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin  bereketli topraklarıyla buluşturacak Sulama İletim Tüneli'nin açılışını  yaptıklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:
"Sulama projemizde suyu temin edecek 5,7 kilometre uzunluğundaki  iletim tünelinde ışığı göreceğiz. Güzelyurt Ovası Sulaması İletim Yapıları, bu  projeyle daha önce yer altı su kaynaklarıyla sulanan 18 bin 730 dekar araziye su  iletilecektir. Meserya Ovası Sulaması Projesi kapsamında ise 97 bin 200 dekar  arazi ilk kez sulama suyuyla buluşacaktır. Tarım yapılacak arazilerin sulamaya  açılmasıyla yıllık 156 milyon liralık gelir artışı ve yaklaşık 10 bin kişilik  ilave istihdam sağlanacaktır. Projenin tamamlanmasıyla birlikte tarım sektörü çağ  atlayacak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kalkınma hamlesi farklı bir ivme  kazanacaktır. Gayemiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişip güçlenmesi ve  Kıbrıs Türk halkının daha müreffeh bir geleceğe sahip olmasıdır."
 
 
"Ada'da Türk toplumunu yok sayan zihniyet Kıbrıs sorununu bir  kangrene dönüştürmüştür"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son yıllarda hayata geçirdikleri altyapı  projeleriyle milletle Kıbrıs Türkü arasındaki beraberliği her alanda  pekiştirdiklerini belirterek, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki  kardeşlerimizin geleceklerine çok daha umutla ve güvenle bakmasını sağladık.  Özellikle su sıkıntısını giderecek projelerimizle Kıbrıs Türkünü kimseye muhtaç  etmeme kararlılığımızı ortaya koyduk." diye konuştu.
 
Tünelin ülkelere ve Kıbrıs Türküne hayırlı olmasını dileyerek,  projenin hayata geçirilmesine vesile olan herkesi tebrik eden Erdoğan,  konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Kıbrıs Türkü adaletsizliğin ve çifte standardın ne demek olduğunu  gayet iyi bilir. Yarım asırdır süren müzakere sürecinde Kıbrıs Türkleri  çözümsüzlüğün en büyük mağduru olmuşlardır. Kapalı kapılar ardında Kıbrıs  Türklerinin hakkını teslim edenler, iş icraata geldiğinde maalesef hep üç maymunu  oynadılar. Herkesin hakkına saygı gösteren adaletli bir çözüm yerine Kıbrıslı  kardeşlerimizi öz yurtlarında azınlık statüsüne mahkum etmek istediler. Ada'da  Türk toplumunu eşit görmeyen, hatta yok sayan zihniyet Kıbrıs sorununu bir  kangrene dönüştürmüştür. Kıbrıs müzakereleri, Rum tarafının uzlaşmaz, Ada'daki  gerçeklerden kopuk tutumu ve şımarıklıkları nedeniyle sonuçsuz kalmıştır.  1963-1974 yıllarında Kıbrıs Türk halkını katledenler, müzakere süreçlerinde  çözüme yaklaşıldığı anda olmadık bahanelerle masadan kaçmışlardır. Annan Planı'nı  ret eden Rumlar, Avrupa Birliği üyeliğiyle ödüllendirilirken, aynı plana 'evet'  diyen Kıbrıs Türkleri cezalandırılmıştır. Kıbrıs Türk'üyle bırakın siyasi gücü,  refahı, 'hastaneleri bile paylaşmam' diyen bir zihniyetle ortak bir gelecek  kurulması zaten mümkün değildir."
 
 
KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni'ne Vahdettin  Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılan Erdoğan, nisan ayı sonunda Cenevre'de  düzenlenen gayriresmi 5  Birleşmiş Milletler Toplantısı'nın istiklal ve istikbal  mücadelesinde bir dönüm noktası olduğunu söyledi.
 
Türkiye'nin teklifiyle gerçekleştirilen bu toplantıda Kıbrıs  Türklerinin kalıcı çözüm yolunda yeni, makul ve adil önerilerde bulunduğunu dile  getiren Erdoğan, raf ömrünü tamamlamış modeller üzerinde vakit harcamak yerine  artık adada farklı kültür, dil, din ve geleneklere sahip iki ayrı halkın, iki  ayrı devletin olduğunun kabul edilmesi gerektiğini ifade ettiklerini kaydetti.
 
Erdoğan, "Türkiye olarak biz de değerli kardeşim Sayın Tatar  liderliğinde Kıbrıs Türk tarafının Cenevre'de yaptığı önerilere tam destek  verdik. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı Tatar'ı Cenevre'de gösterdiği liderlik  ve sergilediği kararlı duruş nedeniyle huzurlarınızda tebrik etmek istiyorum.  Kıbrıs'ta çözümsüzlüğün bedelini artık hiç kimse Türk tarafına ödetemez."  ifadelerini kullandı.
 
Maraş'la ilgili atılan adımla Kıbrıs Türk halkının adadaki  hukuksuzluğa daha fazla tahammül etmeyeceğini gösterdiğini dile getiren Erdoğan,  şöyle devam etti:
"Kıbrıs'ta bir çözüm aranıyorsa bunun ham hayaller değil, sahadaki  gerçekler üzerinde inşa edilmesi şarttır. Yeni bir müzakere süreci olacaksa bu  artık iki toplum arasında değil, iki devlet arasında yürütülmelidir. Bu  müzakerelerde her iki devletin nasıl iş birliği yapabileceği belirlenmelidir.  Bunun için öncelikle Kıbrıs Türkünün egemen eşitliğiyle eşit statüsü teyit  edilmeli ve müzakereler bundan sonra başlamalıdır. İki devletli çözümü reddetmek  Kıbrıs Türk halkının egemenliğini, eşitliğini, bağımsızlığını, devletini  reddetmek demektir. Ne bizim ne de KKTC'nin böyle bir adaletsizliğe, böyle bir  hak gaspına rızası yoktur. Bilhassa Kıbrıs Türkünün Doğu Akdeniz'deki enerji  kaynakları üzerinde var olan haklarının yenilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.  Karadeniz'dekine benzer güzel haberleri Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimizden de  alacağımıza inanıyoruz."
 
"Kıbrıs Türk halkının yanında olmayı sürdüreceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek adada gerekse Doğu Akdeniz'de barış,  güvenlik, istikrar ve refahın hakim kılınması için Kıbrıs Türk halkının yanında  olmayı sürdüreceklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanım, aziz Kıbrıs Türkü  kardeşlerim, Türkiye olarak ahdi ve tarihi sorumluluklarımız çerçevesinde milli  davamız olan Kıbrıs'a sahip çıkmakta kararlıyız. KKTC'nin kaderini kendi  kaderimizden asla ayrı görmedik, görmüyoruz. Kuzey Kıbrıs halkının refahı, kendi  ayakları üzerinde güvenle durabilmeleri, kalkınması ve gelişmesi öncelikli  hedefimizdir." ifadelerini kullandı.
 
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını döneminde Kıbrıs Türklerini  asla kaderlerine terk etmediklerini dile getiren Erdoğan, 15 Kasım'da açılışı  yapılan Lefkoşa Acil Durum Hastanesi ile en sıkıntılı günlerinde Kıbrıs Türk  halkının yanında olduklarını vurguladı.
 
100'e yakın ülkenin halen ilk doz aşıya dahi ulaşamadığı bir dönemde  ve bir denklemde farklı kaynaklardan temin edilen aşıların Kıbrıslı kardeşlerle  paylaşıldığını belirten Erdoğan, sanayiden eğitime, savunmadan bilişime, tarımdan  turizme kadar çok geniş bir yelpazede birbirinden önemli projelerin hayata  geçirildiğini kaydetti.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türk halkını teslim almaya yönelik  insanlık dışı tecridin üstesinden ancak bugün açılışı yapılan somut alt yapı  projeleriyle gelinebileceğine işaret ederek, "Bizler tek yürek, tek bilek hareket  edersek Allah'ın izniyle önümüzde durabilecek hiçbir engel, hiçbir zorluk yoktur.  Anavatan ve garantör Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kuzey  Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ve Kıbrıs Türk halkının yanında olacaktır. Rabbim yar  ve yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.
 
Erdoğan, KKTC'yi bugünlere ulaştıran şehitlere Allah'tan rahmet  diledi, projenin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.
 
"İnşallah kuraklık bu vesileyle son bulur"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmak  üzere protokol üyeleri ve yüklenici firma yöneticilerine teşekkür etti. Projenin  hayırlı olması dileğinde bulunan Erdoğan'ın "Ya Allah Bismillah." sözlerinin  ardından tören alanında bulunan protokol üyeleri butonlara bastı.
 
TBM makinesinin butonlara basılmasının ardından çalışmaya başlamasıyla  KKTC'ye suyu taşıyacak son bölüm de delinerek tünel çalışması tamamlandı.
 
"Artık bu işler kazma kürekle olmuyor gördüğünüz gibi, TBM  makineleriyle buralar açılıyor." diyen Erdoğan, yüklenici MAKYOL firması  yöneticisine de proje ve TBM makinesine ilişkin sorular yöneltti.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ersin Tatar kardeşime, Fuat Beye, Sayın  Başbakan'a, Bakanımız Bekir Bey'e, tüm mimar, mühendis, yüklenici firmaların tüm  oradaki gayretkeş insanlarına Türkiye'den selamlar sevgiler. İnşallah kuraklık bu  vesileyle son bulur ve topraklar çok daha bereketli hale gelmiş olur. Allah yar  yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC su tören
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.