Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında 'Buradan ilk kez açıklıyorum' diye duyurdu

"Hedefimiz 2023'e kadar her yıl 1 milyon yeni üye kazandırmak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu açıdan AK Parti teşkilatlarında görev almak, partinin başarısı için çalışmanın adeta milli bir görev haline geldiğini söyledi.

Milletin partiye teveccühünün artarak sürdüğünü dile getiren Erdoğan, üye sayısının 11 milyon 200 bini bulmasının bunun işareti olduğunu belirterek, kadın ve gençlik kollarının üye sayısındaki artışının, bu teveccühün tüm kesimlere yayıldığını gösterdiğini söyledi.

Erdoğan, "Hedefimiz 2023'e kadar her yıl 1 milyon yeni üye kazandırarak daha güçlü bir şekilde yolumuza devam etmektir." dedi.

AK Parti 7. Olağan Kongresi'ni ve ona hazırlık mahiyetindeki ilçe ve il kongrelerini böyle hayati bir dönemde gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdoğan, partinin hayatın bir gerçeği olan değişimin dışında asla düşünmediklerini ve tutmadıklarını anlattı.

Erdoğan, son 2 yılda teşkilatların yaklaşık 3'te ikisini yeni isimler ve yeni vizyonlarla güçlendirirken ahde vefayı da bırakmadıklarını, geçmişten bugüne kadar partiye hizmet etmiş herkesi kucaklayarak yeni sesler ve yeni heyecanlarla çalışmaların temposunu artırdıklarını kaydetti.

Secimden önce seçim kazanmanın yolunun bugünden milletle güçlü ve samimi bağlar kurmaktan geçtiğini belirten Erdoğan, "Bu anlayıştaki bir partide milletle bağı kopuk yöneticiler asla olamaz. Ülkemizin her köşesindeki 83 milyon vatandaşımızın tamamının gönlünü kazanana kadar bize durmak, duraksamak haramdır." ifadelerini kullandı.

Sosyal mesafe ve sigara uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ezan okunması üzerine konuşmasına ara verdi. Bu sırada vatandaşlar, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Erdoğan, alanda boş sandalye varken ayakta ve sıkışık durulduğunu belirterek, "Sosyal mesafeye dikkat etmiyorsunuz. Sosyal mesafeye de dikkat edelim. Bizim bu işe örnek olmamız lazım. Bu arada bir şey daha söylemem gerekiyor. Lütfen sigara içmeyeceğiz. Şu anda koronavirüs döneminin en büyük belası sigara. Sigaraya kesinlikle artık ara vermek, kendi sağlığımız, sıhhatimiz için gerekli. Buna söz veriyor muyuz? İçenleri de uyarıyoruz." diye konuştu.

Tekirdağ Belediyesi ziyaretinde herkesin tanıdığı bir kişiye sigarayı bıraktırdığını anlatan Erdoğan, şahitlerin huzurunda bunun sözünü aldığını ve bunu takip edeceklerini söyledi.