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Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında 'Buradan ilk kez açıklıyorum' diye duyurdu

AA |  13 Kasım 2020 Cuma - 15:32 | Son Güncelleme : 13 11 2020 - 17:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Tekirdağ 7.Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Başkan Erdoğan, Namık Kemal Stadyumu'ndaki kongrede vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'da açılışı yapılacak şehir hastanesine İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi adının verildiğini açıkladı.


Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep  Tayyip Erdoğan, bir yanda kahraman ordusuyla sınırlarında ve sınırlarının dışında  millete huzur, dostlarına güven verecek, düşmanlarına korku salacak bir Türkiye  olduğunu belirterek, "Diğer yanda şehir hastaneleriyle yollarıyla köprüleriyle  okullarıyla Karadeniz'de bulduğu doğal gaz başta olmak üzere, enerji projeleriyle  sanayisiyle ihracatıyla güçlü bir altyapı inşasına devam eden bir Türkiye var."  dedi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Namık Kemal Stadyumunda düzenlenen AK Parti  Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmaya, "Alemi titreten Fatihler  gördün. Bugün özlediğin fetihler gördün. Rabb'imden nice lütuflar gördün.  Vazgeçilemez Tekirdağımsın." sözleriyle başladı.
 
Erdoğan, "Fetihler gören, Fatihler gören, Rabb'imden lütuflar gören  Tekirdağ. Gaza medeniyetimizin solmayan goncası, gönül medeniyetimizin parlayan  incisi Tekirdağ. Rumeli deyince gözleri buğulanan, hasreti de acıya da sevinci de  iliklerine kadar yaşayan onurlu Tekirdağ. Sadece destan yazmakla destan yaşamakla  kalmayan, kendisi de taşıyla toprağıyla destan olan Tekirdağ. Rabb'ime yaklaşık  1,5 yıllık aradan sonra bugün Tekirdağ ile bir kez daha buluşmayı nasip ettiği  için hamdüsena ediyorum." şeklinde konuştu.
 
Tekirdağ'ın 2019 seçimlerinde büyükşehirde yüzde 44'e ulaştığını ancak  bunun yeterli olmadığını ifade eden Erdoğan, bir dahaki seçimde gayretlerini  artırarak, Tekirdağlılarla muhabbetlerini güçlendirerek yüzde 50'nin üzerine  çıkacaklarını söyledi.
 
Erdoğan, "Buna hazır mıyız? Buna var mıyız?" diye sorarak, şunları  kaydetti:
"Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşma mecburiyeti hiç olmadığı kadar  gerekli hale gelmiştir. Ülkemizi 2023 vizyonuyla buluşturan parti olarak bu  hedefleri hayata geçirmek de yine bizim görevimizdir. Sadece bununla kalmayacak  bizden sonraki nesillere güçlü bir 2053 vizyonu miras bırakacağız. Bu tarihi ve  kutlu mücadelede Tekirdağ'ı en önde görmek istiyoruz."
 
 
"Şehir hastanemize İsmail Fehmi Cumalıoğlu ağabeyimizin ismi  yakışır"
Buraya gelmeden önce 41. Komando Tugayında sancak teslimi törenine  katıldığını hatırlatan Erdoğan, kongreden sonra da Tekirdağ'daki şehir  hastanesinin açılışını yapacaklarını söyledi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında hastanenin isminin de "İsmail  Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi" olduğunu açıklayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Fehmi Cumalıoğlu ağabeyimiz gençlik yıllarımızda birlikte siyaset  yaptığımız bir büyüğümüzdü. Hayrabolulu ve 1912 doğumlu. Yıllarca bakanlıklar  yaptı. Başhekimlikler yaptı. Hayatı dolu dolu olan bir büyüğümüzdü. Yanılmıyorsam  da 96 yılında rahmetli oldu. Ve dedik ki bir Tekirdağlı, Hayrabolulu olarak bu  şehir hastanemize İsmail Fehmi Cumalıoğlu ağabeyimizin ismi yakışır. Çünkü bize  bu büyüklerimizi unutturmamak yakışır. İnşallah bu hastaneyle artık İsmail Fehmi  Cumalıoğlu ağabeyimiz de unutulmazlar arasına girmiş olacaktır.
 
Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını en iyi işte bu fotoğraf anlatıyor.  Bir yanda kahraman ordumuzla sınırlarımızda ve sınırlarımızın dışında milletimize  huzur verecek, dostlarımıza güven verecek, düşmanlarımıza korku salacak bir  Türkiye var. Diğer yanda şehir hastaneleriyle yollarıyla köprüleriyle okullarıyla  Karadeniz'de bulduğu doğal gaz başta olmak üzere, enerji projeleriyle sanayisiyle  ihracatıyla güçlü bir alt yapı inşasına devam eden bir Türkiye var. Aynı şekilde  dış politikadaki onurlu duruşuyla bölgesinde ve dünyada sözünü dinleten,  itibarını yükselten, etkisini artıran bir Türkiye var."
 
Erdoğan, AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'ndeki konuşmasında,  AK Parti'nin geçtiğimiz 18 yıldaki başarılarıyla ülkeyi ileri bir noktaya  getirdiğini, önümüzdeki dönemde de daha büyük başarılarla milletin umudu olmayı  sürdüreceğini söyledi.
 
Ülke ve millet olarak en az bir asır önce yaşanılan dönem kadar kritik  bir süreçten geçildiğini belirten Erdoğan, vatan topraklarına gözünü dikenlerden  milleti birbirine düşman etmeye çalışanlara kadar tüm şer senaryoların tedavüle  sokulduğunu kaydetti.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Allah'ın yardımı, milletin feraseti ve  kendilerinin gayretiyle bu oyunları boşa çıkardıklarını vurgulayarak, şöyle devam  etti:
"Milletemiz büyük ve güçlü Türkiye idealinden vazgeçmediğini, bunu  hayata geçirme sorumluluğunu da yine AK Parti'ye verdiğini, her mücadelemizde  yanımızda bulduğumuz desteğiyle bunu gördük. Bu durum genel başkanından mahalle  temsilcisine kadar AK Parti teşkilatlarında görev almış herkese çok büyük  sorumluluk yüklüyor. Böyle bir sorumluluğu hakkıyla hissedenin gözüne uyku  girmez. Hep söylediğimiz gibi AK Parti, milletin partisidir. AK Parti'yi millet  kurmuştur. AK Parti'nin istikametini millet belirlemiştir. Bundan sonra da yine  milletimizle birlikte yol yürüyeceğiz. Ama sanılmasın ki milletimizin bize  verdiği kredi sonsuzdur. Hükümette, mecliste, belediyelerde, teşkilatlarda  samimiyetle, ihlasla, gayretle ülkenin çıkarlarını, milletin beklentilerini  karşılayacak şekilde çalıştığımız sürece bu kredi devam eder. Kerameti kendimizde  görüp milletten yüz çevirdiğimiz, ülkeyi yönetme ve büyütme vazifemizi bir kenara  bırakıp, kendi hesaplarımızın peşine düştüğümüz gün artık bu partinin misyonu  bitmiş demektir. Halbuki öyle bir dönemden geçiyoruz ki AK Parti'nin kaderi ile  ülkenin kaderi adeta birbiriyle bütünleşmiştir. AK Parti kaybederse Türkiye'nin  belirsizlik, istikrarsızlık, siyasi ve mali boyunduruk çukuruna yuvarlanacağı,  Türkiye kaybederse de AK Parti'nin yerle yeksan olacağı gerçeğiyle de karşı  karşıyayız."
 
 
"Hedefimiz 2023'e kadar her yıl 1 milyon yeni üye kazandırmak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu açıdan AK Parti teşkilatlarında görev almak,  partinin başarısı için çalışmanın adeta milli bir görev haline geldiğini söyledi.
 
Milletin partiye teveccühünün artarak sürdüğünü dile getiren Erdoğan,  üye sayısının 11 milyon 200 bini bulmasının bunun işareti olduğunu belirterek,  kadın ve gençlik kollarının üye sayısındaki artışının, bu teveccühün tüm  kesimlere yayıldığını gösterdiğini söyledi.
 
Erdoğan, "Hedefimiz 2023'e kadar her yıl 1 milyon yeni üye  kazandırarak daha güçlü bir şekilde yolumuza devam etmektir." dedi.
 
AK Parti 7. Olağan Kongresi'ni ve ona hazırlık mahiyetindeki ilçe ve  il kongrelerini böyle hayati bir dönemde gerçekleştirdiklerini ifade eden  Erdoğan, partinin hayatın bir gerçeği olan değişimin dışında asla  düşünmediklerini ve tutmadıklarını anlattı.
 
Erdoğan, son 2 yılda teşkilatların yaklaşık 3'te ikisini yeni isimler  ve yeni vizyonlarla güçlendirirken ahde vefayı da bırakmadıklarını, geçmişten  bugüne kadar partiye hizmet etmiş herkesi kucaklayarak yeni sesler ve yeni  heyecanlarla çalışmaların temposunu artırdıklarını kaydetti.
 
Secimden önce seçim kazanmanın yolunun bugünden milletle güçlü ve  samimi bağlar kurmaktan geçtiğini belirten Erdoğan, "Bu anlayıştaki bir partide  milletle bağı kopuk yöneticiler asla olamaz. Ülkemizin her köşesindeki 83 milyon  vatandaşımızın tamamının gönlünü kazanana kadar bize durmak, duraksamak  haramdır." ifadelerini kullandı.
 
Sosyal mesafe ve sigara uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ezan okunması üzerine konuşmasına ara verdi. Bu  sırada vatandaşlar, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.
 
Erdoğan, alanda boş sandalye varken ayakta ve sıkışık durulduğunu  belirterek, "Sosyal mesafeye dikkat etmiyorsunuz. Sosyal mesafeye de dikkat  edelim. Bizim bu işe örnek olmamız lazım. Bu arada bir şey daha söylemem  gerekiyor. Lütfen sigara içmeyeceğiz. Şu anda koronavirüs döneminin en büyük  belası sigara. Sigaraya kesinlikle artık ara vermek, kendi sağlığımız, sıhhatimiz  için gerekli. Buna söz veriyor muyuz? İçenleri de uyarıyoruz." diye konuştu.
 
Tekirdağ Belediyesi ziyaretinde herkesin tanıdığı bir kişiye sigarayı  bıraktırdığını anlatan Erdoğan, şahitlerin huzurunda bunun sözünü aldığını ve  bunu takip edeceklerini söyledi.
 
Erdoğan, sigaranın akciğeri dinamitlediğini dile getirerek, "Bu  dönemde Kovid'in ön önemli sevdalısı neresi? Akciğer, oradan giriyor, oradan  bütün solunumu her şeyi alt üst ediyor. Hep söylerim ya, kuru ve sulu. Bunlardan  kurtulmak lazım." dedi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuruluşundan bugüne teşkilatlarda görev  alanlara şükranlarını sunarak, yol arkadaşlarından yaşamını yitirenlere de  Allah'tan rahmet diledi.
 
Çok sevilen, sempatik ve cevval Burhan Kuzu'nun hocanın da yaşamını  yitirdiğini anımsatan Erdoğan, Kuzu'ya Allah'tan rahmet diledi.
 
Erdoğan, onun şahsında bu dönemde, daha önce ebediyete intikal edenler  için de Fatiha suresi okunması çağrısı üzerine, dua edildi.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilçe ve il kongrelerinde görev  alanlara da başarılar diledi.
Türkiye'de iki tür siyaset anlayışı olduğuna değinen Erdoğan,  "Birincisi milletin değerlerine husumet besleyen, beklentilerine duyarsız, sadece  lafla, yalan ve iftirayla siyaset yapan müflis anlayıştır. Bunun en büyük  temsilcisi de Türkiye'de CHP'dir. İkincisi ise rahmetli Menderes'ten Özal'a  uzanan, bugün de bizim temsilcisi olduğumuz, her alanda millete hizmet için  çalışan, bu uğurda her türlü bedeli ödeyen siyaset anlayışıdır." ifadelerini  kullandı.
 
Bu sayede geçen 18 yılda ülkeye demokraside ve kalkınmada adeta çağ  atlattıklarını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şehirlerimizin her birini yeni yatırımlarla eserlerle hizmetlerle  muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkardık. Bu çerçevede son 18 yılda  Tekirdağ'a toplamda eski rakamla 23 katrilyon, bugünkü rakamla 23 milyar liralık  yatırım yaptık. Eğitimde 3 bin 773 adet yeni derslik inşa ettik. Namık Kemal  Üniversitesini Tekirdağ'a kim kazandırdı? Biz kazandırdık. Yükseköğrenim  öğrencileri için 3 bin 601 kişi kapasiteli yurt binaları açtık. Seneye, toplam  1500 kişi kapasiteli yeni yurtları da hizmete açıyoruz. Tekirdağ'a farklı  dallarda 23 spor tesisi yaptık. Biri merkezde, biri Hayrabolu'da, ikisi Çorlu'da  olmak üzere 4 millet bahçesi projemiz var. Bunlardan ikisinin yapımı, birinin  proje çalışmaları devam ediyor. Çorlu Millet Bahçemizin de ihalesi yapılıp  sözleşmesi imzalanmıştır. Hepsini de inşallah en kısa sürede tamamlamayı  hedefliyoruz."
 
Tekirdağ'daki ihtiyaç sahibi vatandaşlara 1,5 milyar liralık sosyal  yardım yaptıklarını aktaran Erdoğan, "Sağlıkta toplamda 1460 yataklı 14'ü  hastaneden oluşan 30 yeni sağlık tesisi inşa ettik. Ülkemize kazandırdığımız  17'nci şehir hastanemiz olan Tekirdağ Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanemizi  tamamlayıp bugün hizmete sunuyoruz. Biraz sonra resmi açılışını yapacağız. Yatak  kapasitesi 100 olan Kapaklı Devlet Hastanemizin ihalesi de devam ediyor." diye  konuştu.
 
 
"Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projemizle ilgili çalışmalarımız  sürüyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu konutta 6 bin 227 konut projesini hayata  geçirdiklerini,  bölünmüş yol uzunluğunuzu 87 kilometreden 352 kilometreye  çıkardıklarını kaydetti:
 
İstanbul'u Çanakkale'ye, sonrasında Kuzey Ege'ye bağlayacak olan ve  1915 Çanakkale Köprüsü'nü de içeren Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu  Projesi'nin etap etap sürdüğünü belirten Erdoğan, şunları anlattı:
"Kuzey Marmara Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü'yle Marmara  Bölgesi'nin otoyol ringini tamamlamış oluyoruz. Bugüne kadar buralarda böyle bir  şey var mıydı? Bir gidiş, bir geliş yollarda, bu yollarda az mı çile çektik?  İstanbul'dan Tekirdağ'a gelene kadar az mı çileler çektik? Elhamdülillah bunların  hepsini aştık. Şimdi inşası devam eden Tekirdağ-Malkara ayrımı Barbaros Liman  bağlantısı yolunu, Tekirdağ-Hayrabolu yolunu, Çorlu Havalimanı Kavşağı Şerefli  Limanı bağlantısını yakında tamamlıyoruz. Tekirdağ il sınırları içerisinden geçen  toplam 198 kilometrelik demiryolu hattını da kapsayan, İstanbul'dan başlayıp  sınıra kadar giden mevcut demiryolunu yenileyerek modernize ettik.  Tekirdağ-Muratlı demiryolunu çift hatlı hale getirdik. Şimdi bir özel sektör  firmamız 50 milyon liralık yatırımla buraya bir yükleme-boşaltma merkezi  kazandırdı. Böylece Tekirdağ'dan Avrupa'ya ilk ihracat yük taşıması yapılmış  oluyor. Asya-Avrupa koridorunun ilk parçasını oluşturan Halkalı-Kapıkule Hızlı  Tren Projemizle ilgili çalışmalarımız sürüyor. İki kesimden oluşan 2 projenin 153  kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule Hattı'nın inşa çalışmalarına başladık. Ayrıca, 76  kilometrelik Halkalı-Çerkezköy hattıyla ilgili hazırlıkla da devam ediyor."
 
Erdoğan, Tekirdağ için önemli olan bir diğer projenin de Çerkezköy  Lojistik Merkezi Projesi olduğunu, projenin etüt, fizibilite ve operasyonel plan  çalışmalarının tamamlandığını, diğer hazırlıklarla ilgili sürecin devam ettiğini  söyledi.
 
"Ergene Havzası'nda arıtılan sular ilk kez denize deşarj edilecek"
İçme suyu ve sulama hizmetleri için Tekirdağ'a 3 baraj ve 4 gölet inşa  ettiklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:
"İnşa ettiğimiz tesislerle Tekirdağ'ın 2045 yılına kadar içme suyunu  memba suyu kalitesinde temin ettik. Son 18 yılda inşa ettiğimiz sulama  tesisleriyle 22 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. İnşası süren sulama  sulama tesisleriyle 28 bin dekar mümbit araziyi daha sulamaya açacağız.  Tekirdağlı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için 57 adet taşkın  koruma tesisi yaptık."
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ergene'yi korumak için Ergene Havzası Eylem  Planı'nı devreye aldıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:
"Bölgede dağınık halde bulunan ve çevreyi kirleten sanayi kuruluşları  için müşterek atık su arıtma tesisleri kurmak adına harekete geçtik.  Tekirdağ'daki 5 adet müşterek arıtma tesisinden Muratlı Organize Sanayi  Bölgesindeki arıtma tesisi çalışmaya başladı. Ergene 1, Ergene 2 ve Çorlu 1  organize sanayi bölgelerindeki arıtma tesislerini de tamamladık. Önümüzdeki sene  de inşallah Veli Meşe Arıtma Tesisini tamamlıyoruz. Ergene Havzası'ndaki  arıtılarak temiz hale gelmiş suların Marmara Denizi'ne deşarj edilmesi için derin  deşarj projesini de başlattık. Deniz, kara boru hattı ve tünel hattından oluşan  projenin kara boru hattını tamamladık. Bugün kara boru hattından arıtılmış sular  ilk kez denize deşarj edilecek."
 
 
AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresinde, platforma kurulan ekranda  Ergene Havzasında arıtılarak temiz hale getirilen suların, kara boru hattından  bugün ilk kez denize deşarj edilmesine ilişkin bir videonun gösterilmesinin  ardından Erdoğan, hayırlı olması temennisinde bulundu.
 
Artık Ergene Nehrinden atık su akmadığını, tamamen arıtılmış ve içme  suyu kalitesinde su olduğunu aktaran Erdoğan, "Bu durarak yapılmadı, bu Bay  Kemal'in mantığıyla olmaz. Bu emek ister, emek. Bu çalışma ister, çalışma. İşte  netice ortada." diye konuştu.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağlı çiftçilere toplamda eski rakamla  yaklaşık 3,5 katrilyon, bugünkü rakamla 3,5 milyar destek verdiklerine dikkati  çekerek, son 18 yılda şehirde 9 yeni organize sanayi bölgesi ve 1 teknopark  yaptıklarını, diğer ilçelerin yanı sıra geçen yıl söz verdikleri gibi  Hayrabolu'ya da doğalgaz arzını sağladıklarını, gelecek dönemde Tekirdağ'ı daha  büyük hizmetlerle buluşturmayı sürdüreceklerini ifade etti.
 
Tekirdağ'ın hak ve özgürlüklerin teminatı olan demokrasinin de,  refahın kaynağı olan ekonominin de kıymetini çok iyi bilen bir şehir olduğunu  belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Dünyada ve bölgemizde yaşanan çalkantılarla sarsılan küresel düzen,  koronavirüs salgınıyla çok daha derin sıkıntılarla karşı karşıya kalmıştır.  Küresel düzeydeki bu sarsıntılar, elbette ülkemizi de etkilemiştir. Türkiye'yi  vesayetle, terörle, darbeyle, siyasi ve sosyal kaos denemeleriyle istedikleri  çizgiye getiremeyeceklerini görenler ekonomimize de saldırmışlardır. Ülkemizi  eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, sanayiden sosyal  desteklere kadar her alanda AK Parti olarak hamdolsun biz büyüttük, geliştirdik,  ileriye taşıdık. Bugün de karşımıza çıkan yeni sorunları, yeni stratejilerle  aşmak için her türlü çabayı gösteriyoruz."
 
"İstikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide dünyanın ve ülkenin içinden geçtiği  süreci dikkate alan yeni bir yaklaşımı hayata geçireceklerini bu haftaki meclis  grup toplantısında millet ile paylaştıklarını hatırlatarak, "Bakanlıklarımız ve  kurumlarımız yanında ilgili tüm kesimlerle yakın diyalog ve iş birliği halinde  ülkemizde ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz. Ekonomisi  güçlü olmayan bir ülkenin diğer alanlardaki kazanımlarını koruyamayacağının  bilinciyle yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik başlatıyoruz.  Amacımızın dünyanın siyasi ve ekonomik bakımdan tarihi bir değişim sürecinden  geçtiği şu dönemde ülkemizi hedeflerimiz doğrultusunda geliştirmek ve  kalkındırmak olduğunun altını tekrar çiziyorum." diye konuştu.
 
Yerli ve uluslararası yatırımcılara yatırım çağrısı
"Ekonomi politikalarımızı fiyat istikrarı, finansal istikrar ve  makroekonomik istikrar olmak üzere 3 sac ayağı üzerinde inşa ederek inşallah  hedeflerimize ulaştıracağız." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:
"Bu çerçevede önceliğimiz şüphesiz ki enflasyonu süratle tek haneli  rakamlara ardından da orta vadeli programımızdaki seviyelere çekmektir. İstihdamı  artırarak, vatandaşlarımızın iş ve aş endişelerini ortadan kaldırmak da temel  önceliklerimiz arasındadır. Yeni dönem parametrelerimizin açıklanmasıyla  hamdolsun piyasalarda olumlu yönde gözle görülür hareketlenme başladı. Buradan  bir kez daha yerli ve uluslararası yatırımcılara ülkemize güvenmeleri ve süratle  yeni yatırımlara başlamaları çağrısında bulunuyorum. Yatırımları yeşerten ve  bereketlendiren iklimi tesis etmenin ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, refahı ve  istikrarı sağlamanın en önemli yollarından birinin hukuk devleti ilkesi olduğunu  biliyoruz. Geçtiğimiz sene ilan ettiğimiz yargı reformu strateji belgemiz bu  çerçevede çok önemli düzenlemeler içeriyor. Strateji belgesine uygun hukuki  düzenlemelerin bir kısmı paketler halinde TBMM tarafından çıkartıldı. Özellikle  idari düzenlemelerin önemli bir kısmını da biz hayata geçirdik. Yeni reform  paketleriyle ilgili hazırlıklarımız süratla devam ediyor. Bütçeden sonra  önümüzdeki yılın ilk aylarında meclisimizin gündeminde bunlara öncelik tanınması  için gayret göstereceğiz. Bunlar içinde insan hakları eylem planına özellikle  ehemmiyet veriyoruz. Eylem planında zaten belli bir aşamaya gelinmişti.  Ekonomideki yeni dönemin ruhuna uygun şekilde temel hakların korunmasından  mülkiyet hakkının geliştirilmesine kadar pek çok ilave hükümleri ilgili tüm  taraflarla istişare ederek bu eylem planına derz edeceğiz."
 
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye  Cumhuriyeti tarihinde en büyük reformları, değişimleri, atılımları hayata  geçirmiş bir parti olarak bu sürecin önünde yer almanın, yol açmanın asli  görevleri olduğuna inandığının altını çizerek, "Rabbim yolumuzu bahtımızı açık  eylesin diyorum. Son 18 yılda her zorluğu nasıl milletimizle birlikte aşmışsak,  bugün önümüze çıkan sıkıntıları da aynı şekilde 83 milyon ile hep birlikte el ele  gönül gönüle vererek geride bırakacağız. Bize düşen milletimize layık olmak için  daha çok çalışmaktır. Sizlerden de bu anlayışla gecenizi gündüzünüze katarak  milletimizin gönlündeki yerimizi güçlendirmenizi bekliyorum." şeklinde konuştu.
 
Erdoğan, il kongresinde görev üstleneceklere başarılar dileyerek  sözlerini tamamladı.
 
 
Notlar
Erdoğan, konuşması sırasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını  döneminde hayatını kaybeten başta AK Parti kurucularından Burhan Kuzu olmak üzere  tüm hayatını kaybedenler için fatiha okudu. AK Parti Tekirdağ İl Başkan Vekili  Mülahim Kuru, Erdoğan'a tablo hediye etti. Erdoğan program sonunda divan  üyeleriyle fotoğraf çektirdi.
 
Mevcut İl Başkanı Mestan Özcan'ın tek aday olduğu kongreye, AK Parti  Antalya Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Mustafa  Köse başkanlık etti. Başkan Özcan, koronavirüs testi pozitif çıktığı için  kongreye katılamadı.
 
Stat içi ve tribünlerde Türk bayrağı, Mustafa Kemal Atatürk ve  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portreleri yer aldı. Ayrıca tribünlere,  "İnandığımız yol sensin reis" yazılı dev afiş ile Erdoğan'ın siyasi hayatında  söylediği bazı sözlerin yer aldığı afişler asıldı.
 
Platformun yanında Erdoğan'ın portresi ile TBMM Başkanı Mustafa  Şentop'un fotoğrafı yer aldı.
 
Tribünlere, "Yeter karar milletindir", "Biz bu millete efendi değil,  hizmetkar olmaya geldik", "Dünya 5'ten büyüktür", "Ya olacağız, ya öleceğiz",  "Halkın gücünün üstünde bir güç tanımadım." yazılı afişler asıldı.
 
Kongrede katılımcıların sosyal mesafelere uyması konusunda sık sık  çağrıda bulunuldu. Stat içindeki vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uyarak  kongreyi takip etti.
 
Kongrede AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mahir Ünal, Hayati Yazıcı,   Fatma Betül Sayan Kaya, Vedat Demiröz ile AK Parti İzmir Milletvekili Binali  Yıldırım ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel konuşma yaptı.
 
 
 

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