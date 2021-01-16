Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında açıkladı: Avrupa'da ilk, dünyada dördüncü sıradayız

Bu yatırımlar ülkemizin enerji arzına önemli katkı sağlayacaktır. Bugün ayrıca Soma ve Kırkağaç ilçelerimizi doğalgaz a kavuşturuyoruz. Toplam 29.5 milyon lira yatırım yaparak 45.2 kilometre uzunluğunda doğalgaz hattı döşedik. Bugün 54.5 milyon vatan daşımız doğalgazın konforundan yararlanıyor. 2020'de de doğalgaz yatırımlarımıza ara vermedik. 39 ilçe ve beldemizi doğalgaza kavuşturduk. 2021'de de yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz.

Ülkemizi hedefleri ve hayalleri ile kucaklaştırmak için gece gündüz demeden koşuyor, ter döküyoruz. Birçok engelin üstesinden geldik. Cumhuriyet mitinglerinden, Gezi olaylarına, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne kadar envai çeşit saldırıya uğradık. Aynı zamanda 80 senedir Türkiye'nin başına musallat olan takoz muhalefet ile de mücadele ettik. Bugün salgınla mücadelede elimiz, ayağımız olan şehir hastanelerimizi karalamak için nice haber uydurdular.

Savunma sanayimizde dışa bağımlılığı azaltacak projeleri küçümsediler, karaladılar. Vatan yansa ateşinde ısınacak kadar gözü kararmış bu güruha rağmen hamdolsun Türkiye'ye cumhuriyet tarihinin en başarılı 18 yılını yaşattık. Tüm dünyada yatırımların durma noktasına geldiği salgın döneminde de asla rehavete kapılmadık.

Karadeniz'deki doğalgaz keşfimizin ardından enerji yatırımlarımıza yoğunlaşmaya başladık. Mümkün olduğu kadar yerli kaynaklara dayalı enerji sektörü kurmayı amaçlıyoruz. Bugün açacağımız Soma Kolin Termik Santrali, yerli kömürün yüksek teknoloji ile buluştuğu güzel bir örnek. Bu proje ile yıllık yaklaşık 150 milyon dolarlık gaz ithalatını engelleyeceğiz. Tesisimiz Türkiye ve Avrupa 'da belirlenen karbon emisyon değerlerini karşılayacaktır. Baca gazı arıtma sistemi ile de temiz kömür teknolojilerinde örnek olacaktır.