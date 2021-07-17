Cumhurbaşkanı Erdoğan camlı yayında duyurdu: İlk kabine toplantısında da bunu teminat altına alacağız.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti'nin ülkemizin son 20 yılına damga vuran siyasi başarısında en büyük pay sahibi, bu davaya gönül veren, karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek gece gündüz demeden çalışan AK Parti'nin neferleridir." dedi.
Erdoğan, Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen AK Parti Erzurum Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, dadaş diyarı Erzurum'da bulunmaktan, Erzurumlular ile hasret gidermekten memnuniyet duyduğunu belirtti.
Kente ulaştığı andan itibaren kendisini bağrına basan Erzurumlulara teşekkür eden Erdoğan, "Cağ kebapları ile önümüzü kestiler, sizi daha fazla bekletmeyelim diye dönüşte yeriz dedik." ifadesini kullandı.
Öncelikle Erzurum'a ve AK Parti İl Teşkilatına şükran borcunu ödemek istediğini söyleyen Erdoğan, Erzurum'a son olarak 31 Mart mahalli idareler seçimlerinden bir ay önce, 28 Şubat'ta geldiğini anımsattı.
O gün İstasyon Meydanı'nda Erzurumlularla ahitleştiğini anımsatan Erdoğan, "Soğuğa ve kara rağmen meydanı dolduran Erzurumlu kardeşlerimizden iradelerine sahip çıkma sözü almıştık. Her ne kadar birileri çeşitli bahanelerle mitingimize leke sürmeye çalışsa da biz o meydanda aramızdaki dayanışmayı daha da perçinlenmiştik. Şimdiye kadar bizi asla mahcup etmeyen, yarı yolda bırakmayan Erzurum 31 Mart'ta da geleneğini bozmayarak adeta sandıkları patlatmıştır." diye konuştu.
Erdoğan, Erzurum'un hep olduğu gibi yine hizmet ve eser siyaseti ile AK Parti'nin kardeşlik siyasetini tercih ettiğini söyledi.
Yüzde 63 gibi Türkiye ortalamasının çok üstünde rekor bir oy oranıyla dadaşların İstasyon Meydanı'nda verdikleri sözü yerine getirdiğini vurgulayan Erdoğan, "Erzurumlulara olan muhabbetimize montaj diyerek, kamera oyunu diyerek çamur atanlar 29 Mart seçimlerinde bir kez daha hezimete uğradı. Erzurum'un anaları bu işi kardı, kardı, kardı ve dağ taş demedi neticeyi aldı." dedi.
Erzurum yöresine ait "Gülistanda bir gülüm var" türküsünden dizeler okuyan Erdoğan şunları söyledi:
"29 Mart'ta bir kez daha gördük ki Erzurum'da can dediğimiz, dost bildiğimiz, dostluğundan emin olduğumuz dadaşlar var. Bizim her seçimde yanımızda Palandöken Dağı gibi duran, ahdine, kavline sadık kardeşlerimiz var. Erzurum'da, ülkesi, milleti, davası için gerektiğinde baş verecek ama asla baş eğmeyecek yoldaşlarımız var, neferlerimiz var. Rabb'im muhabbetimizi, dostluğumuzu, yol ve dava arkadaşlığımızı daim eylesin. 31 Mart'ta iradelerine sahip çıkan, davalarına sahip çıkan, ülkesine, milletine geleceğine, İstasyon Meydanı'nda bizlere verdiği söze sahip çıkan tüm Erzurum halkına şükranlarımı sunuyorum. Erzurum'daki zaferin mimarı olarak gördüğüm sandık müşahidinden mahalle temsilcisine, ilçe yönetiminden il yönetimine, belediye başkanlarımızdan milletvekillerimize kadar herkese teşekkür ediyorum."
Erdoğan, kuruluşundan itibaren AK Parti çatısı altında davalarına hizmet etmiş, emek vermiş ancak şimdi aralarında olmayanlara Allah'tan rahmet diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:
"İl ve ilçe teşkilatlarını ziyaret ettikçe, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldikçe şu hakikate tekrar tekrar şahit oluyoruz. AK Parti'nin ülkemizin son 20 yılına damga vuran siyasi başarısında en büyük pay sahibi, bu davaya gönül veren, karşılığını sadece Allah'tan bekleyerek gece gündüz demeden çalışan AK Parti'nin neferleridir. Kimi zaman ailesinden, kimi zaman işinden, iş yerinden, kimi zaman da sağlığından fedakarlık ederek aşkla, şevkle davamıza hizmet edenler AK Parti'nin gizli neferleridir. Bu mücadeleyi girdiği her seçimde zafere taşıyan da bu günlere getiren de işte bu isimsiz kahramanların, çabası, gayreti özverisidir. O gizli kahramanların hakkını ne yapsak ödeyemeyeceğimizi de gayet iyi biliyoruz. Rabb'im onlardan razı olsun, emeklerini zayi etmesin."
Ak kadrolar olarak kendilerinin de milletin bu güvenine ve alicenaplığına halel getirmemek için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Erdoğan, "Uluslararası alanda ülkemizin hak ve hukukunu savunurken, sınırlarımız içinde de terör örgütlerine nefes aldırmıyoruz. Şehirlerimizin her birini kalkındıracak, büyütecek, geliştirecek hizmetleri adım adım takip ediyoruz. Bir taraftan Ankara ve İstanbul'da devlet işlerini yürütürken diğer taraftan da canlı bağlantılar vasıtasıyla tamamlanan projeleri devreye alıyoruz." diye konuştu.
Erdoğan, Hatay ve Diyarbakır'a gerçekleştirdikleri ziyaretleri hatırlatarak, "Bugün, Erzurumlu kardeşlerimizle kucaklaşıyoruz. Pazartesi günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı ile mübarek Kurban Bayramı'nı Kıbrıs Türk halkı ile birlikte idrak edeceğiz." dedi.
"Toplam yatırım bedeli 9,5 milyar lira olan eserleri Erzurum'un istifadesine sunacağız"
Kuzey Kıbrıs'ta baş başa ve heyetler arası görüşmelerin yanı sıra pek çok eser ve projeyi de hizmete alacaklarını anlatan Erdoğan, "Nasıl diğer illere müjdelerle gidiyorsak bugün de Erzurum'a gelirken hamdolsun yine elimiz boş gelmedik. Genişletilmiş İl Danışma Toplantımızın ardından inşallah yapımı tamamlanan yatırımların açılış heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Toplu açılış töreniyle toplam yatırım bedeli 9,5 milyar lirayı bulan pek çok eser, hizmet, projeyi resmen Erzurum'un istifadesine sunacağız." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'taki vatandaşlarla buluşup hasbihal edecek ve onların fikirlerini alacaklarını belirterek, "Salgın şartlarının hafiflemesiyle yeniden hız verdiğimiz il ziyaretlerimizde milletimizle hasret gidermenin yanında teşkilatlarımızla da bir araya gelmeye hassasiyet gösteriyoruz. İstişare edenin pişmanlık duymayacağını müjdeleyen bir peygamberin ümmeti olarak, partimizdeki istişare kültürünü her seviyede ihya etmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
"Biz, 13 milyon 500 bini aşan üye sayısıyla Türkiye'nin en büyük ailesiyiz"
Erdoğan, üyesi, il, ilçe, mahalle teşkilatı, belediyesi, genel merkeziyle "bir vücudun azaları" gibi olduklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Biz, 13 milyon 500 bini aşan üye sayısıyla Türkiye'nin en büyük ailesiyiz. Görevimiz, unvanımız farklı olsa da hepimiz aynı davanın mensupları, aynı gönül harekatının neferleriyiz. Bu harekette belediye başkanının yükü ne kadar ağırsa, belediye meclis üyesinin de yükü ağırdır. Bu harekette ilçe başkanı görevi kadar önemliyse sandık müşahidinin, mahalle temsilcisinin de görevi önemlidir. Hatta bu harekette genel başkanın sorumluluğu ne kadar büyükse il başkanının, milletvekilinin sorumluluğu da aynı derecede büyüktür. Bu bakımdan sahadaki uç beylerimiz olan siz teşkilat mensuplarımızın görüşlerine, tespitlerine, tavsiyelerine büyük önem veriyoruz. Nasıl 20 sene önce yola sizlerle istişare ederek revan olmuşsak, 2023'e giden süreçte de yine sizlerin katkılarını almak istiyorum."
Erdoğan, özellikle il danışma toplantılarına, muhabbetlerini yeniledikleri, kardeşliklerini güçlendirdikleri birer demokrasi şöleni olarak baktıklarını belirterek bu toplantılar vasıtasıyla teşkilatın fotoğrafını çekip, güçlü ve zayıf yanlarını görüp geleceğe dair yol haritalarını belirlediklerini söyledi.
Bu toplantıları ve ziyaretleri artırarak devam ettirmekte kararlı olduklarına işaret eden Erdoğan, "AK Parti'nin alametifarikası 'ortak akla önem vermesi' yani 'kolektif akıl' dediğimiz bir akılla hareket etmesidir. Bu özelliğinden dolayı AK Parti kendini sürekli yenilemiş, güncellemiş, dinamizmini koruyabilmiştir. AK Parti'nin hızını kesmek için medya kampanyalarıyla siyaset mühendislikleriyle kurulan pek çok parti tarihinin tozlu sayfalarında şimdiden unutulmaya yüz tutmuşken, biz 'her dem yeni dirlikte bizden kim usanası' diyerek mücadelemizi sürdürüyoruz." diye konuştu.
"AK Parti iktidar gücünden bağımsız olarak Türk siyasetine halen yön veriyorsa, siyasetin gündemini belirliyorsa, 84 milyonun umudu olmaya devam ediyorsa bunun sebebi istişareye, değişime, dönüşüme açık olmasıdır." diyen Erdoğan, AK Parti'nin kuruluş felsefesinden ve prensiplerinden taviz vermeden kendini güncellemeyi başarabilmiş yegane siyasi hareket olduğunu, önümüzdeki dönemde de bu anlayışla çalışarak Türkiye'nin önünde yeni ufuklar açan projeleri devreye almaya devam edeceklerini söyledi.
Hazreti Muhammed'in "Tevazu yüceltir, kibir düşürür, gurur aldatır, haset bitirir." sözünü hatırlatan Erdoğan, "Bu nebevi tespit, geçmişteki başarılarımızın sırrı olduğu gibi gelecekteki başarılarımızın da pusulasıdır. Özünde tevazu, samimiyet ve gayretin olduğu bir siyaset tasavvurunu en tepeden, en ücraya kadar hakim kılmamız şarttır." diye konuştu.
Erdoğan, önce kendi aralarındaki dayanışmayı, kardeşliği, muhabbeti tahkim etmeleri gerektiğini dile getirerek, "İçeride ne kadar güçlü olursak, ne kadar birbirimize kenetlenirsek dışarıda da o derece güçlü, o derece etkili, sağlam oluruz. Milletle bağımızı sağlam tuttuğumuz ölçüde ülkemize ve partimize yönelik operasyonları boşa çıkarabiliriz. Kibir, büyüklenme, böbürlenme, vatandaşla arasına aşılmaz duvarlar örme bize asla yakışmaz. Hele hele bizim siyasetimizde 'milletle inatlaşmak, millete rağmen hareket etmek, milleti hafife almak' diye bir anlayış kesinlikle söz konusu değildir."
Erdoğan, şimdiye kadar hep milletle beraber yürüdüklerini, hareket ettiklerini, hakkın ve halkın rızasından başka bir gaye gütmediklerini belirtti. Erdoğan, "Bundan sonra da milletimizin gösterdiği istikamette yürümekte kararlıyız. AK Parti kalesinde gedik açmaya yönelik gayretlerin akamete uğraması, 2023 ile ilgili siyasi mühendisliklerin çöpe atılması, Türkiye ve Türk milletiyle ilgili heveslerin kursaklarda kalması bizim işte bu ilkeler etrafında vereceğimiz mücadeleye bağlıdır." diye konuştu
Erdoğan, şunları kaydetti:
"Şunu unutmayın, davamızda karamsarlığa, umutsuzluğa, yeise yer olmadığı gibi rehavete, gevşemeye, atalete, nemelazımcılığa da yer yoktur. Elbette eleştirilerimizi yapacak, hatalarımızı, yanlışlarımızı birbirimizin yüzüne cesaretle söylemekten çekinmeyeceğiz. Ama çalışmalarımızı yürütürken tıpkı bir duvarın tuğlaları gibi birbirimize kenetlenmeyi de bir an olsun ihmal etmeyeceğiz. Bize düşen çalışmak, çabalamak, kapısı çalınmadık hane, gönlü kazanılmadık insan bırakmayacak şekilde mücadelemizi sürdürmektir."
Gençlere seslenen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Şunu hiçbir zaman unutmayacağız. Gayret bizden tevfik Allah'tandır. Zira kaderin de, zaferin de tek sahibi O'dur. Mülkün sahibi, zamanın sahibi, hayatın sahibi O'dur. 'Ol' deyince, olduran O'dur. Suları büklüm büklüm buran O'dur. Bugün burada kalplerimizi aşkla dolduran O'dur. Bizi bezm-i elestte birbirimize kardeş kılan O'dur. Ruz-i mahşerde bizi hesaba çekecek olan O'dur. Hepimiz ondan geldik ve yine ona döndürüleceğiz. Emir hak vaki olana kadar O'nun rızası için yaşayacak, O'nun rızası için çalışacak, koşacak, koşturacağız. 'Rabbim son nefesimize kadar istikametimizi, niyetimizi sıratı müstakim üzere tutsun' diyorum."
DEV PROJELERİN AÇILIŞI YAPILDI
Gerçekten birbirimizi özlemişiz. Dadaşlar, değerli kardeşlerim. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Erzurum'u özlemişiz.
Ne diyor şair, Dedim Erzurum nedir. Dedi ilimdir. Dedim, gider misin? Dedi, yolumdur. Dedim Emrah nedir, dedi kulumdur. Dedim satar mısın, dedi ki yok yok.
Erzurum'un meşhur kapıları bu şehrin çağlar boyunca tüm önemli yolların kesişim yeri olmasından dolayıdır. Gürcü, Tebriz, Harput, İstanbul, Kars, Erzincan ve diğer tüm kapılarıyla Erzurum bugün de yolların ve gönüllerin kavşak noktasıdır.
Selçuklu'dan Osmanlı'ya ve Cumhuriyet'e her dönemde, milletimizin istikbal ve istiklal mücadelesinde en ön safta yer alan Erzurum'u anlatmaya kelimeler yetmez. Erzurum anlatılmaz, Erzurum yaşanır.
İşte biz de Erzurum'u bir kez daha yaşamaya geldik. Her ne kadar bu aziz şehre sık gelemiyor olsak da gözümüz ve gönlümüz buradadır. Sadece bu yıl içinde Cumhurbaşkanlığına Erzurum'dan yapılan 25 bin başvurunun her birini değerlendirdik, takipçisi olduk.
Seçim günü bastonuna dayanarak "Tayyip'in bir oyu eksik çıkmasın" diyen Çat'ın Yavi köyündeki kardeşime layık olmanın gayreti içindeyiz.
Taksim Cami'nin açılışı anısına annesi ile birlikte bana ördükleri takkeyi bana ulaştıran Zehranur kardeşimin kalbine layık olma peşindeyiz. Erzurum'da hayvancılık yapan ve yem sıkıntısı çeken kardeşlerimizin sıkıntısını giderme gayreti içerisindeyiz.
Erzurum bu ülkenin bendidir bendi. Bu milletin vicdanıdır. Bu coğrafyanın Şimal yıldızıdır. Erzurum dimdik ayaktaysa Türkiye huzur ve güven içinde demektir. Bunun için Erzurum'u sürekli güçlü kılmak, kalkındırmak, geliştirmek mecburiyetindeyiz.
Erzurum'a 385 bin metrekare kapalı alana, 3500 araçlık otoparka sahip 1574 yataklı dev bir şehir hastanesi kazandırdık. Hayırlı olsun.
Depreme karşı 1284 adet izolatörle güçlendirilen hastanemiz sadece şehrimizin bölgemizin değil, ülkemizin en modern sağlık kurumlarından biridir.
Bu şehir hastanemiz diğerlerinden farklı olarak tamamen Sağlık Bakanlığı'mız tarafından yapıldı ve işletilmektedir.
Esasen yaklaşık 1 yıl önce fiilen hizmet vermeye başlayan hastanemiz salgın döneminde şehrimize büyük katkı sağlamıştır.
Güncel fiyatlarla yatırım bedeli 979 milyonu bulan Erzurum Şehir Hastanemizin hayırlı olmasını diliyorum.
Toplam 444 derslikli yeni 32 okul, bunun yanında deprem güçlendirmesi yapılan 47 okulu bugün resmen hizmete açıyoruz.
TOKİ tarafından yapılan mal meydanı kentsel dönüşümü kapsamındaki 579 konut, ilkokul, cami ve altyapı düzenlemelerinin açılışlarını da yapıyoruz.
Hayvancılık faaliyetlerine destek olmak için inşa edilen canlı hayvan borsasının açılışını da bugün gerçekleştiriyoruz.
Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteğiyle 344 ahır ve ağılı da hizmete alıyoruz.
9,5 MİLYAR LİRALIK YATIRIM
Oltu Köprülü Kavşak ve bağlantı yolları ile Erzurum Havalimanı pist tadilatı işlerinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Ovit Tüneli ile ilgili adımı da 2023'e kadar bitireceğiz.
Sadece bu yatırımların rayiç tutarı 6.8 milyar lirayı buluyor. Toplam yatırım bedeli 9.5 milyar lirayı bulan eser ve hizmetlerin resmi açılışlarını bugün gerçekleştiriyoruz.
İnşallah Erzurum'u yeni eserlerle ve hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz.
Bugüne kadar Erzurum hep bizim yanımızda yer aldı. Biz de son nefesimize kadar Erzurumla yol yürümeye devam edeceğiz.
Erzurum hiçbir zaman bunlara pes etmedi. Bunlara hiçbir zaman yol vermedi. Türkiye'nin huzurunu kaçırmak isteyenlerin Erzurum'a yönelik her hamleleri sizlerin uhuletine çarparak yok olmuştur.
PKK'nın 40 yıldır uğraşmasına rağmen Dadaşların azmine zarar verememiştir. FETÖ ihanet çetelerinin hilelerine, riyakarlıklarına en kararlı duruşu gösteren şehirlerin başında Erzurum geliyor.
Son 8 yıldır milletimizi birbirine düşürmek, kurumlarımızı çökertmek için ardı ardına maruz kaldığımız saldırıların hepsinde de Erzurum'un güçlü duruşuna şahidiz.
19 yıldır ülkeyi eser ve hizmet siyasetiyle yönetiyoruz. Bugüne kadar eser, hizmet, proje adına karşımıza çıkan olmadı.
Boş teneke gibi gürültü çıkarmanın, yalan siyaseti yapmak üzerine ülkede hiçbir sözü olmayanların hangi ittifakı kurarsa kursunlar milletten karşılık bulamazlar.
Diyarbakırlı kardeşlerimizle son dönemde yaşanan gelişmelerin hasbihalini yapma fırsatı bulduk. Bu ülkede demokrasiyi güçlendirmek, hak ve özgürlükleri genişletmek için hangi adımların atılması gerekiyorsa attık mı? Attık.
Tarihimizin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini gerçekleştirdik mi? Gerçekleştirdik. Devlet ve milletimizin medeniyet müktesebatına uymak suretiyle ne yapılması gerekiyorsa yaptık mı? Yaptık.
Asırlık sorunları birer birer çözdük mü? Asırlık hayalleri birer birer hayata geçirdik mi? Terörü bitirmek için her türlü fedakarlığı yaparak üzerimize düşenleri yerine getirdik mi? Getirdik.
Biz bu teröristlerin başına Cudi Dağı'nı geçirdik mi? Gabar'ı geçirdik mi? Tendürek'i geçirdik mi? Bestler Deresi'nde bunları gömdük mü, inlerine girdik mi?
Bu yaşanan sürecin sonunda gördük ki, terör örgütlerinin amacı hak arayışı değil. Kendi karanlık ajandalarını hayata geçirmektir. Tek muhatabımız 81 vilayetimizdeki her hanedir. Hanımlarımızdan, gençlerimizden kapı kapı dolaşmalarını istiyorum.
Hala terör örgütlerinden medet uman varsa, kaçınılmaz akıbetlerini beklemeye devam etsin. Bütün Türkiye'yi kucaklamaya, eser ve hizmet götürmeye devam edeceğiz. Biz bu ülkeyi tüm renkleriyle seviyoruz. Çünkü biz bu milleti tüm insanlarıyla seviyoruz.
Bu mesuliyeti maziden atiye kurduğumuz köprüyle büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için üstlendik. Türkiye'nin bugünkü sorunlarının çözümü de yarınki hedeflerine ulaşmanın formülü de bizdedir. 2023 için sizlerden destek istiyoruz. Erzurum yanımızda olduğu müddetçe 7 düzel üzerimize gelse ne yazar?
Bizim arkamızda 19 yıllık eser ve hizmet müksetebatımız var. 19 yılda Erzurum'a eski rakamla 30 katrilyon, yeni rakamla 30 milyar lira. Eğitimde 3824 adet yeni derslik kazandırdık. Erzurum Teknik Üniversitesi'ni kazandırdık. Sosyal yardımlarda Erzurum'daki ihtiyaç sahibi vatandaşlara 5 milyar lira kaynak aktardık.
10 millet bahçesi projemiz var. Yapımı süren Pirinkayalar Tüneli'nde ışık göründü, bu yıl tamamlıyoruz.
Palandöken Lojistik Merkezi'ni hizmete açtık. Erzincan-Erzurum-Kars hızlı tren projemiz ve kent için tramvay hattı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Erzurum'a 6 baraj, 14 gölet inşa ettik. 11 baraj ve 6 gölet daha inşa ediyoruz.
Çiftçilerime yıllık 250 milyon lira gelir artışı sağladık. 380 bin dekar araziyi daha sulamaya açacağız. Erzurumlu çiftçilerime toplam 2 milyar lira tarımsal destek verdik.
Teknopark kurduk. 32 bin işverene 1 milyar lira tutarında prim teşvikini de sağladık.
Görüldüğü gibi sadece özetin özeti olarak saymaya çalıştığım hizmetleri anlatmakla bitiremiyoruz. Ziya Paşa'nın dediği gibi "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz/ Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde"
RİZE'DE SEL FELAKETİ
Kurban Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Bir Rizeli hemşeriniz olarak, büyük bir felaketi Rize'de yaşadık.
Rize'den bakan arkadaşlarım Süleyman Soylu, Adil Bey, Murat Kurum kendileri milletvekillerimizle yaptığı çalışma ve araştırmalarda çok büyük felakete maruz kalan yerlerde oraların afet bölgesi ilan edilmesi noktasında bizden beklentileri oldu.
Oraların yapılacak çalışmayla afet bölgesi ilan edilmesi konusunda kendilerine bu haberi verelim dedim.
O bölgeler afet bölgesi olacak ve yapacağımız ilk kabine toplantısında da bunu teminat altına alacağız. Ölenlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum.
Rize'den bakan arkadaşlarım Süleyman Soylu, Adil Bey, Murat Kurum kendileri milletvekillerimizle yaptığı çalışma ve araştırmalarda çok büyük felakete maruz kalan yerlerde oraların afet bölgesi ilan edilmesi noktasında bizden beklentileri oldu.
Oraların yapılacak çalışmayla afet bölgesi ilan edilmesi konusunda kendilerine bu haberi verelim dedim.
O bölgeler afet bölgesi olacak ve yapacağımız ilk kabine toplantısında da bunu teminat altına alacağız. Ölenlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum.
Pazartesi günü KKTC'de olacağız. Oradaki kardeşlerimizde bir arada olacağız. Salgın nedeniyle yaşanan sıkıntıların tekerrür etmemesi için tedbiri elden bırakmamanızı istiyorum.
Ülkemizin önünde aydınlık bir ufuk bizi beklemektedir. Kendi ve sevdiklerimizin sağlığını düşünerek dikkatli olalım.
Ülkemizin önünde aydınlık bir ufuk bizi beklemektedir. Kendi ve sevdiklerimizin sağlığını düşünerek dikkatli olalım.