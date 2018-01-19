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Cumhurbaşkanı Erdoğan, camiden Çavuşoğlu'yla ayrıldı

DHA |  19 Ocak 2018 Cuma - 19:32 | Son Güncelleme : 19 01 2018 - 19:32

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Cami'nde kıldı.


 
Erdoğan öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan evinden çıkarak Hz. Ali Cami'ne gitti. Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a daha sonra camiden ayrıldı. Cami çıkışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı
 
Erdoğan ve Çavuşoğlu bir süre sohbet etti. Erdoğan daha sonra Beşiktaş'ta bulunan programa geçmek üzere makam aracına bindi. Erdoğan'ın makam aracında Bakan Çavuşoğlu da yer aldı. Ancak Erdoğan'ın Beşiktaş'taki bir otelde katıldığı "Türkiye-EBRD İşbirliği Fonu Anlaşması" imza töreninde Çavuşoğlu yer almadı.
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlüt Çavuşoğlu
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