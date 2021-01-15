Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı

Sizlere verdiğimiz sözü tutarak yeşil pasaport uygulamasından 17.514 iş insanımız faydalandı. Hep ihracatçılarımızın yanında yer aldık. Destek ödemesinde hedefimiz 4,1 milyar liraya ulaşmaktır. Sanal fuarlar, elektronik ticaret faaliyetleriyle ihracatçılarımızı destekledik. Kolay ihracat platformu çok daha kapsamlı ve etkin hizmetler vermektedir. Yeni firma ve yatırımları teşvik ediyoruz. İhracatçılarımızın tedarik ve dağıtım süreçlerine katkı sağlıyoruz.

Son 18 yıldır eğitimden sağlığa vatandaşlarımızın hayatına dokunan alanlarda gerçekleştirdiğimiz reformlar ülkemizi ayrıştırdı. Üretici ve çalışanlarımızın üzerindeki yükü azaltmak için destekleri devreye aldık, gerekirse yeni destekleri devreye alacağız. Vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.

Paramızın değerindeki artış, altın fiyatlarındaki gerileme sayesinde kasımdan bu yana merkezi yönetim borç stoku 150 milyar lira azaldı.

Sadece bu netice bile milli gelir tahminimizin yüzde 3'üne denk geliyor. Son 2 ayda 5 yıl vadeli Türkiye CDS'leri 320 baz puana indi. Güçlü politika çerçevemizle düşürmeye devam edeceğiz. Son aylarda ülkemize yurt dışından 15 milyar doların üzerinde portföy girişi gerçekleşti.

Yatırımcıların beklentilerin yüksek düzeyde karşılanacağı ortam için gereken adımları atacağız. İş dünyamızın ve sivil toplum kuruluşlarının görüş ve önerilerini dinledik. Yakında ekonomi ve hukuk alanında reformları paylaşacağız ve hızla adım atacağız.

Fiyat istikrarını sağlamak en önemli adımımız olacak. Enflasyon7u yüzde 30'lardan tek hanelere düşürdük. Faiz oranını yüzde 63 olduğu dönemden 4,6 ve enflasyonu 6,4'e düşürdüğümüz dönemi yaşadık.

Yüksek faize karşı olduğumu söylemek boşuna değil. Faizin altında nasıl ezildiğinizi biliyorum. Bankaların nasıl sömürdüğünü biliyorum. Bankalarımız ne kadar kar etmiş bunu konuşuyor. Sen ne kadar yatırımcı kazandırdın bunu söylesene. Ne kadar yatırımcı var, ne kadar istihdam var bunu konuşmuyorlar. Bana yatırım, istihdam, üretim, ihracat lazım. Bu dördü yoksa hiçbir şey yok.

Dünyaya bakalım faiz oranı ne? Japonya 'da eksi, Avrupa 1-2, İsrail eksi.

Biz yüksek faizlerle övünüyoruz. Ve birçok şirketimizi batırmakla övünüyoruz. Ben bunlara karşıyım. Mücadelem devam edecek. Kim ne derse desin. İnanmıyorum. Yüksek faizle bir yere varamayız.