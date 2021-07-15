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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alçaklığın hesabını sormaya devam edeceğiz

15 Temmuz 2021 Perşembe - 21:05 | Son Güncelleme : 15 07 2021 - 21:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Millete Sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu alçaklığın (15 Temmuz darbe girişimi) hesabını, yakaladığımız, tespit ettiğimiz tüm hainlerden sorduk, sormaya devam edeceğiz."dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"  dolayısıyla millete seslendi.
 
Erdoğan, milleti selamlayarak başladığı konuşmasında, bugün, devlet ve  millet hayatının hem en alçak saldırısının, hem de en şanlı direnişlerinden  birinin beşinci yıl dönümü olduğunu dile getirdi.
 
Sözlerine, "O gece 'Bedr'in aslanları kadar şanlı' mücadeleleri  sırasında bir gül bahçesine girer gibi toprağa düşen 251 şehidimize Allah'tan  rahmet dileyerek başlamak istiyorum." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:
 
"Her birinin hikayesi ayrı bir destan olan şehitlerimiz, 'gömelim gel  seni tarihe' desek sığmayacak kahramanlıklarıyla, bu millete kefen biçenlere hak  ettikleri dersi vermişlerdir. Peygamberlikten sonraki en şerefli makama,  Rabb'imizin katında en yüksek mertebeye ulaşan şehitlerimize vefa borcumuzu,  geride bıraktıkları emanetlerine sahip çıkarak ödemenin gayreti içindeyiz. Erkeği  ve kadınıyla, genci ve yaşlısıyla, öğrencisi ve hocasıyla, işvereni ve işçisiyle,  memuru ve esnafıyla, velhasıl her yaştan, her meslekten, her kesimden insanıyla,  'bu hayasızca akına gövdelerini siper ederek', sokakları ve meydanları  doldurarak, gördükleri her yerde darbecilerin önlerini keserek, yeri geldiğinde  önlerine katıp kovalayarak, anadan, yardan, evlattan, serden geçerek verdikleri  mücadele sırasında gazilikle şereflenen kardeşlerimize de en kalbi şükranlarımı  sunuyorum. Hakk'a tapan milletimizin istiklal aşkı, hür yaşamış bayrağımızın  nazlı dalgalanışı, yurdumuzun üzerinde ebediyen inleyecek ezanlarımızın sesi  şahidimiz olsun ki; ülkemize ve milletimize yapılan ihaneti asla unutmayacağız."
 
"Bu alçaklığın hesabını yakaladığımız, tespit ettiğimiz tüm hainlerden  sorduk, sormaya devam edeceğiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öteki dünyada da  bu iblis yoldaşlarının yakasına yapışacak, ruzi mahşerde peşlerini  bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.
 
"O gece yaşananlar masumların kanını döken hainlerin nasıl dünyanın  en sefil yaratıklarına dönüşebileceğini göstermiştir"
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz 2016 Cuma günü akşam saatlerinde  başlayıp, ertesi gün milletin ayakları altında çiğnenerek sona eren darbe  girişiminin, tarihteki yerini bir ibret vesikası olarak aldığına işaret ederek,  sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Nesiller boyunca milletimizin her bir ferdi, bu eşi benzeri olmayan  ihaneti hatırladıkça, istiklalimize ve istikbalimize daha sıkı sarılacaktır.  Ülkemiz, Cumhuriyet tarihi boyunca elbette pek çok darbeye, darbe girişimine,  kalkışmaya, terör saldırısına maruz kalmıştır. Ama o gece yaşananlar bize, kendi  devletine, kendi halkına, kendi insanına silah doğrultan, masumların kanını döken  bu hainlerin nasıl dünyanın en sefil yaratıklarına dönüşebileceğini göstermiştir.  Esasen, milletleri millet yapan unsurlardan biri de, tarihlerindeki bu tür  acıyla, canla, kanla yoğrulmuş zaferlerdir. Bin yıllık vatanımızın dikensiz gül  bahçesi olmadığını, neredeyse her günümüzü mücadeleyle geçirdiğimizi biliyoruz.  Dünyanın her ülkesinin ve toplumun gözdesi bir coğrafyayı bin yıldır vatan  kılmanın ve vatan olarak tutmanın bedelini ödüyoruz. Yakın çevremizde son 1-2  asırdır yaşananları gördüğümüzde, bu bedelin karşılığını birliğimizi,  beraberliğimizi, kardeşliğimizi, devletimizi, geleceğimizi kurtarmak olarak  aldığımız bir gerçektir. Geride bıraktığımız 8 yılda farklı görünümler altında  yaşadığımız saldırılar, vatanımıza sahip çıkma mücadelemizin sürüp gideceğine  işaret ediyor. PKK'sından DEAŞ'ına ve FETÖ'süne kadar envai kılıktaki terör  örgütleri üzerinden tedavüle sürülen senaryoların amacı; ülkemize diz çöktürmek,  milletimizi esir etmek, topraklarımızı yağmalamaktır."
 
 "Terör örgütlerini kullanarak topraklarımızı tehdit edenler,  yaptıklarıyla aslında kardeşliğimizi pekiştirdiklerini anlayamadılar"
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye karşı içinde bulunduğu her  uluslararası platformda sergilenen çifte standardın, aynı senaryonun bir diğer  boyutu olduğunu vurgulayarak, "Binlerce, on binlerce kilometre öteden terörle  mücadele bahanesiyle gelip, gönül coğrafyamızı kana ve gözyaşına bulayanlar,  milyonarca insanın geleceklerini karartanlar, Türkiye'yi aynı akıbete ortak  edememenin öfkesi içindedir. Kendi güvenlikleri ve konforları için ülkemizi  kalkan olarak kullandıklarını sananlar, aslında bizim büyük bir medeniyet ve  tarih mirasına sahip çıktığımızı anlamıyorlar, anlayamıyorlar. Bölgemizde barışı,  huzuru, istikrarı, güvenliği sağlamak için gösterdiğimiz gayretler ve yaptığımız  fedakarlıklar, esasen büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda giderek güçlenen  uyanışın ayak sesleridir." diye konuştu.
 
 
Gezi olaylarıyla sosyal çatlaklar oluşturmaya çalışanların, aslında  milletin bünyesine birlik ve beraberlik aşısı yaptıklarını göremediklerini  anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:
 
"Darbe girişimleriyle millet iradesini ortadan kaldırmak suretiyle  devletimize el koymak isteyenler, binlerce yıllık geleneğin son halkasını daha da  perçinlediklerini fark edemediler. Terör örgütlerini kullanarak topraklarımızı  tehdit edenler, bu yaptıklarıyla aslında kardeşliğimizi pekiştirdiklerini  anlayamadılar. Doğudan batıya, kuzeyden güneye her istikamette, ülkemizi derin,  tarihi ve kültürel ilişkilere sahip olduğu coğrafyalardan koparmaya kalkanlar,  çok daha sağlam gönül bağları kurmamıza vesile olduklarının farkına varamadılar.  Bizim sadece ve sadece, tüm insanlık adına dile getirdiğimiz hak ve adalet  taleplerini kendilerininki gibi siyasi riyakarlık olarak görenler, mazlumların  sesi, soluğu, umudu haline gelmemizin sırrını kavrayamadılar.Tıpkı 15 Temmuz  gecesi milletimizin, nasıl olup da dünyanın en modern savaş araçlarını çıplak  elleriyle durdurduğunu anlayamadıkları gibi, ülkemizin diğer hususlardaki  duruşunun sebebini de çözemediler. Halbuki biz sadece kendimiz için ne  istiyorsak, tüm coğrafyamız için, tüm dostlarımız için, tüm insanlık için de  aynısını istiyoruz. Bunu, başka niyetlerimizi gizlemek için değil, samimiyetle  yaptığımız için de gittiğimiz her yerde hüsnü kabul görüyor, el üstünde  tutuluyoruz. Dün Suriye'de bunu yaptık, Libya'da bunu yaptık, Karabağ'da bunu  yaptık. Yarın da inşallah Afganistan'da ve başka yerlerde aynı ihlaslı ve  hakkaniyetli duruşla kardeşlerimizin yanında olacağız."
 
"Hamdolsun milletimiz bizi anlıyor, bize istikamet gösteriyor,  bizimle birlikte yürüyor"
 
"15 Temmuz sadece ülkemizde kendi istiklalimize ve istikbalimize sahip  çıkmanın değil, aynı zamanda işte bu büyük vizyonun da sembolüdür." diyen  Erdoğan, şöyle konuştu:
 
"Tabii her husus gibi bu gerçek de, görmek isteyen gözler, duymak  isteyen kulaklar, konuşmak isteyen diller, kavramak isteyen zihinler, sevinçle  çarpmak isteyen kalpler, umutla dolmak isteyen gönüller için geçerlidir.  Hamdolsun milletimiz bizi anlıyor, bize istikamet gösteriyor, bizimle birlikte  yürüyor.İşte bunun için ülkemizi esir almaya çalışan müstevlilere bir asır  önce olduğu gibi 'Türkiye geçilmez' diyoruz. İşte bunun için milletimize karşı  sinsi niyetler besleyen muhterislere 'başaramayacaksınız' diyoruz. Dün  başaramadılar, bugün başaramadılar, yarın da inşallah başaramayacak, büyük ve  güçlü Türkiye'nin inşasına engel olamayacaklar. Varsın kim kiminle yürürse  yürüsün. Bizim yoldaşımız milletimizdir. Bizim yoldaşımız, Malazgirt'ten  İstanbul'un fethine, Çanakkale'den İstiklal Harbine, Kıbrıs çıkarmasından 15  Temmuz'a tüm şehitlerimizdir. Bizim yoldaşımız, her biri dünyaya bedel mücadele  azmiyle dolu gazilerimizdir. Bizim yoldaşımız, aksakallı dedelerimizin, beyaz  tülbentli ninelerimizin gözyaşları içinde ettikleri dualarıdır.Bizim  yoldaşımız, dünyanın dört bir yanında kalbini ve gözlerini bize dikmiş  mazlumların umutlarıdır. Bizim yoldaşımız, kendileri ve ülkeleri için kalpleri  kıpır kıpır heyecan dolu, proje dolu, istikametlerini 2053'e çevirmiş  gençlerimizdir, çocuklarımızdır. Gerisi laf-ı güzaftır. Hani Arşimet, 'bana bir  kaldıraç verin dünyayı yerinden oynatayım' diyor ya… Biz de diyoruz ki, işte bu  büyük milletle dünyayı da yerinden oynatırız, cihana da hükmederiz, evrene de  sesimizi duyururuz. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun."
 
"Rabb'im bizleri bir daha 15 Temmuz gibi ihanetlerle imtihan etmesin  diyoruz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi muhafaza eylesin diyoruz. Rabb'im her  işimizi kolay kılsın, her gayretimizi hedefine ulaştırsın diyoruz" şeklinde  konuşun Erdoğan, "Bu düşüncelerle sözlerime son verirken salı günü vasıl  olacağımız Kurban Bayramı'nızı şimdiden tebrik ediyorum. Rabb'imden, bu mübarek  günler hürmetine milletimizi, Müslümanları ve tüm insanlığı felaha kavuşturmasını  diliyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.Kalın sağlıcakla." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan millete sesleniş
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