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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel Forumu'nun "İstikrara Katkı" oturumunda konuştu

AA |  14 Haziran 2021 Pazartesi - 16:25 | Son Güncelleme : 14 06 2021 - 16:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin sınırlarının aynı zamanda NATO’nun sınırları olduğunu belirterek, "Bu bakımdan, sadece kendi milli menfaatlerimiz için değil, transatlantik coğrafyasının güvenlik ve istikrarının temini için de önemli bir sorumluluk üstlendiğimizi biliyor, adımlarımızı bu bilinçle atıyoruz." ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi  marjında düzenlenen Brüksel Forumu'nun "İstikrara Katkı" başlıklı oturumunda  video mesaj yoluyla konuştu.
 
Dünyanın asimetrik tehditlerle yüzleştiği sancılı bir dönemde  düzenlenen sempozyumun tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen  Erdoğan, teknolojik gelişmeler, demografik baskılar, iklim değişikliği, terör,  düzensiz göç ve koronavirüs salgınının, yeni sınamaları beraberine getirdiğine  işaret etti.
 
Bu durumun zorunlu olarak güvenlik ve istikrara dair bakışı da  etkilediğini dile getiren Erdoğan, bu konuların bütüncül bir vizyonla ele  alınması gerektiğini bildirdi
 
Türkiye'nin bu anlayışla, bölgesinde ve ötesinde güvenilir bir  müttefik olarak üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdiğini vurgulayan Erdoğan,  sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sahadaki sorunların çözümünde inisiyatif alan, insani boyutu öne  çıkaran, yapıcı ve aktif bir siyaset uyguluyoruz. Irak'tan Afganistan'a,  Kafkaslar'dan Balkanlar'a, Karadeniz'den Akdeniz'e, Afrika'ya kadar istikrarın  tesisine yönelik tüm girişimlere öncülük ediyor, katkı sağlıyoruz. Komşularımızla  ilişkilerimizde uluslararası hukuka, adalet ve hakkaniyete, karşılıklı hak ve  çıkarlara saygıyı gözetiyoruz. Komşumuz ve müttefikimiz Yunanistan'la aramızdaki  diyalog kanallarının canlandırılmasının, ikili meselelerin çözümünün yanında  bölgemizin istikrar ve refahına da hizmet ettiğine inanıyorum."
 
"Türkiye tüm uluslararası platformlarda terörle mücadelede ilk  safta"
Erdoğan, bugün istikrarın tesisinin önündeki en büyük engellerden  birinin terör olduğunun altını çizerek, "Türkiye, NATO başta olmak üzere ilgili  tüm uluslararası platformlarda terörle mücadelede ilk safta yer almaktadır.  PKK/PYD'den DEAŞ ve FETÖ'ye kadar birçok terör örgütüyle sınırlarımız içinde ve  dışında yoğun bir mücadelenin içindeyiz." diye konuştu.
 
Türkiye'nin DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan ve bu uğurda gencecik  evlatlarını şehit veren tek NATO müttefiki olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam  etti:
"Sınır ötesi operasyonlarımızda 4 bine yakın DEAŞ'lı teröristi etkisiz  hale getirdik. Terörün her türlüsüne karşı yürüttüğümüz mücadelede maalesef  müttefik ve ortaklarımızdan beklediğimiz destek ve dayanışmayı göremedik. Suriye,  Irak ve Türkiye'de eli masumların kanına bulaşmış terör örgütü elebaşlarının  meşru bir aktör gibi en üst seviyede muhatap alındığına, desteklendiğine şahit  olduk. Unutulmamalıdır ki Türkiye'nin sınırları aynı zamanda NATO'nun  sınırlarıdır. Bu bakımdan, sadece kendi milli menfaatlerimiz için değil,  transatlantik coğrafyasının güvenlik ve istikrarının temini için de önemli bir  sorumluluk üstlendiğimizi biliyor, adımlarımızı bu bilinçle atıyoruz."
 
"Türkiye NATO'ya en çok katkı sağlayan ilk 5 müttefik arasında"
Türkiye'nin, NATO harekat ve misyonlarına en çok katkı sağlayan ilk 5,  ortak bütçeye en fazla katkı veren ilk 8 müttefik arasında yer aldığını ifade  eden Erdoğan, şunları kaydetti:
"Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti’nin komutası da  bu sene Türkiye'dedir. İttifakın en büyük ikinci ordusuna sahip olan Türkiye,  NATO'nun güncel tehdit ve imtihanlara karşı adaptasyonu için aktif rol  oynamaktadır. Hazırlıklı olabilmek bakımından müttefikler olarak atacağımız  adımlar kadar, ortaklarımızın kapasite geliştirmelerine yapacağımız katkılar da  önemlidir. Türkiye, dinamik ekonomisi, güçlü savunma sanayisi, ilkeli dış  politikası ve müttefikleriyle iş birliği içinde, küresel barış, refah ve  istikrarın tesisine yardımcı olmayı sürdürecektir. Bu düşüncelerle sözlerime son  verirken, bu zorlu süreçte dayanışma ve iş birliği içerisinde hareket etmenin  önemini tekrar vurgulamak istiyorum."
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda etkinliğin düzenlenmesinde  emeği geçen herkese teşekkür etti.
 

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Cumhurbaşkanı NATO Erdoğan
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