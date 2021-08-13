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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bozkurt'taki selde hayatını kaybeden vatandaşın cenaze namazına katıldı

AA |  13 Ağustos 2021 Cuma - 16:46 | Son Güncelleme : 13 08 2021 - 16:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda sel ve su baskınlarının meydana geldiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde hayatını kaybeden Fatih Keşaplı için kılınan cenaze namazında saf tuttu.


Selde hayatını kaybeden 44 yaşındaki Keşaplı için Bozkurt Yeni  Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
 
Namaza, Keşaplı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii  Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ticaret Bakanı  Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Cumhurbaşkanlığı  İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.
 
 
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından kıldırılan cenaze namazı  ve edilen duaların ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her nefis ölümü  tadacaktır." ayetini hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Bunun nerede, nasıl olacağı belli değil. Tıpkı, Fatih kardeşimizde de  olduğu gibi. Şöyle bir sorulsa 'böyle bir şey olur mu?' diye, kimse nerede, nasıl  olacağını veya hocamızın da okuduğu ayette ifadesini bulan, 'ne zaman olacağına  dair', bunu ifade etmek mümkün değildi. Netice itibarıyla böyle bir sel afeti ve  bu sel afetinin neticesinde de Fatih kardeşimizi Hakk'a uğurluyoruz. Rabbim  inşallah mekanını cennet eylesin ve sevgili Habibi'nin Liva-ül hamd ismiyle  müsemma sancağı altında bizleri haşru cem eylesin. Zaten hocam helalliklerimizi  de aldı. Tekrarına da gerek yok. Benim de Fatih'le ilgili arkadaşlardan aldığım  bilgiler onun ne denli samimi olduğunu, Sırat-ı Müstakim üzere olduğunu öğrendim.  İnşallah mekanı cennet olsun."
 

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