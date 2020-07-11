Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bosnalı kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'te Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yılı dolayısıyla bugün yapılan anma programına video mesaj ile katıldı.

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, 1995 yılının Temmuz ayında yaşanan soykırımda öldürülen ve kimlik tespiti yapılan 9 soykırım kurbanı, Potoçari Anıt Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazının ardından ebedi huzura kavuşacak.

Cenaze namazı öncesinde ise aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın da bulunduğu birçok dünya liderinin, soykırımın 25'inci yıl dönümü dolayısıyla gönderdiği görüntülü mesajların gösterileceği anma programı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunları kaydetti:

"Bugün tarihin acı ve utanç sayfalarından biri olan Srebrenitsa soykırımını anmak ve Boşnak kardeşlerimizin acısını özellikle paylaşmak gayesi ile bir arada bulunuyoruz. Koronavirüs salgını nedeniyle fiziken aranızda olmasak da aklımız ve gönlümüz her daim Bosna 'dadır, her daim sizlerle biraberdir. Sözlerimin hemen başında 25 sene önce alçakça katledilen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor kederli ailelerine ve yakınlarına şahsım milletim adına başsağlığı diliyorum.

"Soykırımın üzerinden çeyrek asır geçse de acımız hala tazedir"

Geçen sene naaşlarına ancak yeni ulaşabildiğimiz şehitlerimizi Saray Bosna'dan Serebrenitsa'dan birlikte uğurlamıştık. Yüreklerindeki acıya rağmen ailelerin vakur duruşuna hep beraber şahitlik etmiştik. Soykırımın üzerinden çeyrek asır geçse de acımız hala tazedir. Ortaya çıkarılan her toplu mezar ile yüreklerimiz yeniden dağlanıyor. Halen kadınlar kocalarına, çocuklar anne babalarına kavuşmanın umuduyla yaşıyor. Aradan geçen bunca zamana rağmen halen çocuklarının yolunu gözleyen anneler var. 25 yıldır mavi kelebeklerin izinde sevdiklerimizi arıyoruz. Rabbimiz şehitler için Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin bilakiz onlar diridirler fakat siz bilemezsiniz buyuruyor. Bizler de şehitlerimizin hep aramızda olduğuna diri olduğuna inanıyoruz.

Merhum Aliya İzzetbegoviç, "soykırımı asla unutmayın unutulan soykırım tekrarlanır" derdi. Ne şehitlirimizi unutacak ne de Srebrenitsa soykırımını unutturacağız. Bosnalı kardeşlerimize karşı işlenen cinayet ve katliamların takipçisi olacak hak ve adalet arayışınınızda sizleri asla yalnız bırakmayacağız. Son dönemde batılı ülkelerde yaşanan İslam karşıtı saldırılar bu konuda teyakkuz halinde olmamız gerektiğini gösteriyor.

"Türkiye ve Türk milletinin desteği Bosna Hersek'le beraberdir"

Onca drama, katliama ve gözyaşına rağmen Avrupalı siyaset çiler Srebrenitsa katliamından hiçbir ders çıkarmadılar. İslam düşmanlığını körükleyen, yabancı karşıtlığını destekleyen söz ve beyanatların halen kullanılması geleceğimiz adına büyük bir endişe kaynağıdır. Bir daha benzer acılar yaşamamak için uluslararası kuruluşlar yanında bizlere de önemli sorumluluklar düşüyor. Asırlar boyunca hoşgörü ve barışın güzel örneklerini vermiş bir medeniyetin temsilcileriyiz. Görüş farklılıklarının etnik, kültürel ve mezhebi ayrımların bizi bölmesine birbirimize düşman etmesine izin vermeyiz. Adaletin tecellisi için yürüttüğümüz mücadeleyi haklıysak güçlüyüz inancıyla tam bir özgüven içerisinde devam ettirmeliyiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Türkiye'nin ve Türk milletinin desteğinin Bosna Herkes'le beraber olduğunun altını tekrar çizmek istiyorum. Srebrenetsa şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine sevenlerine ve bu acıyı yüreğinde hisseden herkese sabırlar diliyorum."

Bu yıl defnedilecek soykırım kurbanlarının en genci öldürüldüğünde 23 yaşında olan Salko İbisevic, en yaşlısı ise 70 yaşında öldürülen Hasan Pezic olacak. Potoçari Anıt Mezarlığı'na defnedilen soykırım kurbanlarının sayısı 6 bin 652'ye yükselecek

Toprağa verilecek diğer kurbanlar ve yaşları ise şöyle:

"Sead Hasanovic, Alija Suljic, Hasib Hasanovic, Zuhdija Avdagic, Bajro Salihovic, İbrahim Zukanovic, Kemal Music."

Potoçari Anıt Mezarlığı'na bugüne kadar 6 bin 643 soykırım kurbanı defnedilirken, bugünkü cenaze töreninin ardından bu sayı 6 bin 652'ye yükselecek.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi. Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.