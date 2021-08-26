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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ'a resmi ziyarette bulunacak

26 Ağustos 2021 Perşembe - 22:36 | Son Güncelleme : 26 08 2021 - 22:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ile Karadağ'a gidecek.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya  göre, Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin davetine icabetle yarın  bu ülkeye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
 
Ziyaret çerçevesinde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı  Zeljko Komşiç, Konsey Üyeleri Şefik Caferoviç ve Milorad Dodik ile yapılacak  görüşmelerde, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ikili ilişkiler tüm  veçheleriyle gözden geçirilecek, mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi için  atılabilecek adımlar ele alınacak.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'i ziyaretinin akabinde, Karadağ  Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç’in davetine icabetle, 28 Ağustos Cumartesi günü  Karadağ'a resmi ziyarette bulunacak.
 
Karadağ'da gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkiler tüm  boyutlarıyla ele alınacak, iş birliğinin daha da geliştirilmesi imkanları  üzerinde durulacak.
 
Her iki ziyaret sırasında da Balkanlar'daki güncel gelişmeler  değerlendirilecek, diğer bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş  alışverişinde de bulunulacak.
 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karadağ
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