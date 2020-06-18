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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu ile görüştü

DHA |  18 Haziran 2020 Perşembe - 10:07 | Son Güncelleme : 18 06 2020 - 10:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ile telefonda görüştü.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin adayı eski AB Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır'ın  BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilmesine ilişkin, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ile telefonda görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde seçimlerin 178 oyla hayırlı olmasını dileyerek, "İnşallah emekler boşa gitmedi, kutluyorum sizleri. İnşallah bundan sonrası da hayır olur" dedi.
 
Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile BM 75'inci Genel Kurul Başkanlığına seçilen Türkiye'nin adayı eski AB Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır da hazır bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu
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