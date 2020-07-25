Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim ödediğimiz bedelleri göze alıyorsanız buyrun çıkın meydana

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Aziz milletim, değerli Amasyalılar, kıymetli misafirler; sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Amasya Çevre Yolumuzun ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu proje, şehir içinden geçen şehirlerarası araç trafiğini tamamen şehir dışına çıkartıyor. Uzunluğu 11,3 kilometre olan amasya çevre yolu aynı zamanda şehirler arası geçiş mesafesini 2 km kısaltıyor. Daha önce yaklaşık 30 dakika süren bu güzergah artık 7-8 dakikada kat edilebilecek. Böylece vakitten ve akaryakıttan yıllık 110 milyon tasarruf sağlanacak.

Amasyamıza bu güzel eserin kazandırılmasında emeği geçen bakanlığımızı, kurumlarımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Tabi bugüne kadar ulaştırma alanında Amasya'da daha pek çok önemli projeyi hayata geçirdik. Şehrin bölünmüş yol uzunluğunu 29 kilometreden 270 kilometreye çıkardık.

Merzifon Havalimanı'nın yolcu sayısını sadece 2 yılda 12 kat artırdık. Haberleşme alanında da Amasya'daki hızlı internet abone sayısı 329 bini buldu. Fiberoptik kablo uzunluğunu da 2 bin kilometreye yaklaştırdık.

Yaptığımız yollar ve köprülerle, yük ve yolcu trenlerimizle, ülkemizi ve dünyayı saran havayolu ağlarımızla, limanlarımızla, uydularımızla adım adım hedeflerimize yürüyoruz. Dünya salgın hastalıkla boğuşurken biz sadece en yüksek standartta sağlık hizmetleri vermekle kalmadık, aynı zamanda yaptığımız açılışlar ve temel atmalarla ülkemizi kalkındırmaya devam ettik.

Karada, denizde, havada, her yerde milletimizin, ülkemizin, dostlarımızın hakkını hukukunu savunduk. Irak 'tan Suriye 'ye Libya 'dan Ege'ye kadar nerede ülkemize yönelik tehdit varsa, tereddüt etmeden gidip gücümüzü ve kararlılığımızı ortaya koyduk.

Ekonomimize kurulan tuzakları bozarken, desteklerle milletimizin her kesiminin yanında olduğunu gösterdik. Milletimizin tüm fertlerine nefes aldıracak tedbirleri hayata geçirdik. Maruz kaldığı her saldırının ardından Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri hamd olsun bu süreçte bir kez daha hayal kırıklığına uğrattık.

Güçlü ve büyük Türkiye vizyonumuz, yavaş yavaş ete kemiğe bürünmeye, fiili neticelere dönüşmeye başladı.

Bizim kimsenin toprağında, doğal kaynağında gözümüz yoktur ancak kendi çıkarımıza da kimsenin el uzatmasına izin vermeyiz.