Cumhurbaşkanı Erdoğan beklenen müjdeyi duyurdu: KKTC'ye cumhurbaşkanlığı külliyesi inşa edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.
Özel uçakla yerel saatle 15.40'da Ercan Havalimanı'na gelen Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar tarafından resmi törenle karşılandı.
Karşılamada, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, bakanlar, milletvekilleri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, gaziler ve diğer yetkililer de hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KKTC Meclisi'nde konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
İnşallah bugün ve yarın gerçekleştireceğimiz programlarla Kıbrıs Türk halkının bayram sevincine ortak olacağız hem de Barış Harekatı'nın 47'nci yılını yaşayacağız.
Bazı müjdelerimizi kamuoyu ve dünya ile paylaşacağız.
Değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Meclisi, Kıbrıs Türkü'nün azmini ve hürriyet tutkusunu ifade eden bir kurumdur. Bu Meclis dayanışma ile Kıbrıs Türk halkına umut aşılamıştır.
Kuruluşundan bugüne Kıbrıs davasını savunan, Kıbrıs Türkü'nün hakkını savunan Meclis üyelerine şükranlarımı sunuyorum.
Kıbrıs Türk halkının temsilcisi olarak görev yapmış, aramızda olmayan vekillere Allah'tan rahmet diliyorum. KKTC davası nasıl bugünlere sizlerin omuzlarında gelmiş ise, sizden sonrakilerin de omuzlarında yükselecektir.
Kıbrıs davası büyük bir davadır. Bu dava, tarihiyle büyük, vicdanıyla büyük, mücadelesiyle büyük, 1974'te yazdığı kahramanlık destanıyla büyük bir milletin davasıdır.
Bu davanın sahibi şehitlerimiz, gazilerimiz, ölümü öldüren yiğit mücahitlerdir. Türkiye nasıl dünyanın en büyük şehitliği ise, Kıbrıs her karışında şehitler yatan bir şehitler yurdudur.
Bugünlere birilerinin ihsanı ve lütfu ile değil bedel ödeyerek geldik. Çetin mücadelelerin sonunda adeta söke söke aldık.
Bugünlere birilerinin ihsanı ve lütfu ile değil bedel ödeyerek geldik. Çetin mücadelelerin sonunda adeta söke söke aldık.
Sırtlarını dayadıkları güçlere güvenerek Kıbrıs Türkü'nü yok edeceklerini sananlar, karşılarında Kıbrıs Türk halkının çelikten iradesini buldular.
Kıbrıslı kardeşlerimizi kolay lokma görenler, Mehmetçik ve mücahitler tarafından hezimete uğratıldı.
Toplu vuran yüreklerin bomba ile, tank ile sinmeyeceğinin en büyük tanığı Kıbrıs halkıdır.
Başarımızın anahtarı dün olduğu gibi, bugün de vahdettir, muhabbettir, saflarımızı daha da sıklaştırmaktır. Fitne mayası çalmalarına müsaade etmeyeceğiz.
Başarımızın anahtarı dün olduğu gibi, bugün de vahdettir, muhabbettir, saflarımızı daha da sıklaştırmaktır. Fitne mayası çalmalarına müsaade etmeyeceğiz.
KKTC'nin varlığı ve birliği her türlü siyasi mülahazanın üzerindedir.
EOKA terör örgütü eliyle, komşusu Türklerin ırzına, canına, malına kastetmekten çekinmeyen Rumlar, Kıbrıs Türklerini hiçbir zaman eşit ortakları olarak görmemiştir.
Her ne kadar bizlerin burada sergilediği birlik, beraberlik, kardeşlik iklimi Amerika'da birilerini rahatsız etmiş olsa da, biz bu yolda kararlılıkla yürüyeceğiz.
Tarih ve bu süreçte acı şekilde edindiğimiz tecrübeler, Rum tarafının ortaklık devleti kurmak gibi bir niyetinin olmadığını açık ve net biçimde herkese öğretmiştir.
Adil, kalıcı, sürdürülebilir çözüm, ancak ve ancak Ada'nın gerçeklerini esas alan bir yaklaşım olabilir.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Cenevre'de sunulan öneriye desteğimiz tamdır. Taviz vermeyiz, veremeyiz.
KKTC'YE MÜJDE
Sizlere bir kaç gündür gündemde olan müjdemi vermek istiyorum.
KKTC Cumhurbaşkanlığı'nın ne doğru düzgün Cumhurbaşkanlığı binası veyahut da doğru düzgün parlamento binası var. Bunu KKTC'ye yakıştırmıyoruz.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bina malum İngilizlere ait bir gecekondu. Külliye ile ilgili adımın proje çalışmaları bitti. İnşasına da inşallah yakında başlıyoruz.
Nerede başlıyoruz? Metehan bölgesinde TSK ile görüşerek 500 dönüm araziyi bu iş için tahsis ettik. Bu arazide külliyeleri yapacağız.
Bir de muhteşem bir millet bahçesini orada yapalım, gerçekleştirelim. Devlet olmanın ifadesi budur. Bu projeyi hayata geçirmek suretiyle nasıl bir Kıbrıs Türkleri'ne ait devlet varmış, bunu birilerinin görmesi lazım.
Mimarımız güzel bir çalışma ile projeyi ortaya çıkardı. Bizzat ben de takip ettim. Ardından hemen işin statiklerine ve inşaatına gireceğiz. Fazla zamanımız yok. Bu binanın müze haline getirilerek gelecek nesillere bırakılmasının isabet olacağını düşünüyorum.