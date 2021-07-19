Cumhurbaşkanı Erdoğan beklenen müjdeyi duyurdu: KKTC'ye cumhurbaşkanlığı külliyesi inşa edilecek

Karşılamada, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, bakanlar, milletvekilleri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, gaziler ve diğer yetkililer de hazır bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İnşallah bugün ve yarın gerçekleştireceğimiz programlarla Kıbrıs Türk halkının bayram sevincine ortak olacağız hem de Barış Harekatı'nın 47'nci yılını yaşayacağız.

Bazı müjdelerimizi kamuoyu ve dünya ile paylaşacağız.

Değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Meclisi, Kıbrıs Türkü'nün azmini ve hürriyet tutkusunu ifade eden bir kurumdur. Bu Meclis dayanışma ile Kıbrıs Türk halkına umut aşılamıştır. Kuruluşundan bugüne Kıbrıs davasını savunan, Kıbrıs Türkü'nün hakkını savunan Meclis üyelerine şükranlarımı sunuyorum. Kıbrıs Türk halkının temsilcisi olarak görev yapmış, aramızda olmayan vekillere Allah'tan rahmet diliyorum. KKTC davası nasıl bugünlere sizlerin omuzlarında gelmiş ise, sizden sonrakilerin de omuzlarında yükselecektir. Kıbrıs davası büyük bir davadır. Bu dava, tarihiyle büyük, vicdanıyla büyük, mücadelesiyle büyük, 1974'te yazdığı kahramanlık destanıyla büyük bir milletin davasıdır. Bu davanın sahibi şehitlerimiz, gazilerimiz, ölümü öldüren yiğit mücahitlerdir. Türkiye nasıl dünyanın en büyük şehitliği ise, Kıbrıs her karışında şehitler yatan bir şehitler yurdudur.

Bugünlere birilerinin ihsanı ve lütfu ile değil bedel ödeyerek geldik. Çetin mücadelelerin sonunda adeta söke söke aldık.

Sırtlarını dayadıkları güçlere güvenerek Kıbrıs Türkü'nü yok edeceklerini sananlar, karşılarında Kıbrıs Türk halkının çelikten iradesini buldular.

Kıbrıslı kardeşlerimizi kolay lokma görenler, Mehmetçik ve mücahitler tarafından hezimete uğratıldı. Toplu vuran yüreklerin bomba ile, tank ile sinmeyeceğinin en büyük tanığı Kıbrıs halkıdır.



Başarımızın anahtarı dün olduğu gibi, bugün de vahdettir, muhabbettir, saflarımızı daha da sıklaştırmaktır. Fitne mayası çalmalarına müsaade etmeyeceğiz.

KKTC'nin varlığı ve birliği her türlü siyasi mülahazanın üzerindedir.

EOKA terör örgütü eliyle, komşusu Türklerin ırzına, canına, malına kastetmekten çekinmeyen Rumlar, Kıbrıs Türklerini hiçbir zaman eşit ortakları olarak görmemiştir.

Her ne kadar bizlerin burada sergilediği birlik, beraberlik, kardeşlik iklimi Amerika 'da birilerini rahatsız etmiş olsa da, biz bu yolda kararlılıkla yürüyeceğiz.

Tarih ve bu süreçte acı şekilde edindiğimiz tecrübeler, Rum tarafının ortaklık devleti kurmak gibi bir niyetinin olmadığını açık ve net biçimde herkese öğretmiştir.

Adil, kalıcı, sürdürülebilir çözüm, ancak ve ancak Ada'nın gerçeklerini esas alan bir yaklaşım olabilir.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Cenevre 'de sunulan öneriye desteğimiz tamdır. Taviz vermeyiz, veremeyiz.