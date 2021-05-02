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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan İsmet Yıldırım'ın babasının cenaze namazına katıldı!

AA |  02 Mayıs 2021 Pazar - 15:09 | Son Güncelleme : 02 05 2021 - 15:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede 88 yaşında vefat eden Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın babası Ahmet Galip Yıldırım'ın cenaze namazına katıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 tedavisi  gördüğü hastanede 88 yaşında vefat eden Ümraniye Belediye Başkanı İsmet  Yıldırım'ın babası Ahmet Galip Yıldırım'ın cenaze namazına katıldı.  
 
Yıldırım için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde  cenaze namazı kılındı.
 
Namaza, Yıldırım'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul  Valisi Ali Yerlikaya, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları katıldı.
 
Ahmet Galip Yıldırım'ın cenazesi, Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa  verildi.

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Cumhubaşkanı Erdoğan İsmet Yıldırım cenaze namazı
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