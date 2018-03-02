02 Mart 2018 Cuma
İSTANBUL 
4°C / 1°C
GALERİ VİDEO
BIST 117.632 -1.11 EURO 4,6770 0.06
USD 3,8090 0.04 ALTIN 161,620 0.36
CANLI BORSA
TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Soylu ve Genelkurmay Başkanı Akar'ı aradı

AA |  02 Mart 2018 Cuma - 1:09 | Son Güncelleme : 02 03 2018 - 1:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin kırsalında güvenlik güçleriyle teröristler arasında yaşanan çatışmayla ilgili Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak bilgi aldı.


Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, çatışmada  askerlerin hayatlarını kaybetmelerinden derin üzüntü duyduğunu belirten Erdoğan,  şehitlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere de acil şifa dileğinde bulundu.
 
 Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlerin kederli ailelerine ve başta jandarma  olmak üzere tüm güvenlik güçlerine başsağlığı dileklerini iletti.
 
  
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.