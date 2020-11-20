Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Pekcan'ın annesinin cenaze törenine katıldı

Ticaret Bakanı Ruhsan Pekcan'ın 89 yaşındaki annesi İhsan Kadaifci, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Erdoğan'ı Bakan Pekcan'ın eşi Hasan Pekcan karşıladı. Erdoğan, kılınan namazın ardından cenaze aracına alınan tabutun başına gelerek bir süre dua etti. Törenin ardından Kadaifci'nin cenazesi defnedilmek üzere Tuzla Merkez Mezarlığı'na götürüldü.