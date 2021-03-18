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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli’yi tebrik etti

AA |  18 Mart 2021 Perşembe - 16:45 | Son Güncelleme : 18 03 2021 - 16:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanlığına yeniden seçilen Bahçeli’yi telefonla arayarak tebrik etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket  Partisi (MHP) Genel Başkanlığına yeniden seçilen Devlet Bahçeli'yi telefonla  arayarak tebrik etti. 
 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre,  Erdoğan, görüşmede, MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda yeniden genel  başkanlığa seçilmesi dolayısıyla Devlet Bahçeli'ye tebriklerini iletti.
 
Kurultayın MHP camiası ve ülke için hayırlı olması temennisinde  bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak milletin desteğiyle tarihi  bir dönemde üstlendikleri önemli sorumlulukla Türkiye'yi her alanda büyütmeye ve  güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti.
 

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