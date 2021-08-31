31 Ağustos 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.458 0.67 EURO 9,8980 0.15
USD 8,3970 0.30 ALTIN 487,290 -0.07
CANLI BORSA
TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Veliaht Prensi ile görüştü

AA |  31 Ağustos 2021 Salı - 1:01 | Son Güncelleme : 31 08 2021 - 1:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
 
BAE, Erdoğan ile Nahyan'ın ikili ilişkilerin güçlendirilmesini görüştüğünü duyurdu
 
BAE'nin resmi ajansı WAM'da yer alan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Nahyan arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin bilgi verildi.
 
Açıklamada, Erdoğan ve Nahyan'ın görüşmede ikili ilişkiler ve bu ilişkilerin dost iki halk ve ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde güçlendirilmesi ve kalkındırılmasının yollarını ele aldıkları kaydedildi.
 
Erdoğan ve Nahyan'ın ortak çıkarlar, bölgesel ve uluslararası bazı meselelerde görüş alışverişinde bulundukları aktarıldı.

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı siyaset Recep Tayyip Erdoğan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.