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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycanlı aydınları kabul etti

AA |  22 Ekim 2020 Perşembe - 14:52 | Son Güncelleme : 22 10 2020 - 14:52

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar ve Star gazetesi yazarı Sevil Nuriyeva'yı kabul etti. Kabulde, son yıllarda gelişen çok boyutlu ilişkilerle Türkiye'nin, Azerbaycan'ın haklı mücadelesinde yanında olmayı sürdüreceği kaydedildi.


Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) Başkanı Prof. Dr.  Aygün Attar ve Star gazetesi yazarı Sevil Nuriyeva'yı kabul etti.
 
Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın,  Türkiye'nin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü sadece bugün ve ülke içinde değil  her zaman ve her platformda savunan yaklaşımı üzerinde durduğu öğrenildi.
 
Kabulde, son yıllarda gelişen çok boyutlu ilişkilerle Türkiye'nin  Azerbaycan'ın haklı mücadelesinde yanında olmayı sürdüreceği kaydedildi.
 
TADİV Başkanı Attar görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabulünün  kendilerini gururlandırdığını belirterek, "Türkiye'nin kararlılığının ve güçlü  dayanışma duygularının Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bir kez daha teyit  edilmesinin; bugün cephede işgal güçlerine karşı muazzam gayret ve ruhla çarpışan  Azerbaycan ordusuna zatıalilerince bugüne kadar verilen manevi desteğin yeniden  tezahürüdür." değerlendirmesinde bulundu.
 
Attar, 1918 yılında Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü'nün düşman işgalinden  kurtarılması için hem de Osmanlı Devleti’nin en zor zamanında verdiği desteğin  Azerbaycan tarafından asla unutulmadığını, bugün de aynı ruhla hareket edildiğini  dile getirdi.
 
AGİT Minsk Grubunun eş başkanı olan devletlerin sorumluluklarını  bugüne kadar icra etmemelerinin, Azerbaycan'ı bu kapsamlı harekata mecbur  bıraktığı ve bu haksızlığın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından da  birçok kez uluslararası camiada dile getirildiğini bildiren Attar, şunları  kaydetti:
 
"Türkiye'nin hemen her şehrinde kamu binaları, sivil toplum  kuruluşları, spor kulüpleri, sanat cemiyetleri gibi pek çok kurum kuruluşun  kalbinin Azerbaycan'la attığı, Azerbaycan'da da evler, iş yerleri, caddelerin  sokakların Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla donatıldığı yüksek bir milli ruh  seviyesinin muhafazası için her platformda gayret etmeyi, "Kafkas İslam Ordusu"  ve "Kardaş Kömeği" anlayışını 21. yüzyıla yakışır araç ve yöntemlerle  sürdüreceğiz."
 
Sevil Nuriyeva da görüşmede, Türkiye'nin Azerbaycan'a olan desteğinin,  savaş halinde olan bir ülkede yarattığı olumlu etkiye işaret etti. Nuriyeva,  özellikle böylesi tarihi sürecin mimarı Erdoğan'ın, Aliyev'le birlikte sergilemiş  olduğu dayanışmanın önemi üzerinde durarak, böylesi kritik bir süreçte Türkiye  Azerbaycan medya platformunun ortak faaliyetine dair alınan isabetli kararla  birlikte Azerbaycan'ın hak davasına karşı Batı dünyasında uygulanan basın  ambargosunun Türkiye sayesinde ortadan kalktığına dikkati çekti.
 
Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve  Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.
 

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Azerbaycan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan
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