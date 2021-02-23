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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'u kabul etti

AA |  23 Şubat 2021 Salı - 17:43 | Son Güncelleme : 23 02 2021 - 18:00

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul etti.


 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, yarım saat sürdü.
 

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Recep Tayyip Erdoğan Ceyhun Bayramov Azerbaycan
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