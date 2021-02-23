Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, yarım saat sürdü.
- Haberler »
- Siyaset Haberleri »
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'u kabul etti
AA | 23 Şubat 2021 Salı - 17:43 | Son Güncelleme : 23 02 2021 - 18:00
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul etti.
- Chaff fişeği nedir? TCG Çeşme'ye 2 deniz mili mesafeden atılan chaff fişeği ne demek?
- HDP'li beş vekil hakkında soruşturma başlatıldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'u kabul etti
- Yapay zeka kursu verilecek! TOBB Başkanı açıkladı: 50 bin kişiye ücretsiz yapay zeka kursu
- Yonca Evcimik'ten eski eşine sitem: Entel dantel işlerle uğraştın
- Demet Akalın ünlü şarkıcının takımını giydi,takımın fiyatı dudak uçuklattı!