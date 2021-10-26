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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı

ZENGİLAN (AA)  |  26 Ekim 2021 Salı - 17:25 | Son Güncelleme : 26 10 2021 - 17:25

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Azerbaycan'da, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Zengilan'ın Ağalı köyünde resmi törenle karşılandı.


Erdoğan, Aliyev ile Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nın açılış  kurdelesini kesip incelemelerde bulunduktan sonra, Ahmetbeyli-Füzuli-Şuşa ve  Ahmetbeyli-Horadiz-Mincivan-Ağbend Kara yolu inşaatı ile Zengilan Akıllı Tarım  Kampüsü'nün Temel Atma Töreni'ne katıldı.
 
Daha sonra Ağalı köyüne gelen Erdoğan için resmi karşılama töreni  düzenlendi.
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'in tören alanındaki yerlerini  almasının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı.
 
 
Aliyev ile tören kıtasını denetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerleri  selamladı.
 
 
Karşılamanın ardından Erdoğan ve Aliyev baş başa görüşmeye geçti,  heyetler arasındaki görüşmeler de başladı.
 
 
Törende, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı  Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı  Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve  Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Azerbaycanlı bakanlar da hazır  bulundu.
 

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