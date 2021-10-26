Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Azerbaycan'da, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Zengilan'ın Ağalı köyünde resmi törenle karşılandı.

Erdoğan, Aliyev ile Fuzuli Uluslararası Havalimanı'nın açılış kurdelesini kesip incelemelerde bulunduktan sonra, Ahmetbeyli-Füzuli-Şuşa ve Ahmetbeyli-Horadiz-Mincivan-Ağbend Kara yolu inşaatı ile Zengilan Akıllı Tarım Kampüsü'nün Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Daha sonra Ağalı köyüne gelen Erdoğan için resmi karşılama töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı.

Aliyev ile tören kıtasını denetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerleri selamladı.

Karşılamanın ardından Erdoğan ve Aliyev baş başa görüşmeye geçti, heyetler arasındaki görüşmeler de başladı.