27 Eylül 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.392 0.51 EURO 10,3330 -0.96
USD 8,8270 -0.44 ALTIN 496,770 -0.46
CANLI BORSA
TÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le telefonda görüştü

AA |  27 Eylül 2021 Pazartesi - 17:39 | Son Güncelleme : 27 09 2021 - 17:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le, "Şehitleri Anma Günü" dolayısıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan  görüşmede, Karabağ savaşında şehit düşen askerler için Aliyev'e bir kez daha  taziye dileklerini iletti ve elde edilen zafer dolayısıyla da tebriklerini ifade etti.
 
Görüşmede Erdoğan'a teşekkür eden Aliyev, Erdoğan'ın savaş döneminde  Azerbaycan'a gösterdiği siyasi ve manevi destekten övgüyle bahsetti.
 
Erdoğan ve Aliyev, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk ve  kardeşlik ilişkilerinin her yönde gelişmeye ve güçlenmeye devam edeceğine  duydukları güveni dile getirdi.

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Aliyev
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.