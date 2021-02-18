Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'u kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da yer aldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Asadov'u kabul etti
DHA | 18 Şubat 2021 Perşembe - 15:05 | Son Güncelleme : 18 02 2021 - 15:05
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'u kabul etti.
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