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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Asadov'u kabul etti

DHA |  18 Şubat 2021 Perşembe - 15:05 | Son Güncelleme : 18 02 2021 - 15:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'u kabul etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'u kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da yer aldı.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Azerbaycan Ali Asadov Cumhurbaşkanı Erdoğan
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