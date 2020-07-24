Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi.
Kısıklı'daki konutundan ayrılan ve saat 12.00 sularında Ayasofya Meydanı'na gelen Erdoğan, vatandaşların alkışları ve sevgi gösterileriyle karşılandı.
Namaz kılmak için meydanları dolduranlar, Erdoğan'ın gelişiyle çeşitli sloganlar da attı.
Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne giriş yaptı.