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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi

24 Temmuz 2020 Cuma - 11:54 | Son Güncelleme : 24 07 2020 - 12:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 86 yıl  sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi. 
 
Kısıklı'daki konutundan ayrılan ve saat 12.00 sularında Ayasofya  Meydanı'na gelen Erdoğan, vatandaşların alkışları ve sevgi gösterileriyle  karşılandı.
 
 
Namaz kılmak için meydanları dolduranlar, Erdoğan'ın gelişiyle çeşitli  sloganlar da attı.
 
Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.
 
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan,  cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne giriş yaptı.
 
 

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