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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camisi'ne hat tablosu bağışladı

AA |  08 Aralık 2020 Salı - 14:16 | Son Güncelleme : 08 12 2020 - 14:16

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne hat tablosu bağışladı.


Hattat Mehmet Özçay tarafından siyah zemin üzerine zerendüd tekniği  ile tatbik edilen 234x350 santimetre büyüklüğündeki tabloda, Al-i İmran suresinin  159 ve 160'ıncı ayetleri yer alıyor.
 
 
İlk ve son satırı celi nesih, 2,3 ve 4'üncü satırları celi sülüs cinsi  olan tablo, cami içinde minbere yakın duvara yerleştirildi.
 
 
Al-i İmran suresi 159. ve 160. ayetlerin meali:
"Sen onlara Allah'ın lutfü sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba,  katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet,  onların bağışlanmasını dile, iş konusunda onlarla müşavere et, karar verince de  Allah'a güven, doğrusu Allah kendisine güvenenleri sever. Allah size yardım  ederse artık sizi yenecek hiçbir kimse yoktur; eğer sizi yardımsız bırakırsa  O'ndan sonra size kim yardım edebilir? Öyleyse müminler yalnız Allah'a  güvensinler."
 
 
Ayetlerin yanı sıra hattat ismi ve bağış tarihinin de yer aldığı  tablonun en altında Arapça, "Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden ibadete  açılması münasebetiyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vakfedilmiştir." ifadesi  bulunuyor.
 

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Cami hat tablosu
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