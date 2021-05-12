Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa'da yaşayan Müslümanlar için ciddi tehdit

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar:

"Avrupa, Müslümanlar için bir açık hava hapishanesine dönüşüyor"

Koronavirüs salgını bizlere dünya imtihanını başarıyla vermenin yollarını da tekrar hatırlatmıştır. Paylaşmanın, merhametin, kardeşliğin önemini bu süreçte bir kez daha gördük.