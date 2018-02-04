Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konuşmasından satırbaşları:

Vatikan'a iadeyi ziyareti gerçekleştiriyoruz. Ortak insani değerlere dikkat çekilmesi bağbında önemli bir fırsat olarak görüyorum.Özellikle Kudüs konusundaki tavrını memnuniyetle karşıladık. Kendisi ile bir kaç telefon görüşmem oldu.

Yapacağımız görüşmelerde Filistin, Kudüs Suriye, mülteci konularını da ele alacağız. Terör örgütlerinin eylemleri ile bu tür ırkçı saldırılar arasında hiç bir fark yoktur. Türkiye zulme uğrayan herkesin sığınağı olmuş bir ülkedir. Hiç bir sıkıntı olmadan, ibadetlerini serbestçe yerine getirebiliyorlar. Biz bu özgürlüğü korumakta kararlıyız.



İtalya Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile de bir araya geleceğim. İtalya ikili ilişkilerimizin mükemmel olduğu bir dost ülkedir. Görüşmelerimizde siyaset, ekonomi ve savunma sanayi konularını masaya yatıracağız.

59 YIL ARADAN SONRA VATİKAN'A CUMHURBAŞKANI DÜZEYİNDE İKİNCİ ZİYARET

Erdoğan, Vatikan'a resmi ziyarette Papa Franciscus ile görüşecek, Roma'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'yla bir araya gelecek. Erdoğan 59 yıl sonra Vatikan'a gidecek ikinci Cumhurbaşkanı olacak.



Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan'a resmi ziyaretinde Papa Franciscus'la yapacağı görüşmenin ardından Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Parolin'i kabul edecek denilmişti.



Görüşmelerde Türkiye-Vatikan ilişkileri, Kudüs'le ilgili gelişmeler, bölgesel sorunlar, Suriye'de yaşanan insanlık trajedisi, terör, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığıyla mücadele gibi konular ele alınacak.

