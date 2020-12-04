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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşıyla ilgi bir sıkıntım yok

AA |  04 Aralık 2020 Cuma - 14:49 | Son Güncelleme : 04 12 2020 - 16:09

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma namazının ardından Ayasofya'da açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Şahsen benim aşı olmak konusunda sıkıntım söz konusu değil. Burada sağlık söz konusudur. Tabii ki bizler de sağlığımızı korumak için gerekeni yapacağız." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel  Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ilişkin, "Şu anda Cumhurbaşkanlığı  makamında bulunan bir kişi olarak her şeyden önce eleştiri değil hakaret  seviyesine çıkan ifadeleriyle hukuk içerisinde tabii ki bu kişiye gerekli hesap  sorulmalıdır." dedi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifinde kıldığı cuma  namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
 
 
 
Bir gazetecinin "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na  partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı konuşma nedeniyle 500 bin liralık  manevi tazminat davası açtınız avukatınız aracılığıyla. Bu konuda neler  söyleyeceksiniz?" şeklindeki sorusu üzerine Erdoğan, "Şu anda Cumhurbaşkanlığı  makamında bulunan bir kişi olarak her şeyden önce eleştiri değil, hakaret  seviyesine çıkan ifadeleriyle hukuk içerisinde tabii ki bu kişiye gerekli hesap  sorulmalıdır. Nitekim avukatlarım da şu anda hukuk dairesinde gereken neyse bunun  hesabını bu şahsa soruyorlar. Olay budur. Çünkü edep denilen bir şey var. Haddini  bilmesi lazım ve bu ülkede Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanlığı makamına nasıl  konuşulur, nasıl oraya mesajlar verilir bunu da öğrenmesi lazım. Şu anda  avukatlarımın yaptığı budur." diye konuştu.
 
 
CHP'li bazı yerel yönetimlerdeki taciz iddialarına ilişkin soru  üzerine Erdoğan, şu yanıtı verdi:
"Bu konularla ilgili başından itibaren her zaman temiz belediyecilik,  ahlaki belediyecilik vesaire, bu tür şeyleri konuşan bu zat, ne yazık ki bir defa  tabanına, seçtiği elemanlarına sahip olmadığını çok açık net uygulamasını ortaya  koymuş vaziyettedir. Hatta daha da ileri gidiyorum şu anda İstanbul İl  Başkanlığını yürüten bayan biliyorsunuz çok ciddi bir cezai durumla karşı  karşıyadır ve istinaftadır ve buradan da ne çıkacağı belli değildir. Şu çok açık  net ortadadır, Cumhuriyet Halk Partisinin bir defa şirazesi kaybolmuştur.  Şirazeden çıkmış bir siyaset anlayışıyla CHP istikametini kaybetmiştir ve bu  istikameti toparlaması da bu saatten sonra artık çok çok zordur. Terör  örgütleriyle dirsek dirseğe, kol kola yürüyen Ankara'dan İstanbul'a bir CHP ile  bu dönemde tanıştık ve Millet İttifakı adı altında ne bulursa yanına alıp,  burayla bir şeyler oluşturmaya gayret eden CHP, bundan sonraki süreçte de  inanıyorum kendisini toparlayamayacaktır."
 
 
Çin'den Kovid-19 aşısı siparişi verildiği hatırlatılarak, aşılarda  çeşitlilik olup olmayacağı ve kendisinin de aşı yaptırıp yaptırmayacağına ilişkin  soru üzerine Erdoğan, aşıda çeşitliğin olduğunu söyledi.
 
Kendisinin de Almanya'da aşı geliştiren Uğur Şahin ile bizzat  görüştüğünü dile getiren Erdoğan, "Bakanımız görüştü. Olay sadece Çin değil,  Çin'in dışında Rusya ile de görüşmeler var. Bu konuyla ilgili olarak da şahsen  benim de aşı olma konusunda herhangi bir sıkıntım söz konusu değil.  Çünkü burada  sağlık söz konusudur. Sağlığın söz konusu olduğu yerde tabii ki bizler de  sağlığımızı korumak için ne gerekiyorsa yapmak durumundayız. Hele hele Kovid  noktasında ülkede tüm vatandaşlarımıza örnek olma noktasında böyle bir adımı  atmamız gerekiyor. Temennimiz bir an önce bu tedavi yollarıyla vatandaşlarımızı  bu beladan kurtarmaktır." ifadelerini kullandı.
 
 
Fransa'daki Dağlık Karabağ kararı
Fransa'da Senato'dan sonra Ulusal Meclis'in de, hükümete, sözde  "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni" tanıması çağrısında bulunan kararı onayladığı  anımsatılarak, Minsk grubundaki bir ülkeden gelen bu adımı nasıl  değerlendirdiğine ilişkin soru üzerine Erdoğan, Minsk'in arabulucu bir grup  olduğunu söyledi.
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Arabulucu olan bir grubun kalkıp da bağlayıcılığı olmayan böyle bir  yola tevessül etmiş olması manidardır. Yani Fransa'nın bir defa arabulucu  hüviyeti bu saatten itibaren zaten kaybolmuştur. Niye? Sen arabulucusun. Öbür  tarafta arabuluculuk yaptığın yerle alakalı kendi meclisinde, bu meclisin devlete  bir tavsiye kararıdır aynı zamanda. Fakat Macron tabii Fransa'nın başına beladır.  Macron ile Fransa aslında çok çok tehlikeli bir dönemi yaşıyor. Temennim odur ki  bir an önce Macron belasından Fransa kurtulsun. Aksi takdirde sarı yeleklilerden  kurtulamayacak. Bu sarı yelekliler daha sonra kırmızı yeleklilere dönüşebilir.  Böyle bir belayla karşı karşıya. Şu anda kendileri yönetim olarak ne tür bir  karar alacaklar, onu da göreceğiz. Nitekim bakanlar içerisinden de zaten şu anda  olumsuz karar alanlar var biliyorsunuz."
 
 
"Çok seviyorlarsa Marsilya'yı Ermenilere versinler"
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Fransızlara "Ermenileri bu  kadar seviyorlarsa Marsilya'yı Ermenilere versinler." tavsiyesinde bulunduğunu  dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:
"Aynı tavsiyede ben de bulunuyorum. Çok seviyorlarsa Marsilya'yı  Ermenilere versinler. Olay bu kadar basit. Kaldı ki bu topraklar, Karabağ  Azerbaycanlı kardeşlerimizin topraklarıdır ve 28 yıldır buralar işgal altında.  İşgal altında olduğunu Amerika da kabul ediyor, Rusya da kabul ediyor. Fransa da  kabul ediyor idi, şimdi ise farklı yollara tevessül ettiler. Tabii göbeğini  bizzat Azeri kardeşlerimiz kendileri kestiler, şu andaki duruma gelindi. Hayırlı  olsun diyoruz. Salı günü nasip olursa ben de oradaki törenlere inşallah eşimle  beraber katılacağım." diye konuştu.
 
 
Kadir Topbaş'ın sağlık durumu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan soru üzerine, rahatsızlığı  nedeniyle yoğun bakıma alınan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir  Topbaş'ın sağlık durumuna ilişkin, oğlu Hüseyin Topbaş ile sabah görüştüğünü  söyledi. 
Erdoğan, " 'Şu anda daha iyiye gidiyor' dedi. Ama maalesef bir  sıkıntılı dönemi atlattı. Aslında ben de bir 15-16 gün önce kendisiyle  görüştüğümde durum böyle değildi tabii. Fakat, ondan sonra bir olumsuz hava esti.  Temenni ederiz ki yoğun bakımdan da bir an önce çıkar. Rabbim şifalar versin.  Duadayız." ifadelerini kullandı.
 
 

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