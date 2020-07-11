Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık anlayın oyuna gelmeyeceğiz

Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağlayan Botan Çayı Beğendik Köprüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı canlı bağlantı ile hizmete açıldı.
Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Tamamen Türk mühendis ve işçilerinin eseri olan köprünün malzemelerinin tümü de ülkemizde üretilmiştir'' dedi. Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin ise "Ayasofya'nın ibadete açılması kararlığımızın sonucudur. Kimin ne dediğine değil milletimizin dediğine baktık" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Aziz milletim, kıymetli Siirtli Bitlisli ve Vanlı kardeşlerim, ekranları başında bizi izleyen aziz milletim, değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Açılışını yapmakta olduğumuz Beğendik Köprüsü ve Küçüksu Pervari yollarımızın ülkemize şehirlerimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Emeği geçen kurumlarımızı, yüklenici firmayı, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Sarp araziler ve derin vadilerle örülü böyle bir coğrafyada yol yapmanın da köprü inşa etmenin de sıkıntısını en iyi projelendirip inşa edenler bilir.
Türkiye'nin dört bir yanını kara ve demir yollarıyla, tünellerle donatırken böylesine zorlu coğrafyaları da ihmal etmedik. İktidara geldiğimizde Türkiye'nin karayol uzunluğu 6 bin 100 kilometreydi, biz 27 bin 300 kilometreye uzattık. Ve bununla da kalmadık. Yapımı biraz uzunca sürmüş olsa da hamd olsun sonunda şehirlerimizi birbirine bağlayan bu mevcut projeyi bağladık. Burasını ülkemizin en yüksek köprüsü ünvanını taşıması önemini işaret ediyor. Tamamen Türk mühendis ve işçilerinin eseri olan bu köprünün malzemelerinin tümü de ülkemizde üretilmiştir. İnşallah açılışını yaptığımız yol ve köprü sayesinde bölgemizdeki ticaret ve turizm gelişecektir.
Dün Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması vesilesiyle rahmetle yad ettiğimiz Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesine nakşettiği şu güzel söz: "Hüner bir şehr bünyâd etmektir Reâyâ kalbin âbâd etmektir. Biz de 18 yıldır ülkemizin 81 vilayetinde eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, spordan çevreye kadar her alanda inşa ettiğimiz eserlerle milletimizin gönlünü kazanmaya çalışıyoruz. Her iş gibi ülkeye ve millete hizmet de nasip meselesidir. Bize bu hizmetleri nasip eden Rabbimize hamd ediyoruz.
"ENGELLEMEYE ÇALIŞTILARSA DA BAŞARAMADILAR"
Yaklaşık 1000 yıldır bu topraklarda her dilden, her kökenden insanın ortak bir hedefi vardır. Bu hedef; hep birlikte güven, huzur, refah içinde kardeşçe yaşamaktır. Bu ortak hedefi, terör dahil her yolu engellemeye çalıştılarsa da başaramadılar. Son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla günümüze kadar ulaşan istiklal mücadelemiz bir süredir yeni sınamalarla karşı karşıyadır. Bu sınamaları Allah'a şükür birer birer başarıyla geride bırakıyoruz. Terör örgütünü tepelemekle kalmadık, kara ve denizde güvenlik hattı oluşturduk. Ekonomimize kurulan tuzakları etkisiz hale getirerek büyüme yolunda ilerlemeyi sürdürdük.
"ARTIK ANLAYIN OYUNA GELMEYECEĞİZ"
Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi çaresiz kaldığı krizin üstesinden rahatlıkla gelerek Türkiye'nin gerçek gücünü ortaya koyduk. Bu dönemde sadece milletimize en üst düzeyde sağlık hizmeti sunmakla kalmadık. Süren yatırımları tamamlayıp faaliyete geçirerek asıl gündemimizden kopmadığımızı gösterdik. Gerek içeride gerek uluslararası alanda ülkemize yönelik saldırıların artması işte bu rahatsızlığın tezahürüdür. İstiyorlar ki Türkiye kendisine sunulanla yetinsin, hakkını aramasın, rekabete kalkışmasın. Bunların anlamadıkları artık o eski Türkiye'nin geride kaldığıdır. Bugün her anlamda kimseye eyvallah etmeden, kendi gündemini belirleyen, kendi önceliklerine göre hareket eden bir Türkiye vardır. Elbette bu mücadelede sürekli yeni tuzaklarla karşılaşıyor, yeri geldiğinde kayıplar da veriyoruz. Ama asla yolumuzdan dönmüyoruz. Geçmişte çok fırsatlar kaçırması sağlanan bu ülkenin artık aynı oyuna gelmeyeceğini herkesin anlamasını istiyoruz.
"KUKLALARLA DEĞİL KUKLALCILARLA MUHATAP OLDUĞUMUZ DÖNEME GİRDİK"
Kuklalarla değil, kuklacılarla muhatap olduğumuz bir döneme girdik. Bunun için ne terör örgütleri, ne içine çekilmek istendiğimiz kısır siyasi gündemler ne diğer tuzaklar işe yaramayacaktır. Hedefimize ulaşıncaya kadar inşaya, ihyaya devam edeceğiz. Dünyanın öteki ucundan gelip sınırlarımızda operasyon yapmayı kendilerine hak görenler bizim güvenlik kaygılarımızı hiçe sayabiliyor. Bizi sahillerimize hapsedecek ve denize adım atamayacak anlaşmaların peşinde koşanlar, Türkiye'nin meşru anlaşmasına karşı çıkabiliyor. Şeffaflıkla uzaktan yakından ilgisi bulunmayan ülkelere kapılarını açanlar Türkiye'ye yasak koyabiliyor. Ülkenin meşru yönetimini yıkmaya yönelik darbe girişimlerini görmezden gelenler, bununla kalmayıp darbecilere kucak da açabiliyor. Ekonomimizi hedef alanlar, dönüp bir de bizi piyasa kurallarını ihlalle suçlayabiliyor. Ülkelerinde İslam düşmanlığı ve yabancılara yönelik saldırıları önlemeye yönelik adım atanlar, Türkiye'nin iradesine saldırabiliyor. İşte bu gelişmeleri, dostlarımızla düşmanlarımızı birbirinden ayırmamızı sağlayan birer filtre olarak görüyoruz. İçeride ve dışarıda kimin hangi safta durduğunu gördükçe, bundan sonra neyi nasıl yapmamız gerektiğini de anlıyoruz.
"MİLLETİN DEDİĞİNE BAKTIK"
Türkiye hangi konuda kendinden taviz vererek uzlaşma yolu aradıysa hepsinde kaybetmiştir. Buna karşılık hangi konuda ilkeli, kararlı duruş sergilemişse evet bedelini ödemiştir, ama sonuçta kazanan tarafta yer almıştır. Milletimiz birkaç gün sonra dördüncü yıl dönümüne ulaşacağımız 15 Temmuz gecesi önüne konan bedel canı da olsa mücadeleden geri durmayacağını ve alacağını göstermiştir. Ayasofya'nın yeniden camiye döndürülmesi meselesi de bu kararlılığın sonucudur. Kimin ne dediğine değil milletimizin ne dediğine bakarak bu kararı aldık. Tıpkı Suriye'de Libya'da yaptığımız gibi, haklı yolumuzda yürümeyi sürdüreceğiz.
BÖLGE EKONOMİSİNİ CANLANDIRACAK
450 metre uzunluğu ve 165 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek köprüsü olma özelliğini taşıyacak Botan Çayı Beğendik Köprüsü, bölgedeki iş insanlarını ve esnafı sevindirdi. İş insanları, Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağlayan ve 1,5 milyar TL yatırım ile tamamlanan köprünün bölge ekonomisini canlandıracağını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağlayan Botan Çayı Beğendik Köprüsünün, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yoluyla katılacağı törenle hizmete açılacağını duyurdu. 450 metre uzunluğu ve 165 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek köprüsü olma özelliğini taşıyacak köprü ile Van ve Siirt-Pervari arasındaki seyahat süresi 5 saatten 2 saate düşecek. 1998 yılında yapımına başlanan ve 1 milyar 510 milyon TL'lik yatırımla tamamlanan köprünün açılacak olması, bölgedeki iş insanları ve esnaf tarafından sevinçle karşılandı. Köprü sayesinde, ekonominin canlanacağını belirten iş insanları, ekonomik kalkınmanın yanı sıra birlik ve beraberliğin de artacağını söyledi.
'5 İLİN EKONOMİSİ CANLANACAK'
Köprünün Siirt kent merkezine büyük katkı sunacağını belirten Siirt Ticaret Odası Başkan Vekili Abdulkadir Demirhan, "Bu köprü Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağlamaktadır. Bu projeyle birlikte kuzey tarafından doğuya yol mesafesi kısalacak. Proje sayesinde Pervariden Vana 5 saati bulan seyahat süresi 2 saate düşmüş olacak. Böylece hemşerilerimizin ve üyelerimizin sınır ticareti yapmaları kolaylaşmış olacak ve il ekonomimize büyük katkı sağlanacaktır. 5 ilimizin ekonomisi Beğendik Köprüsü ile canlanacaktır. Hizmete girecek olan bu proje, bölgede hem ekonomik kalkınmayı getirecek hem de birlik ve beraberliğimizi arttıracak" dedi.
Siirtli esnaf da köprü sayesinde ekonominin canlanacağını ifade ederek, "Son durak olmaktan kurtulacağız ve Van-Siirt arası 5 saat olurken 2 saate düşecektir. Bu da ihracat yapacak olan esnaf için büyük şanstır. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.
'KÖPRÜ ULAŞIMI MEDENİYETTİR'
Batman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdulkadir Demir de köprü ulaşımının medeniyet olduğunu dile getirerek, "Gelişmiş ülkelerin yatırımları yoldur, barajdır, bu tip yapılardır. Cumhurbaşkanımızın açacağı Beğendik Köprüsü'nün bütün bölgeye faydalı olacağını düşünüyorum. Öncelikle ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Katkısı olanlara çok teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Batman Üniversitesi içinden Ilısu Barajı'nın üstünden Batman-Mardin-Savur yolu için köprü yapılmasını da bu vesile ile dile getirmek istiyorum. Bu köprü ve yolun yapılmasıyla Batman-Mardin arası 160 kilometreden 80 kilometreye düşecek. Bu ayrıca milli servetinin tasarruffuna da vesile açacak" ifadelerini kullandı.
'BÖLGE İÇİN NİMET'
Mardin merkez Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı köprünün bölge için bir nimet olacağını aktararak, şunları kaydetti:
"Çünkü bu köprü, doğunun birbirine bağlaması, hareketlik, ekonominin canlanması, turizmin akışı demek. 5 saatlik bir yolun 2 saate düşmesi Mardin'den Van'a kadar turist akışını fazlasıyla artıracaktır. Bu köprü aslında hükümetimizin gücünü göstermektedir. Allahın izniyle yaptığımız bu eser, devletimizin ve iktidarımızın bölgemize gösterdiği ilginin, verdiği değerin göstergesi demek."